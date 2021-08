FC Luzern: Matchbericht zum 2:2 gegen St.Gallen

Super League Der FC Luzern spielt gegen St.Gallen lange inferior – und holt am Ende trotzdem noch einen Punkt Wie bereits im Startspiel gegen YB ist der FC Luzern in St.Gallen Teil eines spektakulären Spiels. Diesmal treffen die Innerschweizer mit der letzten Aktion – zum 2:2-Endstand. Daniel Wyrsch aus St. Gallen 01.08.2021, 19.25 Uhr

Was ist denn das für ein Saisonauftakt des FC Luzern? Eine Woche nach der 3:4-Heimniederlage gegen Meister YB kassierte der Cupsieger im Revanchematch gegen Finalgegner FC St.Gallen auswärts in den ersten 13 Minuten zwei Tore – lag nach nicht einmal einer Viertelstunde 0:2 hinten. Filip Ugrinic, Luzerns einziger Profi in Topform, meinte zu dieser inferioren Startphase: «Für ein paar Aktionen im Fussball gibt es keine Erklärung. Vielleicht hätten wir nach dem zweiten oder dritten verlorenen Ball in der eigenen Zone, einmal lange spielen müssen.»

Sekunden nach dem Anpfiff hatte Keeper Vaso Vasic bei seinem Einstand beim FC Luzern schon einen Schuss von Victor Ruiz aus kurzer Distanz abwehren müssen. Nach 70 Sekunden lag der Ball hinter dem 31-jährigen Ersatz des verletzten Marius Müller im Netz: Wiederum hatte Simon Grether einen Fehlpass in die Füsse der St.Galler gespielt, Boris Babic bediente Ruiz, der unhaltbar zum 1:0 der Ostschweizer einschoss.

Grether konnte das Tor nach seinem Fehler nicht mehr verhindern: Ruiz trifft zum 1:0 für St.Gallen

In der 13. Minute lenkte Alessio Besio mit dem Kopf einen langen Ball aus der eigenen Abwehr auf Sturmpartner Babic weiter. Der St.Galler setzte sich im Zweikampf gegen Marco Burch durch und schloss den Angriff mit einem Schuss zwischen den Beinen von Vasic zum 2:0 ab. Der FCL wurde nach allen Regeln der Kunst ausgespielt, die Mannschaft von Fabio Celestini machte in dieser Phase einen schlechten Eindruck. Jedes Steilzuspiel in die FCL-Abwehrzone wurde zu einem gefährlichen Angriff für ein wohl vorentscheidendes 3:0.

Hätte seine Mannschaft gegen den hochstehenden, extrem pressenden Gegner in der Anfangsphase nicht auch einmal mit einem befreienden langen Ball operieren müssen? Fabio Celestini wollte nichts davon wissen: «Wir wechseln unsere Spielidee nicht, St.Gallen hat in diesem Match klar besser gespielt. Doch wir hatten den Cupfinal gegen denselben Gegner mit unserer Spielweise gewonnen.» Und:

«Wir müssen akzeptieren, dass Fehler, wie jener von Simon Grether, passieren. Wir haben den Plan im Kopf, dass wir notfalls mit unserer Spielidee sterben.»

Bruch der Partie durch die rote Karte gegen Youan

Ein kompletter Bruch erfuhr dieser Match in der 26. Minute: Der bereits mit einer gelben Karte vorbelastete Elie Youan liess sich im Strafraum beim Zweikampf mit Marvin Schulz zu einer Schwalbe hinreissen, Schiedsrichter Adrien Jaccottet zeigte dem 22-jährigen Franzosen sofort die gelb-rote Karte.

Youan

Youan muss nacher seiner Schwalbe und der zweiten gelben Karte vom Platz.

«Dieser Platzverweis war entscheidend», stellte St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler zu Recht fest, «danach war das ein anderes Spiel.» Die Gastgeber zogen sich mit einem Spieler weniger sofort zurück, verteidigten – bis auf einzelne Konter – vor allem den 2:0-Vorsprung.

Der FCL wurde auch in Überzahl nicht viel besser, spielte sich in den knapp 20 Minuten bis zur Halbzeitpause weiterhin keine einzige Torchance heraus. Celestini erkannte zu Recht:

«St.Gallen hielt dagegen, wir probierten, unser Spiel durchzubringen. Lange Zeit gelang uns das nicht. Das war ungenügend.»

Erst in der 50. Minute kam Yvan Alounga, der den verletzten Dejan Sorgic im Sturm ersetzte, zur ersten Luzerner Gelegenheit: Doch der 19-jährige Kameruner schoss weit am Tor vorbei.

Direkter Platzverweis für Marvin Schulz

Warum Marvin Schulz in der 69. Minute an der Seitenlinie derart brutal den eingewechselten Basil Stillhart foulte, weiss wohl nur der 26-jährige Deutsche selbst. Celestini versuchte, die rote Karte für seinen erfahrenen Innenverteidiger mit folgenden Worten zu erklären: «Wir waren nicht 100 Prozent bereit im Kopf, er foulte wohl aus der Frustration heraus. Ich muss mit Marvin und dem Team sprechen, bei elf gegen zehn macht eine solche Aktion keinen Sinn.»

Erstaunlicherweise lief es dem FCL in der Schlussphase mit zehn gegen zehn Spielern besser: Der überragende Filip Ugrinic schoss in der 82. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Das Zuspiel lieferte der eingewechselte Silvan Sidler. Mit der letzten Aktion der Partie gelang Super-Joker Varol Tasar, der diesmal von Anfang an spielte, mit dem Kopf das 2:2 (96.).

Varol Tasar dreht nach seinem späten Ausgleich zum Jubel ab.

Das ist das Positive an dieser lange schlechten Leistung: Die Celestini-Elf bewies auch ohne die verletzten Pascal Schürpf und Marius Müller eine hervorragende Moral.

Am Donnerstag wartet Feyenoord Rotterdam zu Hause in der Conference-League-Qualifikation. Und die Frage sei erlaubt: Hat St.Gallen, das einmal mehr gegen den FCL Punkte herschenkte, einen Luzern-Komplex? Trainer Peter Zeidler: «Luzern ist ein sehr gutes Team. Ärgerlich ist der Ausgleich in letzter Sekunde, aber ein Komplex ist etwas anderes.»