FC Luzern: Kommt's im Aktionärs-Streit zu einer Lösung? Vor gut einem Monat ist der lang schwelende Streit der FCL-Aktionäre offen ausgebrochen. Nun scheint eine Lösung in Griffweite. Cyril Aregger

Im Uhrzeigersinn von links oben: Hans Schmid (Bild: Matthias Jurt), Bernhard Alpstaeg (Bild: Philipp Schmidli), Marco Sieber (Bild: Matthias Jurt) und Samih Sawiris (Bild: Keystone).

Die FCL-Aktionäre wollen an einem runden Tisch eine Lösung für die bislang verfahrene Situation finden. Wie der FCL mitteilt, soll bis spätestens September 2020 eine Lösung gefunden werden. Im Oktober traten sowohl Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg als auch die« Triple-S»-Gruppe mit den Unternehmern Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber aus dem Vorstand der FCL-Holding AG zurück.

Auch die Finanzierung soll für die nächsten beiden Lizenzierungsverfahren gesichert sein. Sämtliche Aktionäre werden bis Ende September 2021 entsprechend ihrer Aktienanteilen für allfällige Defizite geradestehen. Im Oktober hatte Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg noch erklärt, der Klub könne von ihm keine finanziellen Zuwendungen mehr erwarten.

Auslöser für den Streit waren die so genannten Stierli-Aktien, genauer der Umgang mit diesem 25-Prozent-Aktienpaket. Während sich Bernhard Alpstaeg auf den Standpunkt stellte, dass die Aktien ihm gehörten, wollte die «Triple-S»-Gruppe die Aktien an neue Aktionäre verkaufen, um so Geld für den FCL zu generieren. Im Mai wurde bekannt, dass sich Alpstaeg in dieser Frage definitiv durchgesetzt hat und als Mehrheitsaktionär nun 52 Prozent der FCL-Aktien besitzt.