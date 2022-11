Video widerlegt Ellbogenschlag von Mario Frick an Schiedsrichter

Videobeweis Kein Ellbogenschlag von Mario Frick – nur eine Spielsperre für den FCL-Trainer Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Basel sieht Mario Frick in der 90. Minute die rote Karte. Ein Video liegt vor. Die Swiss Football League (SFL) hat am Donnerstagmittag bereits reagiert. Daniel Wyrsch 1 Kommentar Aktualisiert 10.11.2022, 13.12 Uhr

Ellbogenschlag vom aufgebrachten Mario Frick? Nein. Eine Berührung gab es aber dennoch. Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Luzern, 9. November 2022)

Die Szene kurz vor Ende der regulären Spielzeit im FCL-Heimspiel gegen den FC Basel gibt auch am Tag danach zu reden: Luzern-Trainer Mario Frick soll beim Spielstand von 0:2 für die Gäste den vierten Offiziellen, Johannes von Mandach, an der Seitenlinie mit dem Ellbogen traktiert haben. Das sagt TV-Kommentator Michael Fritschi von Blue Sport. Allerdings liegen dem Sportreporter des Bezahlsenders zu diesem Zeitpunkt auch keine Fernsehbilder der Szene vor. Fritschi muss sich auf die Aussagen von Beobachtern verlassen.

Mario Frick sagt später: «Ich habe den vierten Offiziellen touchiert. Es liegt seit dieser Saison nicht mehr drin, die Unparteiischen zu berühren. Ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten.»

Unsportlichkeit oder eine Regelübertretung

Bilder der «Tactical Cam» des FCL-Stadions zeigen, dass Mario Frick (links) den vierten Offiziellen, Johannes von Mandach, nur kurz und relativ leicht berührt. Video: PD

Noch am späten Mittwochabend, eine Stunde nach der 0:2-Heimniederlage des FCL gegen den FCB, taucht ein Video auf. Es zeigt in elf Sekunden, was vorgefallen ist. Gemäss involvierten Personen ist es die Aufzeichnung der «Tactical Cam» im FCL-Stadion. Auf diesen Bildern berührt Frick den vierten Schiedsrichter von Mandach nur relativ leicht. Von einer Tätlichkeit kann nicht gesprochen werden. Eine Unsportlichkeit oder einfach eine Regelübertretung liegt allerdings schon vor.

FCL-Medienchef Markus Krienbühl sagt, dass der Klub abwartet, was die Liga im vorliegenden Fall unternimmt. Bereits am Donnerstagmittag reagiert die Swiss Football League (SFL), sie schreibt in einer Mitteilung: «Der Trainer des FC Luzern, Mario Frick, wurde im Spiel gegen den FC Basel (0:2) wegen unsportlichen Verhaltens mit leichtem Kontakt zum vierten Offiziellen in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. In Anbetracht seiner sofortigen Entschuldigung nach dem Spiel wird er für das nächste offizielle Spiel seiner Mannschaft gesperrt.»

Die Reaktion von FCL-Kommunikationschef Markus Krienbühl lautet: «Die Sperre für ein Spiel wird von uns akzeptiert.»

Mario Frick wird am kommenden Sonntag (16.30 Uhr), im letzten Match vor der WM-Pause, in Bern gegen Leader YB die Sperre absitzen müssen.

