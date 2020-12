Fussball FCL-Goalie Marius Müller verliert Sympathiewerte wegen Revanche-Aussagen zu Weltmeister Fabio Grosso Marius Müller hatte sich am vergangenen Samstag über den späten 2:1-Sieg seines FC Luzern in Sion diebisch gefreut – und danach erklärt, dass er sich für das Halbfinal-Aus des Gastgeberlandes Deutschland an der WM 2006 an Sion-Coach Fabio Grosso revanchiert habe. Das hat dem Deutschen harsche Kritiken eingebracht. Daniel Wyrsch 17.12.2020, 13.30 Uhr

Natürlich hatten die Worte von Marius Müller nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Samstag in Sion pathetisch und für Schweizer Ohren ungewohnt geklungen. Der 27-jährige Deutsche sagte unter anderem zu unserer Zeitung:

«Vor 14 Jahren an unserer Heim-WM in Deutschland habe ich als kindlicher Fan nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien bittere Tränen geweint. Es tat weh, als Gastgeberland nicht im Final dieser tollen Weltmeisterschaft zu stehen.»

Der FCL-Torhüter, beim Sommermärchen in seiner Heimat erst 13 Jahre alt, legte noch einen drauf:

«Ich hatte mir geschworen, dass ich eines Tages an einem der italienischen Weltmeister Revanche nehme, falls ich Gelegenheit dazu erhalte. Jetzt ist es mir mit zwei Siegen innerhalb von zehn Tagen gegen den damaligen Halbfinal-Torschützen Fabio Grosso gelungen. Somit konnte ich meinen Seelenfrieden wieder finden. Ich habe für über 80 Millionen Deutsche diese Wiedergutmachung hergestellt.»

Marius Müller sitzt der Schalk im Nacken: Der 27-jährige Deutsche wird auch in Zukunft sagen, was ihn freut und beschäftigt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Dezember 2020)

Vor allem der letzte Satz mit der Wiedergutmachung ist stark patriotisch geprägt. Doch muss man Marius Müller kennen, um ihn richtig einordnen zu können. Dem aus Heppenheim in Südhessen stammenden früheren Torwart von Kaiserslautern und Red Bull Leipzig sitzt der Schalk im Nacken. Er ist ein Unterhalter, hat die Revanchegeschichte zum einen als sportliche Motivation aufgebaut und zum anderen mit einem Augenzwinkern für Lacher gesorgt. Beim FCL sagt man dazu nur: Typisch «Mülli»!

Respektlosigkeit gegenüber dem Weltmeister aus Italien?

Marius Müller ist nach eigener Einschätzung selbstverständlich auch klar, dass zwei Super-League-Siege niemals die Bedeutung des WM-Titels besitzen. Das sehen allerdings nicht alle so locker: Fussballfans nehmen Müller den Vergleich übel. Das sind zum einen Liebhaber der italienischen Nationalmannschaft und zum anderen Anhänger des FC Sion. Müller hat harsche Kritiken einstecken müssen. Es sei respektlos wie er mit Fabio Grosso, dem Sion-Trainer und italienischen Weltmeister, umgegangen sei, teilten sie ihm mit. «Bei anderen Fans habe ich offensichtlich meine Sympathiewerte verloren. Sie meinten, dass sie mich bis jetzt einen guten Typen gefunden haben. Das sei jetzt aber mit diesen Aussagen von Sion vorbei», erzählte Marius Müller nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den FC Zürich am Mittwochabend in der Swisspor-Arena.

Fabio Grosso darf unter Christian Constantin weitermachen

Für Goalie Müller war das torlose Remis gegen den FCZ ein persönlicher Erfolg. «Dank der super Leistung meiner Vorderleute musste ich keinen einzigen Torschuss halten, bin zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor geblieben.» Der erste Zu-Null-Match war dem FCL-Schlussmann übrigens vor zwei Wochen in dem mit 2:0 gewonnenen Heimspiel gegen Sion mit Fabio Grosso gelungen. Der 43-jährige Italiener hat die letzten vier Spiele mit den Wallisern verloren, darf aber trotzdem unter «Trainerfresser» Christian Constantin weitermachen.

Sion-Trainer Fabio Grosso am vergangenen Samstag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Luzern.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Dezember 2020)

Marius Müller wird seine Meinung weiterhin öffentlich kundtun

Und Marius Müller schüttelte den Kopf, als er gefragt wurde, ob er künftig wie die meisten anderen Fussballprofis vorsichtig sei und weniger Persönliches von sich gebe. Er betonte:

«Nein, meine Meinung werde ich weiterhin unverblümt sagen.»

Solche offenen und ehrlichen Spieler tun der sterilen Branche und generell unserer Gesellschaft gut.

Video-Zugabe: Fabio Grosso schiesst Italien zum WM-Titel 2006

Fabio Grosso hat an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zuerst im Halbfinal gegen Deutschland das erste Tor zum 2:0-Sieg in der Verlängerung geschossen:

Anschliessend im Final gegen Frankreich verwertete Grosso den entscheidenden Penalty zum 5:3-Sieg im Elfmeterschiessen zum insgesamt vierten WM-Pokal nach 1934, 1938 und 1982 für Italien: