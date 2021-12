FC Luzern: Mario Frick wird als neuer Trainer vorgestellt – live

Livestream «Ich will meine Energie auf die Mannschaft übertragen» – die Vorstellung des neuen FCL-Trainers Mario Frick Der FCL ist in akuter Abstiegsgefahr. Ab 3. Januar wird mit Mario Frick ein neuer Trainer verantwortlich für das Team sein. Wir berichten live über seinen allerersten Auftritt für den FCL. Janick Wetterwald, Martin Messmer 22.12.2021, 14.12 Uhr

Die wichtigsten Aussagen

FCL-Trainer Mario Frick:

«Danke vielmal für die Vorschusslorbeeren. Das Stimmungsbarometer zwischen dem FC Vaduz als Leader der Challenge League zu der Negativspirale beim FCL ist riesig. Mit meiner Energie die in mir steckt, will ich hier in Luzern den Ligaerhalt schaffen.»

«Das grösste Problem ist der Knopf im Kopf. Die Mannschaft hat kein Selbstvertrauen. An diesen Baustellen müssen wir intensiv schaffen.»

«Ich möchte meine gute Arbeit die ich in Vaduz leistete hier in Luzern weiterführen.»

«Ich sehe beim FCL bessere Perspektiven als beim FC Vaduz. Ich habe die Verantwortlichen schon vor dem Wechsel informiert, dass ich meinen Vertrag der noch bis Sommer 2022 gelaufen wäre, nicht verlängern werde. Ich freue mich auf die Chance hier bei einem Verein mit tollen Fans.»

«Forderungen betreffend Spieler habe ich noch keine gestellt. Remo Meyer und ich werden die Situation in den nächsten Tagen anschauen. Gerade in der Verteidigung gab es ja doch schon zwei Abgänge.»

«Ich bin ein Fan der Dreier- respektive Fünferkette. Ich stelle meine Mannschaft aber immer anhand der verfügbaren Spieler auf.»

Meine Frau ist Mentaltrainerin, sie kann mir beim Knopf im Kopf lösen sicher helfen. Es ist aber natürlich hauptsächlich meine Aufgabe. Ich will hier in Luzern ein gutes Ambiente schaffen.

FCL-Sportchef Remo Meyer:

«Es freut mich ausserordentlich, den neuen Cheftrainer Mario Frick vorzustellen. Er war die absolute Wunschlösung für uns. Es ist wichtig, dass ein Trainer zum Verein passt. In diesem Punkt hatten wir in allen Gesprächen menschlich wie fachlich ein gutes Gefühl. Mit dem Blick nach Vaduz hatten wir immer das Gefühl, die Mannschaft ist eine verschworene Einheit. Frick ist flexibel und variabel unterwegs in seiner Spielweise, was sehr wichtig für uns ist. Ein verschworener Haufen werden, das ist bei uns ein zentraler Punkt.»

FCL-Präsident Stefan Wolf:

«Nach negativen Schlagzeilen in den letzten Wochen freut es mich, den neuen Trainer in der Person von Mario Frick heute zu präsentieren. Wir sind nach dem Cupsieg und dem Startspiel gegen YB in eine Negativspirale geraten. Der Trainerwechsel von Fabio Celestini auf Interimstrainer Sandro Chieffo hat auch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Mit dem neuen Cheftrainer Frick wollen wir einen neuen, leidenschaftlichen FCL sehen. Erste Priorität hat ganz klar der Ligaerhalt. Wir sind überzeugt, dass wir mit Mario Frick und nach weiteren Vorkehrungen im Winter den Turnaround schaffen.»

Die Karriere von Mario Frick als Spieler und Trainer

Mario Frick ist ehemaliger Serie A-, Super League- und Nationalspieler. Er spielte beim FC St. Gallen, FC Basel, FC Zürich, GC und in Italien unter anderem bei Hellas Verona und AC Siena.

Mario Frick im Dress des FC St. Gallen in einem Spiel gegen den FCL. Bild:

Philipp Schmidli (Luzern, 2009)

In Dress der Liechtensteinischen Nationalmannschaft lief er 125 Mal auf, damit ist er im Ländle Rekordspieler. Mit 16 Nati-Toren ist er auch Rekordtorschütze seines Landes.

Als Trainer ist der 47-Jährige noch nicht so erfahren wie er es als Spieler war: 2018 übernahm er mit dem FC Vaduz sein erstes Profiteam.

Mario Frick als Trainer des FC Vaduz. Bild: Fresh Focus (Luzern, 19. Dezember 2021)

Dieses gibt er jetzt nach der Vorrunde auf dem ersten Platz der Challenge League ab. Gut möglich also, kommt es nach dem Sommer in der neuen Saison zum Duell Vaduz-FCL. Logisch, hoffen Sie beim FCL, dieses Duell möge in der Super League stattfinden und nicht in der Challenge League ...

Beim FCL waren mehrere Kandidaten als neuer Trainer im Gespräch, unter anderem auch Alex Frei. Hier ein schönes Bild aus jüngeren Jahren des Schweizer Rekordtorschützen Alex Frei (rechts) und des Liechtensteinischen Rekordtorschützen Mario Frick (links). Das Bild wurde im Jahr 1999 am damaligen SRS Cup in Kriens aufgenommen. Archivbild LZ