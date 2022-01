Fussball Wichtiger Schritt für Verein und Team: Der FC Luzern verlängert mit Torhüter Marius Müller bis Sommer 2025 Der FC Luzern hat mit einem seiner herausragendsten Spieler verlängern können: Marius Müller unterschreibt beim Super-League-Letzten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Daniel Wyrsch 26.01.2022, 16.36 Uhr

Dem zuletzt in der Kritik stehenden FCL-Sportchef Remo Meyer ist ein Coup gelungen: Mit Torhüter Marius Müller hat der Rückhalt der Mannschaft seinen Vertrag um dreieinhalb Jahre beim Innerschweizer Fussball-Aushängeschild verlängert. Das könnte ein entscheidendes Signal im Kampf um den Ligaerhalt sein. Die Rückrunde beginnt für die Mannschaft von Mario Frick am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Basel.

FCL-Goalie Marius Müller bleibt voraussichtlich bis Sommer 2025 beim Innerschweizer Fussball-Aushängeschild. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Marius Müller ist im Sommer 2019 von RB Leipzig zum FCL gestossen. Der 28-jährige Deutsche wurde sofort zu einem der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Führungsspieler Müller hatte auch grossen Anteil am ersten Titelgewinn des Vereins seit 29 Jahren, als die Innerschweizer letzte Saison Cupsieger wurden.

Sportchef Meyer zeigt sich stolz – Müller ist überzeugt vom Ligaerhalt

«Wir sind stolz, dass wir Marius langfristig an den FC Luzern binden konnten», wird Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zitiert. «Über seine Qualitäten als Torhüter müssen wir nicht diskutieren – und auch neben dem Platz gehört er mit seiner authentischen Art zu unseren absoluten Führungsspielern. Mit seinem Bekenntnis zum FC Luzern setzt er ein klares Zeichen und zeigt, dass er den Klub und die Mannschaft auch in den kommenden Jahren prägen will.»

Marius Müller zur Verlängerung seines Vertrages: «Ich spürte schnell, dass das Kapitel FC Luzern für mich noch lange nicht beendet ist und ich weiterhin Teil der Mannschaft und des Klubs sein will.»

Und kurz vor Beginn der Rückrunde sagt Marius Müller über die sportliche Lage:

«Ich bin überzeugt davon, dass wir uns aus unserer aktuellen Situation herauskämpfen werden, um uns dann auch wieder andere Ziele setzen zu können. Und ich bin stolz darauf, dabei meinen Teil beitragen zu können.»

