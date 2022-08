Super League FCL-Neuzugang Nicky Beloko fällt wegen Knieverletzung sechs Wochen aus Mittelfeldspieler Nicky Beloko zog sich beim Auswärtsspiel gegen den FC St.Gallen am vergangenen Samstag eine Knieverletzung zu. Er muss operiert werden. 16.08.2022, 12.10 Uhr

St. Gallens Lukas Görtler (links) im Zweikampf gegen Nicky Beloko. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Wegen einer Kniegelenksdistorsion muss sich Nicky Beloko einer Operation unterziehen, teilt der FC Luzern in einer Medienmitteilung mit. Diese wird am Montagabend durchgeführt. Anschliessend wird Beloko mit der Reha-Phase beginnen. Er wird der Mannschaft von Mario Frick rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Somit haben sich die Befürchtungen von Frick bestätigt: Er vermutete bereits am Samstag, dass Beloko länger ausfallen wird. Der Ausfall dürfte schwer wiegen – so überzeugte Beloko in den letzten Spielen und erzielte gegen Lugano gar sein erstes Tor in einem Pflichtspiel für den FCL. «Der Verlust vom unserem ‹Terrier› Nicky Beloko hat uns früh getroffen», hielt Frick nach dem Spiel gegen St. Gallen fest. (tos/lga)