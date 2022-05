Der FC Luzern hat torhungrige Stürmer auf der Bank

FC Luzern Mario Frick freut sich über torhungrige FCL-Stürmer von der Bank: «Bei dieser Qualität kannst du als Trainer gar nicht so viel falsch machen» Der FC Luzern hat in dieser Rückrunde schon neun Jokertore geschossen. Rechnet man den dramatischen Cup-Halbfinal gegen Lugano dazu, sind es sogar elf Treffer, die eingewechselte FCL-Spieler unter Coach Mario Frick erzielt haben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.05.2022, 12.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Joker haben gestochen: Schütze Nikola Cumic (links) und Dejan Sorgic beglückwünschen sich nach dem Tor zum 4:0-Endstand gegen Servette. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 8. Mai 2022)

Der FC Luzern hat am Sonntag beim 4:0-Heimsieg über Servette – dem höchsten Vollerfolg der Spielzeit – einmal mehr bewiesen, dass er lebt und die Chance auf Platz 8 auch drei Spieltage vor Saisonschluss noch immer intakt ist. Drei Punkte beträgt nunmehr der Rückstand auf die Grasshoppers (8.) und vier Zähler auf den FC Sion (7.), der am Mittwoch (20.30 Uhr) im Tourbillon der nächste Gegner im Direktduell ist.

Einmal mehr auffallend beim FCL: die Jokertore. Die eingewechselten Angreifer Dejan Sorgic (66.), Ibrahima Ndiaye (82.) und Nikola Cumic (86.) schossen für die Innerschweizer die Tore zum 2:0, 3:0 und 4:0. Das Trio sicherte dem FCL den Sieg. Ihre Treffer können mit dem Wert von zwei Punkten verbucht werden.

Ibrahima Ndiaye trifft zum 3:0 gegen Servette. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

Insgesamt haben die Luzerner unter Mario Frick aber schon acht Zähler dank Jokertoren gewonnen: Marko Kvasina köpfelte den FCL auswärts in Genf gegen Servette in der 86. Minute zum 1:1-Unentschieden. Und auch im Heimspiel gegen Lugano köpfelte der Leihstürmer aus Österreich seine Farben in der 86. Minute zum 2:2-Remis.

Silvan Sidler wurde im Zürcher Letzigrund zum späten Ausgleichschützen: Der Rechtsverteidiger schoss den Ball wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem schwächeren linken Fuss zum 2:2-Endstand (90.) in den Winkel. Ein Traumtor! Schon der ebenfalls eingewechselte Asumah Abubakar hatte beim 1:2-Anschlussgoal (63.) technisch perfekt getroffen.

Im Heimspiel gegen St.Gallen gelang dem FCL durch Jokertore gar die Wende: Dejan Sorgic machte in der 85. Minute das sehenswerte 2:2, Ibrahima Ndiaye köpfelte in der 91. Minute eine Massflanke von Filip Ugrinic spektakulär zum 3:2-Siegtor in die Maschen.

Tor-Übersicht Die FCL-Jokertore in der Rückrunde (inklusive Cup-Halbfinal gegen Lugano): Je 2 Treffer: Kvasina, Sidler, Abubakar, Sorgic, Ndiaye. 1 Treffer: Cumic. Assists durch Einwechselspieler. 2: Schürpf. 1: Cumic.

Zählt man den Cup-Halbfinal gegen Ligakonkurrent Lugano dazu, hat der FC Luzern in dieser Rückrunde sogar elf Treffer durch Einwechselspieler erzielt. Silvan Sidlers Tor in der 89. Minute zum 1:1 brachte sein Team in die Verlängerung, das 2:2 durch Asumah Abubakar in der 119. Minute führte den FCL ins Penaltyschiessen. Beide Assists für die Tore der Innerschweizer buchte der ebenfalls eingewechselte Pascal Schürpf. Er und Filip Ugrinic scheiterten allerdings im mit 3:4 verlorenen Elfmeterschiessen an Lugano-Keeper Amir Saipi, die Tessiner sind bekanntlich in den Cupfinal vom kommenden Sonntag gegen St.Gallen eingezogen.

Frick über die Qualität auf der Bank

Doch der FC Luzern hat durch diese elf Jokertore enorm an Moral gewonnen. Trainer Mario Frick am Sonntag nach dem 4:0-Heimsieg gegen Servette auf die drei Tore durch Ersatzspieler und sein goldenes Händchen bei Einwechslungen angesprochen:

«Das ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen. Du kannst als Trainer gar nicht so viel falsch machen, wenn du so viel Qualität auf der Bank hast.»

Frick stellt die Bedeutung für die Mannschaft in den Vordergrund: «Wichtig ist mir, dass da etwas zusammenwächst, dass wir wie eine Familie sind, die zusammenhält. Wenn einer angegriffen wird, sind fünf, sechs Spieler da, die den Mitspieler verteidigen. Die Mentalität ist jetzt eine ganz andere.»

Nikola Cumic (links) und Dejan Sorgic bejubeln das 4:0. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Nikola Cumic zeigt auf sein Leibchen. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Nikola Cumic und Dejan Sorgic bejubeln das 4:0. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Luzern Nikola Cumic lässt den Servettiens Jeremy Frick alt aussehen und trifft. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Nikola Cumic, Filip Ugrinic, Ibrahima Ndiaye, Ardon Jashari, Dejan Sorgic, Lorik Emini und Marco Burch jubeln nach dem Tor zum 3:0. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) Asumah Abubakar und Dejan Sorgic (rechts) jubeln nach dem 2:0 für den FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Asumah Abubakar (rechts) jubelt zusammen mit Samuele Campo. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Samuele Campo (links) gegen Servettes Nicolas Vouilloz Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Mohamed Dräger (links) vor Servettes Timothe Cognat am Ball. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Kopfballduell zwischen Luzerns Samuele Campo (rechts) und dem Servettiens Vincent Sasso Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Ardon Jashari (rechts) gegen Servettes Timothe Cognat Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Jubel bei Lorik Emini und Torhüter Marius Müller nach Spielschluss. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Marko Kvasina (links) blockiert einen Schuss von Servettes Vincent Sasso Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Asumah Abubakar (links) vor dem Genfer Nicolas Vouilloz am Ball. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) Luzerns Mohamed Dräger (rechts) schneller als die beiden Genfer Kastriot Imeri (links) und Timothe Cognat. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Über 11'000 Fans kamen in die Swissporarena. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) FCL-Trainer Mario Frick verfolgt das Spiel. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 8. Mai 2022) Ardon Jashari Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022) Marco Burch Martin Meienberger / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen