Entwarnung beim FC Luzern nach Corona-Fall – alle weiteren Spieler und der Staff negativ getestet Beim FC Luzern ist Anfang Woche ein Jungprofi in der U19-Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden. In der Folge musste das ganze Team der Luzerner zum Test – die Resultate liegen nun vor. Daniel Wyrsch 03.09.2020, 07.45 Uhr

Bereits am frühen Dienstag wurden die Ergebnisse der Tests im Schweizer U19-Nationalteam bekannt. Als beim jungen Luzerner sowie dem Goalietrainer des Auswahlteams positive Proben festgestellt wurden, hatte am Dienstagmorgen auch die Super-League-Mannschaft des FC Luzern getestet werden müssen. Weil es Verzögerungen gab, konnte der Verein gestern Mittwoch noch nicht kommunizieren, ob die Saisonvorbereitung heute Donnerstag fortgesetzt wird.

Nach Selbstisolation am Dienstag und Mittwoch heute wieder Training

In der Zwischenzeit liegen die Testergebnisse vor. Alle weiteren FCL-Profis sowie der Staff wurden negativ getestet. Das heisst, das Team von Fabio Celestini kann heute Donnerstag um 10 und 15 Uhr trainieren. Die letzten zwei Tage befanden sich die Spieler in Selbstisolation.

Der FC Luzern kann das Training wieder aufnehmen Martin Meienberger

Dem Testmatch am Samstag (19 Uhr) auswärts gegen den FC Aarau sollte jetzt nichts mehr im Wege stehen.

In Isolation ist der erwähnte Spieler, der beim Zusammenzug des Nachwuchsnationalteams in Fribourg positiv getestet wurde. Zwei weitere Spieler des FCL, die mit ihm Kontakt hatten, mussten vorsorglich in die Quarantäne.

Übernächstes Wochenende Pflichtspielstart im Cup

Die Pflichtspiel-Saison beginnt für Luzern am kommenden Wochenende mit der 2. Runde im Schweizer Cup beim FC Thun. Der genaue Termin für diese K.o.-Partie wurde noch nicht fixiert. Eine Woche später steht am Samstag, 19. September, um 19 Uhr der Liga-Auftakt in Lugano auf dem Programm.