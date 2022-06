FC Luzern Mario Frick hätte alle Angebote abgelehnt – der Trainer hat mit dem FCL Lust auf mehr: «Dieser Erfolg gibt uns einen Schub» FCL-Coach Mario Frick hat mit seiner Mannschaft am Mittwoch die Vorbereitung aufgenommen – und strahlt wieder Tatendrang aus. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Der Mann hat Persönlichkeit und eine klare Linie. Mario Frick spricht die unangenehmen Dinge an. Auch mit der Presse. Die Irritation am Tag nach dem geschafften Ligaerhalt, dem 2:0-Heimsieg im Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen, hat ihn geärgert. Weil Frick trotz der von der Kommunikationsabteilung des FC Luzern angekündigten Teilnahme an einer Medienkonferenz schon auf dem Weg in die Strandferien war, kamen Gerüchte auf, er könnte stattdessen an Trainergesprächen bei den Young Boys teilnehmen.

Gutgelaunter FCL-Trainer Mario Frick als Beobachter beim Konditionstraining anlässlich des Trainingsstarts seiner Mannschaft. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Angst, der erfolgreich arbeitende Coach aus Liechtenstein könnte den FCL nach nur fünf Monaten – wie anno 2018 Neo-Cheftrainer Gerardo Seoane – in Richtung Bern verlassen, ist am Ende unbegründet gewesen.

Selbst wenn er eine Offerte von YB auf dem Tisch gehabt hätte? Frick antwortet kategorisch:

«Definitiv. Ganz egal, was für Angebote gekommen wären, ich wäre geblieben.»

Er stellt klar: «Mir ist es wichtiger, dass ich mich hier momentan wohl fühle. Das ist für mich wie in einer Familie.»

Und Frick sagt:

«Schon nach einem halben Jahr den Schritt weg vom FCL zu machen, hätte sich nicht richtig angefühlt.»

Akku in den Ferien wieder aufgeladen

Dann erzählt der 47-Jährige von den zweiwöchigen Ferien, die er sehr nötig hatte. «Die ersten drei Tage war ich extrem müde. Ich schlief viel. Nicht nur körperlich musste ich auftanken, sondern auch mental.» Der ständige Abstiegskampf, der in der Barrage gegen aufstiegswillige Schaffhauser gipfelte (2:2, 2:0), hatte nicht zuletzt beim Coach Spuren hinterlassen. Ein zweiter Abstieg, nach dem unglücklichen ein Jahr zuvor mit dem klaren Aussenseiter FC Vaduz, wäre für Fricks Trainerkarriere gravierend gewesen.

Nach zehn Tagen am Strand habe er gespürt, dass es schön wäre, wieder mit den Spielern zu arbeiten. Frick sagt, sein Akku sei wieder aufgeladen.

«Für die Spieler waren die 14 Tage wohl zu wenig. Aber nach dem Trainingslager in Schruns von kommender Woche werden wir ihnen ein, zwei Tage frei geben»,

zeigt sich der Ex-Profi empathisch und der Bedeutung von Regeneration bewusst. Gerade auch die mentale Frische sei wichtig.

Traditionell schlechter Luzerner Herbst adé?

Vor einer fast schon traditionell schwachen Luzerner Vorrunde fürchtet sich Frick nicht. Im Gegenteil: «Anders als mit Vaduz, wo wir ebenfalls permanent auf dem obersten Energielevel gegen den Abstieg kämpften, jedoch im letzten Match nach einer Niederlage in Zürich abstiegen, feierten wir mit Luzern am Schluss mit dem Klassenerhalt ein Erfolgserlebnis. Ich bin überzeugt, dieser Erfolg gibt uns einen Schub.»

Hört und sieht man dem kräftigen FCL-Trainer zu, braucht man sich um die Energie der Spieler im Herbst weniger zu sorgen. Frick strahlt beim Trainingsstart schon wieder Tatendrang aus.

Er beweist sich als Kommunikator. Frick erklärt, dass die Leihstürmer Nikola Cumic und Marko Kvasina zu den Besitzerklubs Olympiakos Piräus und KV Oostende zurückkehren, die Kaufoption nicht gezogen wurde.

Mohamed Dräger soll nach Luzern zurückkehren

Anders ist die Situation beim dritten Leihspieler der Rückrunde: Rechtsverteidiger Mohamed Dräger war ein wesentlicher Faktor beim Ligaerhalt. In 17 Spielen schoss der Deutsch-Tunesier drei Tore und bereitete sieben vor. Frick sagt über den 25-jährigen Profi: «Wir sind sehr interessiert, dass Mohamed Dräger zu uns zurückkehrt. Er hat uns sehr viel Energie, Skorerpunkte und Persönlichkeit gebracht.» Dem Coach gefällt zudem, wie beliebt der für die WM in Katar qualifizierte Tunesien-Internationale ist. Dabei denkt er wohl an die Mitspieler und Mitarbeitenden, aber auch an die Fans.

Dräger gehört Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Allenfalls ist eine weitere Leihe mit Fokus auf mehr Spielpraxis für die WM möglich.

Remo Arnolds «Heimspiel» heute in Eich gegen den FCL Remo Arnold beim Trainingsstart am Montag mit dem FC Winterthur. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Für das ehemalige FCL-Talent Remo Arnold (Bild) ist die Rückkehr nach Eich etwas Besonderes. Zwar hatte er nie für den SC Eich gespielt, aber mit dem FC Knutwil war der Schlierbacher in den frühen Juniorenjahren mehrmals dort zu Gast. Heute Freitag (18.45 Uhr) kehrt der 25-jährige Mittelfeldspieler mit dem Super-League-Aufsteiger FC Winterthur nach Eich zurück. «Das Testspiel ist ein Highlight für meine Familie und mich, fast daheim gegen den Ex-Verein FCL anzutreten, darauf freue ich mich», sagt Arnold. Er hat bei Winterthur gerade den Vertrag bis Sommer 2024 verlängert. Arnold: «Ich fühle mich sehr wohl im Team und Klub.» Neuer FCW-Trainer ist der Ex-Krienser Bruno Berner. Der 1,90-Meter-Hüne Remo Arnold ist gemäss eigenen Angaben fit und gesund, nachdem er in der Rückrunde wegen des Pfeiffer’schen Drüsenfiebers und einer Knieverletzung die meisten Spiele verpasste. Vorgezogene Jubiläums­partie des SC Eich Der SC Eich feiert vom 24. bis 26. Juni sein 50-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass hätte die Klubleitung den FCL gerne am übernächsten Wochenende zum Jubiläumsmatch engagiert. ­Daraus wurde nichts, weil die Mannschaft von Mario Frick dann im Trainingslager in Schruns (Vorarlberg, Österreich) weilt. Darum findet die Vorbereitungspartie bereits heute Freitag auf dem Sportplatz Brand statt.

