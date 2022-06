FC Luzern Nebst positiven Vorzeichen streckt der FCL die Fühler nach dem Basler Palacios aus Warum das Trainingscamp in Schruns ein gutes Omen für den FC Luzern ist. Wie die bisherigen Transfertätigkeiten bewertet werden. Und weil Basel-Offensivmann Matias Palacios Spielpraxis braucht, könnte der FCL ein (leihweiser) Abnehmer des Argentiniers sein. Daniel Wyrsch 2 Kommentare 28.06.2022, 05.00 Uhr

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Matias Palacios hat beim FC Basel einen Vertrag bis Mitte 2025. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Basel, 13. März 2022)

Die Spieler des FC Luzern waren am Ende des Trainingslagers in Schruns ausgelaugt. Darum muss Verständnis aufgebracht werden, wenn auf Fragen zum Abschneiden in der bevorstehenden Hinrunde zuweilen gereizt reagiert wurde. Torhüter Marius Müller meinte am Samstag nach dem 1:0-Sieg im Testmatch gegen Altach:

«Wir haben noch dreieinhalb Wochen bis zu unserem Saisonstart, ich kann nicht in die Glaskugel schauen.»

Dann renkte sich Müller wieder ein: «Jetzt haben wir die Chance wieder von Neuem, jetzt müssen wir es gut machen.»

Nur einmal ein positiver Herbst in den vergangenen fünf Jahren

Beim FCL ist die erste Saisonhälfte bekanntlich ein wunder Punkt: In den letzten fünf Jahren, während der Amtszeit von Sportchef Remo Meyer, beendete der Klub die Vorrunde viermal auf den letzten drei Plätzen (zweimal Achter, einmal Neunter, einmal Zehnter). Bloss einen Ausreisser nach oben gab’s: In der Saison 2018/19 belegte Luzern an Weihnachten Platz 5 – unter René Weiler hatte das Team aus 18 Spielen 25 Punkte geholt. Drei Partien und drei Niederlagen später war Weiler in der Swisspor-Arena Geschichte. Der kritische und ständig fordernde Trainer und Meyer passten nicht zusammen.

Die letztjährige Hinrunde unter Cupsieger-Trainer Fabio Celestini ist der bisherige Halbsaison-Tiefpunkt des FCL in der Super League. In 18 Begegnungen lediglich elf Zähler zu holen, das war akut abstiegsgefährdend. Trotz den 29 Punkten, die sie in den restlichen 18 Partien sammelte, musste die Mannschaft von Mario Frick den Gang in die Barrage antreten. Gegen Schaffhausen benötigte der FCL seine ganze Kraft und Aufmerksamkeit, um mit dem Gesamtskore von 4:2 die Klasse zu halten.

Gutes Omen und Zwischenerfolge für die bevorstehende Saison

Doch nun zu den positiven Vorzeichen der neuen Saison: Der Verein hat sich erstmals seit 2018 wieder ein knapp fünftägiges Trainingscamp in Schruns geleistet. Damals folgte die Vorrunde mit 25 Zählern – ein gutes Omen. Jetzt, nach den ersten zehn Trainingstagen, reden die Spieler von einer der härtesten Vorbereitungen. Frick fordert wieder ein topfittes Team.

Ausserdem macht Sportchef Meyer vorwärts, besonders er steht nach den negativen Erfahrungen im vergangenen Herbst unter Druck. Zusammen mit der Sportkommission, in der Meyer, Coach Frick, Präsident und CEO Stefan Wolf und Chefscout Pasquale de Simone Einsitz haben, sind verschiedene Zwischenerfolge bei der Kaderzusammenstellung gelungen: Die Leistungsträger Ardon Jashari (vorzeitige Verlängerung bis Sommer 2026) und Mohamed Dräger (Verlängerung des Leihvertrags mit Nottingham Forest bis Sommer 2023 inklusive Kaufoption) konnten gehalten werden.

Neu verpflichtet wurde mit Pius Dorn ein polyvalent einsetzbarer Spieler für die Aussenverteidigung und das Mittelfeld. Sein letztjähriger Trainer beim FC Thun, Carlos Bernegger, schwärmt vom Deutschen:

«Der FCL wird Freude an Pius Dorn haben, er ist wirklich in allen Bereichen top.»

Dazu konnten die Luzerner mit Challenge-League-Torschützenkönig Joaquin Ardaiz (20 Tore für Schaffhausen) den Wunschstürmer von Frick und zahlreicher Fans holen.

FC-Basel-Profi Matias Palacios gilt als eines der grössten argentinischen Talente. Der Südamerikaner könnte an den FC Luzern ausgeliehen werden. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Basel, 7. November 2021)

In der Rückrunde hat Palacios unter Abascal etwas den Anschluss verloren

Der Spanier Cameron Puertas (Saint Gilloise/BEL) scheint kein Thema mehr zu sein. Statt des Ex-Lausanners könnte mit dem Argentinier Matias Palacios (20) ein weiterer Südamerikaner zum FCL stossen. Seit Februar 2021 spielt der Offensivmann beim FC Basel. In 31 Ligapartien hat er ein Tor erzielt (beim 3:1-Sieg im November in Luzern) und vier weitere Treffer vorbereitet.

Richtig angekommen ist der Hochbegabte in Basel noch nicht. Insgesamt hat er auf verschiedenen Mittelfeldpositionen immerhin schon 46 Einsätze (3 Tore, 7 Assists) hinter sich. Im Frühjahr verlor er etwas den Anschluss, weil ihn FCB-Interimscoach Guillermo Abascal zentral-defensiv verortete, dort jedoch auf das Duo Taulant Xhaka/Wouter Burger setzte. Basel-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagte vor zwei Wochen zur «BZ Basel», dass Palacios

«definitiv mehr Spielpraxis braucht».

Bilden Palacios und Ardaiz ein Latino-Angriffsduo?

Der FCL hat die Fühler nach dem Jungprofi ausgestreckt, der vor eineinhalb Jahren für mehr als 5 Millionen Euro vom AC San Lorenzo in Buenos Aires zum FCB wechselte. Beim 20-fachen Schweizer Meister in Basel hat er noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Wahrscheinlich bahnt sich ein Leihwechsel zum FCL an. Klappt der Transfer, dann könnten Palacios und Ardaiz ein Duo caliente, ein heisses südamerikanisches Angriffs-Duo, bilden.

2 Kommentare Daniel Lötscher vor etwa 2 Stunden Dem einst so hochgelobten Palacios würde ich eine Chance geben, wenn er den FCL nicht viel kostet. Bei Rahmen gesetzt, bei Abascal aus dem Kader gestrichen wäre es spannend zu sehen, was ein Frick bezwecken kann. Für mich ein Spieler wie Quintilla, bei St.Gallen top bei Basel flop. Ich könnte mir sehr gut ein Trio vorstellen Ardaiz, Palacio und Sorgic als Abstauber, da Palacio gerne aus der Ferne abdrückt könnte das mit Sorgic gut funktionieren. Als Joker könnte Abubakar, Tasar, Schürpf und Ndiaye gut dazu passen. Taktisch könnte ich mir ein schnelles Umschaltspiel vorstellen, welches viel Raum bietet, wo sie sich gut austoben können. Sorgic würde ich wirklich nicht abschreiben. Er hat schon bewiesen, was in ihm steckt. Wichtig ist, dass er die Spieler um sich hat, welche ihm auch die wichtigen Bälle liefern. Der FCL braucht am dringendsten aus meiner Sicht einen richtig starken Spielmacher, welcher selber in den Abschluss geht. Eine starke 10. Ob das Palacio abdeckt oder ob er nur ein zweiter Campo ist, wird man sehen. Bedarf ist sicher mehr als vorhanden. Alle Kommentare anzeigen