FC Luzern: Marius Müller fällt aus – Vaso Vasic kommt zum Zug

Fussball Vaso Vasic gibt in St. Gallen seinen Einstand im Tor des FC Luzern – Marius Müller fällt mehrere Wochen aus Die Verletzungshexe hat beim FC Luzern zugeschlagen: Der deutsche Stammtorhüter Marius Müller muss aufgrund seiner hartnäckigen Adduktorenprobleme eine Pause einlegen. Am Sonntag (14.15 Uhr) auswärts gegen den FC St. Gallen steht Vaso Vasic zwischen den FCL-Pfosten. Daniel Wyrsch 30.07.2021, 15.21 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini hatte die Hiobsbotschaft am Freitagmittag in der Medienkonferenz vor dem Spiel vom Sonntag in St. Gallen bekanntzugeben:

«Unser Keeper Marius Müller muss wegen einer Adduktorenverletzung pausieren. Wahrscheinlich fällt er die nächsten zwei Wochen aus. Möglicherweise sogar länger.»

Marius Müller muss beim FCL pausieren. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

Vasic besitzt Erfahrung in der Super League

Anstelle des 28-jährigen deutschen Stammgoalies, der in den vergangenen zwei Jahren beim FC Luzern 83 Pflichtspiele bestritt und sofort zu einem unbestrittenen Rückhalt des Teams geworden ist, kommt Neuzugang Vaso Vasic zu seinem Debüt bei den Innerschweizern.

Vaso Vasic steht für die nächsten Spiele im FCL- Tor. Bild: Martin Meienberger

Der 31-jährige Aargauer mit Wurzeln in Bosnien und Serbien hatte für GC zwischen 2014 und 2018 73 Pflichtspiele absolviert – davon 66 in der Super League. Die letzten zweieinhalb Saisons spielte Vaso Vasic bei Royal Excel Mouscron in der höchsten belgischen Liga.

FCL-Coach Fabio Celestini hält den Ball wegen des Torhüterwechsels flach: «Vasco Vasic hat die grosse Möglichkeit, für uns zu spielen. In der Mannschaft ist der Goaliewechsel kein grosses Thema. Wir vertrauen Vaso, er hat in den Testpartien gezeigt, dass er fussballerisch gut ist, zu unserem Spielstil passt, und auch auf der Linie starke Paraden machen kann.» Vasic sei zudem ein Torhüter, der dank seines Instinkts spüre, was auf dem Feld passiere.

Marius Müller musste Schmerzmittel einnehmen

Marius Müller hatte schon zum Ende der vergangenen Saison Probleme mit den Adduktoren. Gemäss eigenen Angaben spielte er während zweier Monate mit Schmerzmitteln. Auch nach der Sommerpause traten die Komplikationen im Rumpf- und Bauchbereich wieder auf. Von den fünf Testspielen der Vorbereitung absolvierte er nur eine Halbzeit. Zum Saisonstart stand Marius Müller am letzten Samstag zu Hause gegen Meister YB im Tor: er hielt gut – und war schuldlos an der 3:4-Niederlage.

Nun übernimmt für die nächsten Partien der frühere GC-Keeper Vaso Vasic die Rolle von Marius Müller im Luzerner Tor.