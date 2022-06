FC Luzern Mittelfeld-Juwel Ardon Jashari verrät, warum er trotz attraktiven Offerten beim FCL bleibt Nach den schwergewichtigen Abgängen von Marvin Schulz (zu Holstein Kiel/2. Bundesliga) und dem Eigengewächs Filip Ugrinic (zu YB) bleibt Ardon Jashari dem FC Luzern erhalten. Der 19-jährige Profi erzählt seine verrückte Geschichte der vergangenen zwei Wochen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 15.06.2022, 18.00 Uhr

Ardon Jashari (rechts) neben Pascal Schürpf (vorne Mitte) auf der Luzerner Allmend beim Rundenlaufen zum Trainingsauftakt vom Mittwoch. Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Luzern, 15. Juni 2022)

Während seine Mitspieler den Akku am Meer auftankten, hatte Ardon Jashari nach der gewonnenen Barrage gegen Schaffhausen gar keine Ferien. «Mein Fokus war auf die Lehrabschlussprüfung gerichtet», erzählt der FCL-Mittelfeldspieler. Der 19-jährige Baarer schloss die kaufmännische Ausbildung an den Frei's Schulen in Luzern ab. Am Mittwochnachmittag absolvierte er die letzte Prüfung. Im Fach Deutsch. Jashari macht sich keine Sorgen über das Ergebnis. Sein Notendurchschnitt sei genug gut, um das Diplom zu erhalten. «Ich habe Reserven», sagt er mit einem Lächeln.

Auch auf dem Platz überzeugt Jashari mit überdurchschnittlichen Leistungen. Kein Wunder wollten ihn der FC Basel und Vereine aus Deutschland und Spanien abwerben. Wegen den Prüfungen hatte er kaum Zeit, sich um deren Angebote zu kümmern. Sein Onkel und der ältere Bruder sowie ein erfahrener Berater aus der Innerschweiz halfen Jashari, wie er erzählt. Besonders hartnäckig war das Interesse des FCB, wie der Verein via «Blick» wiederholt bekannt machte. Doch der Jungprofi, der am 30. Juli seinen 20. Geburtstag feiert, erklärt:

«Schliesslich habe ich mich zusammen mit meiner Familie entschieden, beim FCL zu bleiben.»

Er wolle bei seinem Ausbildungsklub «noch einmal wachsen, einen weiteren Schritt nach vorne machen».

Jashari nennt auch den Hauptgrund für die Unterschrift auf den neu bis Sommer 2026 gültigen Vertrag, der finanziell deutlich attraktiver und ein Jahr länger läuft als der bisherige Jungprofi-Kontrakt (bis 2025). Er spricht in den höchsten Tönen von Mario Frick:

«Vor allem mit dem Trainer, der auf mich gesetzt hat, will ich weiter wachsen. Er ist in diesem Verein sicher eine grosse und bedeutende Person, der ich vertraue und die mir diese tolle Chance im Profifussball überhaupt gegeben hat.»

Die Gespräche mit dem FC Luzern seien gut gelaufen – und haben am Ende zum positiven Ergebnis geführt, welches am Mittwochvormittag vom Verein veröffentlicht wurde.

FCL-Trainer Mario Frick beim Trainingsstart. Der 47-jährige Liechtensteiner bekommt vom begabten Ardon Jashari grosse Komplimente als Förderer. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 15. Juni 2022)

Ardon Jashari konnte die letzten zwei Wochen wegen den Prüfungen kaum trainieren. Für ihn ist der Trainingsstart am Mittwoch etwas zu früh erfolgt. «Ich hoffe, ich bekomme noch zwei, drei freie Tage vom Coach, um meinen Kopf zu lüften», wünscht er sich. Die Vorbereitung werde «sicher sehr streng». Sein Fokus sei aber bei der Mannschaft. Bedeutend sei für ihn, «dass unser Teamspirit wächst». Gerade mit den neuen Spielern, die sukzessive zur Mannschaft stossen. Am Mittwoch waren nur der ehemalige Thun- und Vaduz-Aussenverteidiger Pius Dorn, Kriens-Rückkehrer Ashvin Balaruban und der kräftige 18-jährige U21-Stürmer Nando Toggenburger frisch im Kader.

Überzeugende Auftritte in 17 Spielen der Rückrunde und in der Barrage

Jashari hatte beim FCL eine hervorragende Rückrunde gespielt. Frick, der im Januar das Traineramt übernommen hat, setzte ab dem zweiten Training auf den damaligen Captain der U21. Von 18 Partien der Rückrunde verpasste er nur eine wegen einer Gelbsperre. «Coach und Mitspieler unterstützten mich, schenkten mir ihr Vertrauen. Das hat mir geholfen», so Jashari. «Der Erfolg hat darum nie aufgehört während der Rückrunde. Das Ziel ist, dass wir dort anknüpfen beim Start der neuen Saison.»

Der FCL-Trainer wertschätzt die Reife von Ardon Jashari trotz dessen Jugendlichkeit. Wie er auch unter grösstem Druck in den beiden Barrage-Spielen gegen Schaffhausen herausragende Leistungen ablieferte, beeindrucke ihn. Ex-Serie-A-Stürmer Mario Frick prophezeit seinem Schützling eine tolle Zukunft:

«Wenn Ardon auf dem Boden bleibt und weiter hart an sich arbeitet, hat er die Anlagen, um später in einer der fünf Topligen Europas Fuss zu fassen.»

Beim Barrage-Hinspiel in Schaffhausen steuerte Jashari mit einer Direktabnahme einen sehenswerten Treffer zum 2:2-Unentschieden bei und in der Heimpartie gegen Lausanne traf er mit einem ähnlichen Direktschuss beim 3:0-Sieg. «Diese beiden Tore sind für mich sehr schöne Erlebnisse gewesen. Zudem konnte ich damit der Mannschaft helfen, weil beide Treffer wichtig waren.» Am Schluss habe gezählt, den Ligaerhalt geschafft zu haben.

FCL-Mittelfeldmann Ardon Jashari jubelt nach seinem sehenswerten Tor zur 2:1-Führung im Barrage-Hinspiel auswärts gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Selbstkritisch und doch überzeugt von den eigenen Fähigkeiten

Was bei Ardon Jashari besonders zuversichtlich in seiner Entwicklung stimmt, ist seine Selbstwahrnehmung. Auf die Frage, ob er seine zwischenzeitlichen Fehlpässe auch registriert habe, antwortet er ohne mit der Wimper zu zucken:

«In jedem Match hatte ich Potenzial, um mich zu verbessern. Das ist auch das Ziel in der neuen Spielzeit, dass ich weniger Defizite haben werde, meine Fehlerquote möglichst minimiere.»

Schaffe er das, könne er sich wie gefordert spielerisch und von der Persönlichkeit her weiterentwickeln.

Der Schweizer U21-Internationale mit Wurzeln in Nordmazedonien will konkret nicht bestätigen, bereits den Schritt zum Leistungsträger beim FCL gemacht zu haben. Jashari spricht fast schon wie ein Routinier: «Ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Sehe mich als Spieler und Bestandteil des Teams. Ich probiere immer, mein 100-prozentiges Leistungsvermögen auf den Platz zu bringen.» Und er schliesst mit der Feststellung:

«Ob ich als Leader gesehen werde, spielt keine grosse Rolle.»

