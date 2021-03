FC LUZERN Nach 1:4-Klatsche in Basel: Mittelfeldspieler Emini fordert bessere Kommunikation beim FCL Der FC Luzern vergibt in einer 20-minütigen Druckphase die Chance auf den ersten Sieg in Basel seit sechs Jahren. Am Ende geht das Team von Fabio Celestini 1:4 unter. Das Spiel und das Drumherum müssen aufgearbeitet werden. Daniel Wyrsch 14.03.2021, 12.49 Uhr

Beim Jubeln schauen sich Lorik Emini (links) und 1:1-Torschütze Louis Schaub (Nr. 10) in die Augen – sonst, findet Emini, müssten sie beim FCL auf dem Platz besser aufeinander eingehen.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 13. März 2021)

Die Spieler und Fabio Celestini regten sich nach der 1:4-Niederlage beim FC Basel über die vergebenen Chancen auf. «Dreimal waren wir mit dem Fuss an der 2:1-Führung», sagte der FCL-Trainer im verregneten St.-Jakob-Park. Die Luzerner hatten sich im Vergleich zur müden ersten Halbzeit gesteigert, besassen wie zuletzt gegen St. Gallen (4:2) und im Cup-Achtelfinal in Chiasso (2:1) die Möglichkeit, das Spiel nach einem Rückstand zu drehen.

Doch Louis Schaub doppelte in der 57. Minute nicht nach, als er wie zwei Minuten zuvor beim 1:1-Ausgleich (55.) wiederum von Martin Frydek in ähnlich guter Abschlussposition angespielt wurde. Der Schuss von Schaub ging diesmal nur ins Aussennetz. Ibrahima Ndiaye scheiterte in der Folge mit seinem Kopfball (58.) am starken FCB-Goalie Heinz Lindner – und Pascal Schürpf brachte seine Gelegenheit mit dem Kopf nicht aufs Tor.

20 Minuten langes FCL-Powerplay beendet Basel mit dem 2:1

FCL-Mittelfeldspieler Lorik Emini fasste zusammen: «Die erste Halbzeit hatten wir verschlafen, wir machten viele Eigenfehler im Spielaufbau. In der zweiten Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht, wir pressten viel, haben aber unsere Chancen nicht gemacht.» Dann kam die 74. Minute und die Wende zum Guten aus der Optik der Gastgeber: Der Ex-Luzerner Darian Males lancierte FCB-Captain Pajtim Kasami, dieser setzte Aldo Kalulu ein und dessen tollen Rückpass verwertete der zuletzt kritisierte Fabian Frei gekonnt zum 2:1.

Aufgeben wollten die Innerschweizer deswegen nicht, sie versuchten es mit der Brechstange. Die Basler erhielten damit noch mehr Räume, die sie in der Schlussphase auf beeindruckende Art und Weise zu zwei weiteren Treffern durch eingewechselte Spieler nützten: Zuerst schloss Edon Zhegrova eine Kombination mit Frei zum 3:1 (87.) ab. Dann erzielte Adrian Durrer nach einer Abwehr von FCL-Goalie Marius Müller von der Sechzehnerkante mit einem satten und platzierten Schuss das Tor zum 4:1-Endstand (94.). Das 19-jährige FCB-Eigengewächs mit Innerschweizer Wurzeln in Buochs traf gleich beim Debüt.

Wunden lecken statt erster Sieg in Basel seit 2015 feiern

Die Basler lagen sich nach dem ersten Heimsieg im neuen Kalenderjahr und dem ersten Vollerfolg nach sechs sieglosen Partien erleichtert in den Armen, während die Luzerner ihre Wunden leckten. Emini: «Die 1:4-Niederlage ist zu hoch. Allerdings waren wir zu wenig hungrig, mehr als ein Tor zu erzielen.» Der erste Sieg in Basel seit dem 26. April 2015 muss erneut verschoben werden. Seit diesem 2:1-Erfolg unter Markus Babbel mit Toren von Dario Lezcano, Marco Schneuwly und auf gegnerischer Seite Matias Delgado hat der FCL im St.-Jakob-Park nunmehr zehnmal verloren und nur zwei Unentschieden (2:2, 0:0) errungen.

Im Nachgang ärgerte sich der 21-jährige Zuger mit kosovarischen Wurzeln über das zu passive Verhalten während der ersten Halbzeit. «Es gab bei uns zu viele Ballverluste. Meiner Meinung nach kommunizierten wir untereinander viel zu wenig. Wir verhielten uns zu ruhig», stellte Emini fest. Dabei hatte der FCB in der Anfangsphase seltsam lethargisch gewirkt, das fehlende Selbstvertrauen war bei der Mannschaft von Ciriaco Sforza greifbar. Basel wäre mit starken 90 Minuten des FCL bezwingbar gewesen.

Ndiaye lässt Topchance aus und macht Abwehrfehler

In der Praxis gingen die Gastgeber in der 33. Minute durch Raoul Petretta 1:0 in Führung: Ibrahima Ndiaye hatte den Ball aus vorteilhafter Lage am Basler Aussenverteidiger verloren, der aus spitzem Winkel Torhüter Müller am ersten Pfosten düpierte und einnetzte. Der Senegalese Ndiaye hatte in der 22. Minute bereits eine deutlich bessere Abschlussposition zum ersten Treffer der Partie ausgelassen. Nach einer scharfen Hereingabe von Frydek schoss er zu wenig hart, um Lindner im FCB-Tor zu überwinden.

Während man beim FCL die mangelnde Kommunikation unter den Spielern kritisierte, könnte die erste Niederlage nach drei Siegen und zwei Remis auch mit folgenden Worten beschrieben werden: Im Vorfeld ausgeteilt, dann aber auf dem Rasen gescheitert. Gemeint sind die Speerspitzen von Fabio Celestini an Ex-Spieler Darian Males. Der 19-jährige Neuzugang der Basler liess sich dadurch jedoch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

Males bleibt nach harscher Kritik von Celestini gelassen

Auf dem Platz fiel der Luzerner mit serbischen Wurzeln mit der Einleitung des Basler Bilderbuchangriffs zum 2:1 auf – und mit dem zu Recht wegen Abseits aberkannten Treffers zum 2:0 (36.). Neben dem Spielfeld zeigte sich Males zu allen freundlich und anständig wie einst als Jungprofi beim FCL. Dass sein Ex-Trainer Celestini kein gutes Haar an seinem Karriereweg (via Inter Mailand direkt zum Leihklub Genua und jetzt erneut ausgeliehen an Basel) und Verhalten lässt, kommentierte Males mit ruhiger Stimme: «Das ist seine Meinung, er kann sich so äussern.»

Sein ehemaliger Luzerner Mitspieler Lorik Emini sagte, dass sein Verhältnis zu Darian Males nicht unter dessen Abgang im letzten Herbst gelitten habe. «Mit Darian zusammen bin ich quasi beim FCL aufgewachsen, wir spielten viele Jahre gemeinsam im Nachwuchs und schliesslich bei den Profis. Aus meiner Sicht wurde die Geschichte von den Medien hochstilisiert», so Emini. Man könnte es auch anders ausdrücken: Celestini und Sportchef Remo Meyer sollten die Vergangenheit ruhen lassen. Males ist weg, dafür hat der FCL Millionen aus Mailand erhalten. Nun ist der talentierte Offensivmann halt über Umwege beim FCB gelandet. Was solls? Fakt ist: Luzern spielt wie eh und je finanziell in einer tieferen Liga.