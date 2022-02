Porträt Mohamed Dräger schlug beim FC Luzern sofort ein ‒ der Tunesier bringt Offensivdrang und Coolness Ein kurioses halbes Jahr hat Mohamed Dräger hinter sich. Beim FC Luzern merkte man davon in seinen ersten Einsätzen nichts. Der 25-Jährige Verteidiger war in drei Spielen an drei Treffern direkt beteiligt. Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.52 Uhr

Er will «die Füsse stillhalten», sagt Mohamed Dräger, angesprochen auf seinen gelungenen Start. Nach zwei Wochen hat er drei Spiele für den FC Luzern absolviert. Die Bilanz: 270 Minuten gespielt, zwei Tore geschossen, ein Tor vorbereitet und zwei gelbe Karten geholt. Das klingt so gar nicht nach Füsse stillhalten.

Mohamed Dräger zeigte gar keine Anlaufschwierigkeiten beim FC Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 16. Februar 2022)

Der deutsch-tunesische Doppelbürger hatte während der Transferperiode dieses Winters einige Angebote. «Das war eine chaotische Zeit. Ich wollte meine Karriere neu lancieren, spielte aber gleichzeitig mit der Nationalmannschaft von Tunesien beim Afrika-Cup.»

Wieso machte der FCL das Rennen? «Es gab auch Angebote von Vereinen aus grösseren Ligen in Europa. Bei einem solchen Klub hätte ich aber vielleicht nicht genügend Spielzeit erhalten.» Die Gespräche mit FCL-Trainer Mario Frick und Sportchef Remo Meyer haben ihn überzeugt. «Ich wusste, dass ich sofort gebraucht werde. Drei Tage nach meiner Ankunft stand ich bereits gegen Lugano auf dem Platz.»

Torjubel für zwei wichtige Frauen in seinem Leben

Im Sommer 2021 erzählt Mohamed Dräger in einem Podcast, dass seine Eltern ihn gefördert und unterstützt haben, als er im Teenager-Alter die Jugendmannschaften in Freiburg durchlief.

«Ich bin ein Familienmensch ‒ aber ich bin auch gerne mal alleine.»

Die Nähe von Luzern zu seiner Heimat und Geburtsort Freiburg, wo seine Familie lebt, war ebenfalls ein Faktor für den Wechsel. Drägers Vater ist Deutscher, seine Mutter ist Tunesierin. Dräger widmete auch seinen Torjubel zwei wichtigen Personen in seinem Leben: «Mit meinen Fingern zeige ich ein M für den Namen meiner Mutter. Das A steht für den Namen meiner Verlobten.»

Beim ersten FCL-Heimspiel von Dräger gegen Sion war seine Familie im Stadion. «Das war wunderschön. Sie waren zuletzt bei einem Spiel von mir mit Paderborn live dabei.»

Mit Paderborn einmal hoch und wieder runter

Paderborn, daran denkt Dräger gerne zurück. In der Saison 2018/19 stieg Dräger mit dem SCP als Stammspieler in die 1. Bundesliga auf. «Das war die schönste Zeit meines Lebens.» Trainer Steffen Baumgart habe ihn geprägt. «Baumgart ist für mich wie ein Ziehvater. Er weiss, wie man Spieler wieder zum Leben erweckt – einfach ein feiner Kerl.»

Der jetzige Trainer des 1. FC Köln war es auch, der Dräger konsequent als rechten Verteidiger aufstellte. In der Jugend spielte er fast überall auf dem Feld. Das zeigt diese Grafik zu gespielten Positionen von Dräger in seiner Karriere:

Fehlt eigentlich nur die Position als Torwart. Quelle: transfermarkt.ch

Dräger sagt rückblickend: «Ich muss Baumgart in seiner Entscheidung recht geben. Als Rechtsverteidiger habe ich neben dem Aufstieg auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Ich fühle mich wohl auf dieser Position.»

Der Aufsteiger Paderborn schaffte den Klassenerhalt nicht und stieg ein Jahr später wieder ab. Damit begann auch eine schwierigere Zeit für Mohamed Dräger. Er wechselte nach Griechenland zu Olympiakos Piräus. «Ich wusste, dass ich die Nummer zwei war hinter dem ehemaligen Bayern-Spieler Rafinha. Mit meinen Einsätzen war ich zufrieden und wäre gerne länger in Athen geblieben.»

Im «explosiven Umfeld» des griechischen Topklubs hatte er aber nach einer Saison keine Zukunft mehr. Es folgte im Sommer 2021 der Transfer zu Nottingham Forest.

In England nie richtig angekommen

Mehrmals muss Dräger lachen, als er von seinem letzten halben Jahr erzählt. Er nimmt seinen von ihm selbst benannten «Fehltransfer» gelassen. Es kamen viele Dinge zusammen. Die Kurzfassung: Wegen seines Engagements in der Nationalmannschaft und anschliessender Schwierigkeiten mit der Einreise wegen Corona verpasste der Verteidiger den Saisonstart. «Als ich in Nottingham ankam, war bereits ein neuer Trainer am Werk, der seine ersten beiden Spiele gewann, und ich hatte mich noch nicht mal bei der Mannschaft vorgestellt.»

#harissa ‒ auf Instagram ist Dräger ein Star Über 200'000 Follower hat Mohamed Dräger auf Instagram. Damit ist er, was die Fangemeinschaft angeht, beim FCL alleine mit grossem Abstand vorne weg. Auffallend ist der #harissa, den der Tunesier für jeden seiner Beiträge benutzt. Wie kommt's? «Ich bekam den Spitznamen «Harissa» und seither benutze ich diesen Hashtag.» Harissa ist eine aus Nordafrika stammende scharfe Gewürzpaste aus frischen Chilis, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Knoblauch, Salz und Olivenöl.

Es folgten weitere Reisen für Einsätze mit Tunesien. «Insgesamt war ich nur wenige Wochen überhaupt in Nottingham vor Ort, das ist schon etwas kurios. Ich wollte aber unbedingt alle diese Spiele mit Tunesien absolvieren.»

Der Zocker und die Wette um den Klassenerhalt

In Luzern ist der Neuzugang innerhalb kürzester Zeit voll angekommen. Momentan logiert Dräger zwar noch in einem Hotel, doch das soll sich so schnell wie möglich ändern. «Ich will unbedingt meine eigenen vier Wände hier in der Umgebung.» Spielt er nicht Fussball, dann spielt er regelmässig das weltweit beliebte Videospiel Fortnite. Ein Zocker ist er also, dieser Mohamed «Mo» Dräger.

Mohamed Dräger war froh über den Besuch seiner Familie bei seinem ersten Heimspiel für den FCL. Eveline Beerkircher

Nach dem Aufstieg mit dem SC Paderborn wettet er mit dem Bürgermeister um dessen Halskette, dass der SCP die Klasse hält – es ging schief. Hat Mohamed Dräger beim FC Luzern auch schon eine Wette am Laufen? «Nein, das wäre nach so kurzer Zeit auch sehr frech. Wir haben als Mannschaft momentan die grösste Wette mit uns selbst.» Das Ziel ist wohl aktuell mit dem FCL das gleiche wie damals mit Paderborn: Klassenerhalt.

