Interview Kann der Cupsieger nicht an den Playoffs teilnehmen? – FCL-Präsident Wolf: «Es bleiben tatsächlich Fragen offen» Stefan Wolf, Präsident des FC Luzern, erklärt seine klare Ablehnung des geplanten Playoff-Modus im Schweizer Fussball. Daniel Wyrsch und Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Swiss Football League (SFL) wird am nächsten Freitag die 20 Klubs abstimmen lassen über die Aufstockung der obersten Spielklasse auf 12 Mannschaften und dazu einzeln über die Einführung einer Qualifikation (22 Spiele), Finalrunde (10 Spiele) und von Playoffs. Die Neuerungen würden nach einer Spielzeit per Saison 2023/24 eingeführt.

FCL-Präsident Stefan Wolf erklärt, warum er gegen die Einführung von Playoffs im Schweizer Fussball ist. Dominik Wunderli (Luzern, 13.05.2022)

Wir sprachen mit FCL-Präsident Stefan Wolf, der frühere Nationalspieler ist ein vehementer Gegner des Playoff-Modus.

Sie hatten in der Freitagausgabe unserer Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben. Sie warnen darin vor der Einführung von Playoffs. Wie war die Stimmung am Freitagmittag bei der Konferenz der SFL-Vereine?

Stefan Wolf: Die Sitzung fand via Zoom statt, dabei ging es vor allem ums Informieren eine Woche vor der Generalversammlung, damit die Themen bekannt sind – und über welche Änderungen der Statuten in welcher Form abgestimmt wird.

Der FC Luzern ist für die Aufstockung der Super League, die 12 Teams dürften mit der vorgeschriebenen Zweidrittelmehrheit, also mit einer Zustimmung von mindestens 14 Stimmen, eingeführt werden?

Davon gehe ich aus, aktuell spricht nichts dagegen, dass die höchste Liga ab übernächster Saison neu aus 12 Mannschaften bestehen wird.

Wahrscheinlich werden die Klubs auch der Einführung einer Qualifikation und einer Finalrunde zustimmen. Dafür braucht es eine Mehrheit von mindestens 11 Stimmen. Ist das richtig?

Korrekt. Auch in diesem Punkt gehe ich davon aus, dass diesen Modusänderungen zugestimmt wird. Schwieriger könnte es aus meiner Optik für die Einführung von Playoffs werden.

Warum?

Bis jetzt habe ich öffentlich nur die Meinung von Klubvertretern gehört, die gegen den Playoff-Modus sind. Das waren bis dato FC-Zürich-Präsident Ancillo Canepa und YB-Sportchef Christoph Spycher. Befürworter der Playoffs unter den Klubs haben sich bislang zurückgehalten.

Was könnte der Grund sein?

Wir beim FC Luzern fühlen uns gestärkt in der Haltung durch die Meinungen, die wir von Fans, Partnern und den direkt betroffenen Fussballern und Trainer bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation bei anderen Klubs ähnlich ist wie bei uns. Da überlegen sich Befürworter der Playoffs zweimal, ob sie mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit gehen wollen.

Bei den Playoffs wird über jeden einzelnen Punkt abgestimmt. So gibt es über die Einführung von Meister-Playoffs zwischen Platz 1 und 2 sowie über die Playoffs um Platz 3 zwischen Rang 3 und 10 je eine Abstimmung. Sind Sie gegen beides?

Entweder ist man für die Playoffs oder dagegen, das ist eine Grundsatzeinstellung. Wenn ich sage, es ist sportlich unfair, eine Meisterschaft in zwei oder drei Spielen zu entscheiden, gilt das für den Erst- und Zweitplatzierten genau gleich wie für die Dritt- bis Zehnplatzierten.

Wie wir im Vorgespräch erfahren haben, soll es für den Cupsieger womöglich keine Playoffs geben. Können Sie erklären, wann es dazu kommen könnte?

Wenn der Cupsieger zwischen Platz 3 und 10 rangiert ist, kann er nicht an den sogenannten European Playoffs teilnehmen. Grund: Da er bereits automatisch in der Cupsieger Conference League Qualifikation oder vielleicht sogar im Playoff für die Gruppenphase steht. Er hat also sein europäisches Ticket schon vorher auf sicher, eine Teilnahme am Viertelfinal, Halbfinal und Final für Platz 3 und damit Ausspielen eines weiteren Europacup-Tickets würde für diese Mannschaft keinen Sinn machen. Der allfällige Viertelfinalgegner bekommt dann ein Freilos und steht im Halbfinal.

Stören Sie sich sehr daran?

Die Mannschaft mit dem Freilos kann sich erholen, hat allenfalls zehn Tage Zeit, Verletzungen auszukurieren. Das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung.

Wenn der Cupsieger bei den Playoffs ausgeschlossen ist, wird es den Cupwettbewerb abwerten. Es macht den Anschein, dass einiges noch nicht zu Ende gedacht ist.

Es bleiben tatsächlich Fragen offen. Mehrere Präsidenten und Sportchefs denken wahrscheinlich ähnlich wie wir.

Sollte der Modus nicht vollständig angenommen werden, könnte die Aufstockung rückgängig gemacht werden?

Ja, falls an der GV ein Antrag gemacht wird und dieser Zustimmung von mindestens 14 Klubs erhält, muss darüber zuerst diskutiert und danach nochmals abgestimmt werden.

FCL-Präsident Stefan Wolf anlässlich eines Meisterschaftsspiels in der Swisspor-Arena. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen