FC Luzern Klare Ansage von Neuzugang Ardaiz: «Ich möchte mehr Tore als bei Schaffhausen schiessen» Joaquin Ardaiz stellt sich beim FC Luzern erstmals den Medien. Der 23-jährige Uruguayer tritt authentisch auf. Obwohl er für den FC Schaffhausen in der letzten Saison 20 Treffer erzielte und Torschützenkönig der Challenge League wurde, will er den FCL mit noch mehr Toren nach oben in der Tabelle schiessen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.04 Uhr

Joaquin Ardaiz im Training: der neue FCL-Stürmer fällt auf mit seinen zahlreichen Tätowierungen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

Joaquin Ardaiz ist seit bald zwei Wochen beim FC Luzern. Für den 23-jährigen Stürmer ist klar:

«Wir wollen sicher, dass die Mannschaft nicht wieder eine solch schwierige Saison wie die letzte erleben muss. Luzern soll in der Tabelle weiter oben stehen.»

Und Ardaiz verspricht: «Wenn ich spiele, werde ich dem Team auf dem Platz helfen, sonst setze ich mich für meine Mannschaft von ausserhalb ein.»

Ein Stürmer wird an den Toren gemessen. Für den FC Schaffhausen erzielte er in der vergangenen Saison 20 Treffer, holte den Titel des Torschützenkönigs der Challenge League. Was erwartet er von sich selbst beim FCL? «Ich möchte, wenn möglich mehr Tore als bei Schaffhausen schiessen, damit ich der Mannschaft weiterhelfen kann.»

Offenbar ein druckresistenter Stürmer

Luzern-Trainer Mario Frick bezeichnete die lange Zeit, bis der Vertrag von Ardaiz in trockenen Tüchern war, als «Zangengeburt». Warum hatte es so lange gedauert, bis Joaquin Ardaiz den FCL-Kontrakt unterschrieb? Der Uruguayer antwortet: «Mit der ganzen Abwicklung hatte ich eigentlich gar nichts zu tun.» Weil es so lange ging, meinte Frick halb im Spass, halb im Ernst, dass er jetzt von Ardaiz 15 bis 20 Treffer in der Saison erwartet. Macht es ihm nichts aus, dass schon Druck aufgebaut wird? Ardaiz:

«In Schaffhausen hatten sie vor der Saison das Gleiche von mir erwartet.»

Ardaiz konnte bei den Nordostschweizer liefern, schoss sie in die Barrage, wo er dem FCL vor allem im Hinspiel in Schaffhausen zusammen mit seinen Ex-Mitspielern beim 2:2-Unentschieden weh tat. Die tolle Spielzeit beim FCS hat er noch nicht vergessen, er denkt dabei an die Trainer:

«Vielen Dank an Hakan Yakin und Martin Andermatt. Sie haben mir viel gezeigt und beigebracht. Dazu haben sie mir vertraut und Freiheiten auf dem Platz gegeben, die ich ihnen mit Leistungen zurückzahlte.»

Schon mit 12 entdeckt, mit 17 Debüt Profidebüt und mit 18 Südamerikameister der U20

Verheissungsvoll hatte die Karriere von Joaquin Ardaiz in Südamerika begonnen. Geboren und aufgewachsen ist er in Salto, das ist eine kleinere Stadt rund eine Autostunde von Uruguays Hauptstadt Montevideo entfernt. Zuerst spielte er für Saladero de Salto. Schon mit zwölf Jahren wurde er vom Danubio FC aus Montevideo entdeckt und zum zweiwöchigen Probetraining eingeladen. Mit 17 Jahren gab er sein Debüt in der Primera Division (1. Liga) für diesen Klub.

Bei Danubio spielte er auch ein Jahr mit seinem älteren Bruder Matias De Los Santos zusammen. Der 29-jährige Innenverteidiger steht derzeit beim argentinischen Spitzenklub Velez Sarsfield unter Vertrag. Als 18-Jähriger wurde Joaquin Ardaiz mit der U20 von Uruguay Südamerikameister. Das schien der Anfang einer grossen Karriere zu sein.

Für 2 Millionen gewechselt, doch der Jungstürmer setzt sich lange nicht durch

Im selben Alter wechselte er für umgerechnet 2 Millionen Euro von Danubio zu Tanque Sisley innerhalb des Landes. Doch der hoffnungsvolle Jungstürmer konnte die Erwartungen lange nicht erfüllen. Es folgten Wechsel zu Royal Antwerpen nach Belgien, als Übergangslösung zu Chiasso, anschliessend ging er zu Frosinone nach Italien, zu Vancouver nach Kanada in die MLS, nochmals zu Chiasso und von dort zu Lugano (26 Super-League-Spiele, drei Tore). Warum nahm seine Laufbahn so lange keine Fahrt auf? Ardaiz antwortet offen und ehrlich:

«Ich will lieber nicht darüber reden. Ein paar Leute, die ich an meiner Seite hatte, stellten sich leider als unseriös heraus.»

Joaquin Ardaiz ist ein harter Arbeiter, aber er kann zwischendurch auch auf dem Trainingsplatz lachen. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

Dafür fühlt er sich beim FC Luzern bereits gut akklimatisiert. «Einige der neuen Mitspieler hatte ich schon gekannt. Mir gefällt auch die Stadt, sie ist grösser und schöner als Schaffhausen.» Von Ardaiz und Denis Simani gibt es ein Bild nach dem entscheidenden Barrage-Rückspiel (2:0-Sieg für Luzern). Er sagt zur innigen Umarmung mit dem FCL-Innenverteidiger: «Oft hatten wir gegeneinander gespielt, viele harte Zweikämpfe geführt. Nach dem Match versöhnten wir uns. Ich gratulierte Denis, da er weiterhin in der Super League spielen kann.»

Hatte er zu diesem Zeitpunkt Kenntnis, dass er bald zum FC Luzern wechseln könnte? Ardaiz:

«Ich wusste sicher noch nicht, dass ich zu Luzern wechseln werde. Ein Transfer in die Super League lag in der Luft, aber zu welchem Klub war damals noch offen.»

Beim FCL ist er meistens mit Samuele Campo, Denis Simani und den Mitstürmern Dejan Sorgic und Asumah Abubakar zusammen. Er erwähnt, dass er mit «Abu» schon beim FC Lugano zusammengespielt hat.

Über die Gründe zum Wechsel nach Luzern sagt Ardaiz: «Schon beim FC Schaffhausen hatten mir zwei, drei Mitspieler gesagt, die Luzern kannten, dass der Verein gut geführt ist.» Und:

«Nachdem ich mit Trainer Mario Frick gesprochen hatte, wollte ich zu seiner Mannschaft. Für mich ist Luzern der nächste Schritt in meiner Entwicklung.»

Kein Adler, sondern ein Spatz am Hals tätowiert

Übrigens verbindet Joaquin Ardaiz auch einiges mit Raul Bobadilla, der ehemalige Profi von Gladbach, Augsburg, Basel und YB wechselte im Frühjahr zum FC Schaffhausen. Der Argentinier und Ardaiz bildeten einen starken und attraktiven südamerikanischen Sturm. Mit den zahlreichen Tätowierungen am ganzen Körper ähneln sie sich, sind quasi zwei Locos (Verrückte). Ardaiz sagt, er habe das Gleiche gedacht, als er Bobadilla zum ersten Mal gegenüberstand. «Und ich wusste, wir verstehen uns.»

Die beiden südamerikanischen Stürmer des FC Schaffhausen taten dem FC Luzern im Barrage-Hinspiel weh: Joaquin Ardaiz (oben) und Raul Bobadilla. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Raul Bobadilla habe ihm neben und auf dem Platz viel geholfen, denn er kannte sich in der Schweiz schon aus. Zu den Tatoos sagt Ardaiz: «Sie bedeuten mir viel und gefallen mir.» Eine besondere Bedeutung hat der Vogel am Hals. Er ist kein Adler, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, sondern ein Spatz. ‹«Pajaro»› sei sein Übername in Uruguay gewesen, ein Vogel namens Spatz. Wegen den langen Haaren sei er so genannt worden, erklärt Ardaiz.

Ardaiz-Debüt am Samstag im Gersag gegen Dynamo Kiew

Am Samstag (18 Uhr) gibt er seinen Einstand beim FC Luzern. Im Gersag in Emmenbrücke kommt es zur Testpartie gegen Dynamo Kiew. Ardaiz sagt, er habe konditionell aufgeholt, er fühle sich fit.

«Ich bin glücklich, kann ich zum ersten Mal mit den Jungs spielen. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, will ich mit Luzern gewinnen.»

