FC Luzern Jung-Keeper Radtke zurück beim FCL, weil Goalie-Nummer-3 Loretz monatelang ausfällt Raphael Radtke stand am Freitag beim Testspiel gegen Schaffhausen (4:1) überraschend im Luzerner Tor. Der 20-jährige Zuger ist per sofort zurück beim FCL. Daniel Wyrsch 28.03.2022, 18.30 Uhr

Raphael Radtke: Der 20-Jährige hütete am vergangenen Freitag das Tor im Testspiel gegen den FC Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Beim Testspiel gegen Challenge-League-Klub FC Schaffhausen gab der 1,88 Meter grosse Goalie Raphael Radtke unerwartet sein Comeback beim FC Luzern. Doch das war nicht nur seine temporäre Rückkehr für einen Match, sondern: der 20-jährige Zuger wurde per sofort aus seiner Leihe beim SC Buochs zum FCL zurücktransferiert. Die akut abstiegsgefährdeten Buochser, Tabellenletzte in der 1. Liga, mussten am Wochenende bei der 0:4-Heimniederlage gegen die U21 der Grasshoppers bereits ohne Radtke auskommen.

Warum ist es zu dieser spontanen Rückholaktion des FCL gekommen? Der nominell dritte Torhüter Pascal Loretz hatte eine Schulterverletzung erlitten. Beim 18-jährigen Talent zieht diese gravierende Blessur eine mehrmonatige Pause nach sich.

Der 18-jährige FCL-Goalie Pascal Loretz (Mitte, Nr. 38) muss wegen einer Schulterverletzung mehrere Monate pausieren. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 8. August 2021)

Sowohl der 1,90 Meter grosse Loretz wie der zwei Zentimeter weniger lange Radtke haben schon je eine Saison unter FCL-Goalietrainer Lorenzo Bucchi und an der Seite von Stammgoalie Marius Müller trainiert. Zu Pflichtspieleinsätzen bei den Profis ist bislang weder Loretz noch Radtke gekommen.

Im Cup-Derby gegen den FCL Werbung in eigener Sache gemacht

Raphael Radtke hatte jedoch einmal gegen seinen Verein bewiesen, dass er ein guter Torhüter ist: In der 2. Runde des Schweizer Cups hielt er am 18. September 2021 den SC Buochs gegen Titelverteidiger FC Luzern mit mehreren Glanzparaden bis in die Verlängerung und dem 2:1-Siegtor von Filip Ugrinic im Match. Radtke war trotz dem Ausscheiden der Nidwaldner der gefeierte Cup-Held.

Raphael Radtke machte als Keeper des SC Buochs im Innerschweizer Cup-Derby gegen den FCL mit Dejan Sorgic (rechts) von sich reden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Übrigens: Während die Nummer 1, Marius Müller, mit Christian Gentner, Denis Simani, Martin Frydek und Asumah Abubakar für den Testkick gegen Schaffhausen frei bekommen hatte, konnte Goalie-Nummer-2, Vaso Vasic, wegen einer Handverletzung nicht spielen. Vasic hatte sich am Tag zuvor im Training verletzt.

Luzerner Trainingszeiten während dieser Woche

Die Mannschaft von Mario Frick trainiert in dieser Woche vor dem Heimspiel gegen den FC Lugano vom Sonntag (14.15 Uhr) zu folgenden Zeiten:

Dienstag 14.30 Uhr

Mittwoch 10.00 Uhr und 14.30 Uhr

Donnerstag und Freitag je 10.00 Uhr.

Das Abschlusstraining am Samstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.