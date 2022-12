FC Luzern Mario Frick wünscht sich zwei Verstärkungen für den FCL Der FC Luzern hat aufgrund der späten WM in Katar eine deutlich längere Winterpause. Für eine solide Vorbereitung gibt es genügend Zeit. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick gestern Freitag zum Ende der ersten Vorbereitungswoche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Dezember 2022)

Die Mannschaft und der Staff des FC Luzern sind seit dem vergangenen Montag zurück bei der Arbeit. Auch Trainer Mario Frick konnte vorher seine Batterien während einem 14-tägigen Urlaub aufladen. Der 48-jährige Liechtensteiner erholte sich auf den Malediven. «Die Ferien haben gut getan», bestätigt Frick.

Der FCL-Coach musste zudem etwas Abstand gewinnen von den letzten drei Ligaspielen vor der wegen der Weltmeisterschaft in Katar mehr als zweimonatigen Winterpause. «Ich war enttäuscht von unserer Punkteausbeute. Nur ein Punkt in drei Partien zum Abschluss sind zu wenig», findet Frick. Vor allem der energielose Auftritt ganz am Ende in Bern gegen Leader YB (0:3) hat dem früheren Trainer von Vaduz zu denken gegeben.

Freie Hand für den Athletikcoach

Umso wichtiger ist, dass die Mannschaft jetzt eine solide und saubere Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte absolviert. Obwohl die Spieler ab dem 17. Dezember noch einmal zwei Wochen Urlaub erhalten, ist für Frick der erste Block bereits sehr wichtig: «Es geht sofort los!» Und er gibt dem leitenden Konditionstrainer Christian Schmidt viel Vertrauen. Der 51-jährige Franzose erhält von Frick quasi eine Carte blanche: «Meiner Meinung nach haben wir den besten Konditionstrainer der Schweiz. Christian Schmidt bekommt freie Hand, er kann sein Programm voll anwenden.»

Schon vor einem Jahr, als der FCL mit nur elf Punkten aus 18 Partien akut abstiegsgefährdet am Tabellenende stand, vertraute der frisch zum Klub gestossene Coach auf die Arbeit des erfahrenen Athletiktrainers. Nur sagte Frick damals: «Ich will die fitteste Mannschaft der Super League.»

Trainingsfleiss zahlte sich aus

Genützt hatte die Schinderei beim Laufen und im Kraftraum. Für den geflossenen Schweiss wurde in Form von Zählbarem reichlich zurückbezahlt: 29 Punkte in 18 Spielen. Ganz so gut lief es in der Hinrunde der laufende Saison nicht mehr: 20 Zähler ergatterte das Team in bislang 16 Partien. Immerhin, kann man feststellen, denn im Herbst holte Luzern seit 2018 nicht mehr so viele Punkte. Obwohl zwei Vorrundenspiele gar noch nicht ausgetragen sind.

Die Winter-WM von Katar hat zur Folge, dass die Super-League-Klubs wahrscheinlich einmalig zu einer insgesamt 60-tägigen Winterpause kommen. Frick freut sich:

«Wir haben richtig Zeit, als Trainerteam können wir Dinge trainieren, welche die Mannschaft auf ein Level bringen, wo wir richtig Freude an ihr haben werden.»

Nicky Beloko (am Ball)j, Max Meyer (vorne Mitte) und Gegenspieler Marco Burch (links) sowie im Hintergrund Goalie Vaso Vasic im FCL-Training während des ersten Vorbereitungsblocks auf die Rückrunde. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Dezember 2022)

Mohamed Dräger erhält nach dem WM-Abenteuer mit Tunesien (er spielte eineinhalb Spiele, ehe er sich leicht verletzte) nun seine Ferien. Ardon Jashari ist als Mitglied des Schweizer Kaders noch in Katar. Wieder zurück im FCL-Mannschaftstraining sind die zuletzt verletzten Linksverteidiger Martin Frydek und Leny Meyer. Stürmer Dejan Sorgic ist noch in der Reha, er braucht etwas Geduld, bis er zum Team zurückkehrt. Der Langzeitverletzte Jakub Kadak muss noch länger individuell an seinem Comeback arbeiten.

Ab nächster Woche stossen sechs Nachwuchsleute aus der U21 zu den Profis. Nicht mitgezählt ist Stürmer Nando Toggenburger, der wie Goalie Pascal Loretz bereits einen festen Platz im Kader von Frick besitzt.

Neue Jasharis auf dem Sprung nach oben?

Weitere Kandidaten aus der mit talentierten Fussballern gesegneten Truppe von Michel Renggli, die als Aufsteiger die Promotion League mit neun Punkten Vorsprung anführt, sind Ruben und Ronaldo Dantas Fernandes, Severin Ottiger, Thoma Monney und Luuk Breedijk.

Vor allem die Jahrgänge 2003/2004 sind vielversprechend. Vielleicht entdeckt Mario Frick wie vor knapp einem Jahr mit Ardon Jashari neue Juwele aus dem FCL-Reservoir.

Frick wünscht sich externe Verstärkungen. Anders als im Gespräch mit uns, hatte er sich am 14. November bei Tele 1 konkret dazu geäussert:

«Um unsere Ziele richtig zu attackieren, fehlen uns ein Innenverteidiger und ein Neuner, der uns 10 bis 15 Tore pro Saison garantieren kann.»

Sie würden sich sehr um solche Spieler bemühen. Aktuell relativiert der FCL-Coach allerdings: «Im Winter ist es schwierig, Verstärkungen zu holen.»

