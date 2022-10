FC Luzern Mohamed Dräger nach dem ersten Doppelpack für den FCL: «Ich hätte vier Tore schiessen müssen» FCL-Sprintrakete Mohamed Dräger strahlt am Tag nach dem 3:3-Unentschieden gegen St.Gallen Zufriedenheit aus: Dabei hätte der tunesische WM-Fahrer die Innerschweizer zum ersten Sieg seit dem 6:0 in Winterthur schiessen können. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Der 26-jährige Deutsch-Tunesier Mohamed Dräger gehörte beim 3:3-Remis gegen St.Gallen zu den Antreibern im Luzerner Spiel. Nach knapp 70 Minuten war Schluss für ihn. «Ich bin viel gesprintet», begründet er die Auswechslung. Entkräftet ging er vom Feld. Mit dem gleichzeitigen Abgang von Mittelfeldmann Dräger und Stürmer Dejan Sorgic verlor der FCL seine Angriffspower. Wenige Minuten vor Schluss kassierte die Mannschaft von Mario Frick den dritten Gegentreffer zum unentschiedenen Endstand.

Die Luzerner Mohamed Dräger (links) und Pius Dorn (rechts) diskutieren mit Schiedsrichter Luca Piccolo während des sehr intensiven Heimspiels gegen St.Gallen. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Luzern, 19. Oktober 2022)

«Mo», wie er im Fussball gerufen wird, betreibt keine Kollegenschelte. Weder gegen die am Mittwoch fehleranfälligen Innenverteidiger noch gegen die uninspiriert auftretenden Einwechselspieler im Angriff. Er kehrt vor der eigenen Haustür. Angesprochen auf seine vier Chancen und zwei Tore in der ersten Halbzeit, antwortet Dräger:

«Ich hätte vier Tore schiessen müssen. Das hört sich extrem an, aber ich stand zweimal wirklich alleine vor dem Tor.»

Trotzdem strahlt Dräger nach dem ersten Doppelpack als Profi eine tiefe innere Zufriedenheit aus. Das hat damit zu tun, dass der nominelle Rechtsverteidiger gegen St.Gallen wieder einmal eine Reihe weiter vorne im Mittelfeld eingesetzt wurde. «In einer offensiveren Position zu spielen, hat Spass gemacht», sagt er. Er lobt in diesem Zusammenhang Pius Dorn, der mit ihm Jobtausch machte. Der 26-jährige Deutsche spielte für Dräger rechts hinten, dieser übernahm Dorns Part im rechten Mittelfeld.

Die beiden Freiburger ergänzen sich

«Das Zusammenspiel hat geklappt, Pius Dorn und ich haben uns ganz gut ergänzt», stellt Dräger fest. Dorn ist ein zuverlässiger Profi, der in der Defensive absichert, wenn die 1,81 Meter grosse Sprintrakete namens Mo wild entschlossen in den Angriff geht. Dräger gibt zu, dass ihm in den letzten Monaten die Abschlüsse im gegnerischen Strafraum gefehlt hatten.

Schliesslich fliesst Stürmerblut in seinen Adern. «Im Nachwuchs des SC Freiburg spielte ich im Angriff, Pius Dorn war unser Zehner.» Von der U12 bis zur U23 spielten sie zusammen. Dräger lobt die Freiburger Fussballschule:

«Wir genossen eine erstklassige Ausbildung. Vom Gelernten können wir unsere gesamte Karriere profitieren.»

Am Samstag gastiert der FC Lugano auf der Allmend

Am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) findet das zweite FCL-Heimspiel dieser Woche statt. Gegner ist mit dem FC Lugano eine Mannschaft, «die zu den unangenehmsten Widersachern der Liga zählt. Ein Bollwerk, das schwer zu knacken ist.» Andererseits erwartet Dräger Gäste aus dem Tessin, die nach der 1:4-Heimniederlage gegen YB in der Bringschuld seien.

«Wichtig ist, dass wir mit der nötigen Wut im Bauch spielen, wir wollen und müssen gewinnen.»

In den letzten vier Partien blieb der FC Luzern sieglos, holte nur zwei Zähler.

Zur Kampagne «Zäme meh als 52 Prozent» gegen die Pläne von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (wir berichteten am Mittwoch und Donnerstag) mag sich Nottingham-Leihprofi Dräger nicht konkret äussern:

«Ich habe, ehrlich gesagt, sehr wenig mitbekommen. Ich stecke zu wenig drin, bin kein Politiker und äussere mich auch nicht zum Thema Katar.»

Mit der tunesischen Nationalmannschaft hat sich Dräger für die am 21. November beginnende Weltmeisterschaft im Wüstenstaat qualifiziert. Vorher hat er noch fünf Ligaspiele zu bestreiten: «In erster Linie bin ich FC-Luzern-Spieler und nicht Nationalspieler. Die WM ist noch weit weg, trotzdem ist sie natürlich ein Thema, das mich tagtäglich begleitet.» Und:

«Ich versuche, den Megaevent, so gut es geht, auszublenden.»

Die FCL-Profis Mohamed Dräger (links) und Max Meyer feiern das Tor zum 2:2 beim Heimspiel gegen St.Gallen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Oktober 2022)

