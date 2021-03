FC Luzern Neuling Jordy Wehrmann ist beeindruckt vom Teamgeist beim FCL: «Solche Kabinenansprachen wie von Müller und Schwegler gibt es in Holland nicht» Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann fühlt sich rundum wohl beim FC Luzern. Er erzählt, warum er statt in der Bundesliga in der Super League gelandet ist – und was es mit seinem Vornamen auf sich hat. Daniel Wyrsch 02.03.2021, 16.30 Uhr

Jordy Wehrmann im FCL-Dress. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der 21-jährige Niederländer Jordy Wehrmann ist erst seit einem Monat in Luzern. Er kann bereits sagen, dass er in der Mannschaft, im Klub und in der Umgebung angekommen ist:

«Ich fühle mich hier wohl.»

Sechs Spiele hat er absolviert, in den letzten fünf Partien stand er in der Startelf. Dem defensiven Mittelfeldspieler läuft es von Match zu Match besser. «Dabei war ich über meine Leistung in den ersten beiden Spielen etwas enttäuscht», findet er im Rückblick, «denn ich erreichte nicht mein Level. Ich musste geduldig sein und mir etwas Zeit geben.»

Luzern-Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann (Mitte) konnte sich gegen die YB-Spieler Fabian Lustenberger (links) und Fabian Rieder behaupten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 28. Februar 2021)

Wehrmann fand offensichtlich das richtige Rezept: Zuletzt überzeugte er in Vaduz (1:1), wo er seinen ersten Assist gab, und ebenso am Sonntag gegen den überlegenen Liga-Primus YB (2:2). «Jetzt habe ich ein prima Gefühl, ich mache in jedem Spiel Fortschritte.» Besonders der Teamspirit hat es ihm angetan:

«In Holland sitzen die Spieler vor dem Match meist ruhig in der Kabine, sind in sich gekehrt, während beim FC Luzern Torhüter Marius Müller oder Captain Christian Schwegler die Mannschaft auf die bevorstehenden 90 Minuten einschwören. Das ist für mich eine tolle neue Erfahrung. Wir ziehen alle am gleichen Strang.»

Entscheidung zwischen Bundesligist Hoffenheim und Luzern

Zum Unterschied zwischen der Super League und der Eredivisie in seiner Heimat sagt Wehrmann: «Der Fussball in der Schweiz ist physischer, das Tempo hoch.» FCL-Coach Fabio Celestini verlange einen ziemlich direkten Weg zum Tor. Während die Teams in der hiesigen Liga organisierter auftreten würden, «ist in Holland das Positionsspiel ausgeprägter». So würden zum Beispiel technisch starke Flügel mehr zur Geltung kommen.

Kicken im Schneegestöber hat Wehrmann in Luzern bereits erlebt. Bild: Martin Meienberger

Als zweikampfstarker und ballsicherer defensiver Mittelfeldspieler mit überlegten Zuspielen passt Wehrmann sowohl in die niederländische wie in die Schweizer Eliteliga. Bei Feyenoord kam er fast ausschliesslich nur zu Teileinsätzen. Darum erfolgte die Ausleihe bis Sommer an den FCL. Bundesligist Hoffenheim hätte den langjährigen U-Nationalspieler ebenfalls holen wollen – «jedoch mit einer sofortigen definitiven Übernahme. Das wollte Feyenoord aber nicht.» Dies zu akzeptieren sei für ihn zuerst nicht einfach gewesen. «Aber nun bin ich froh, hat es mit Luzern so gut geklappt. Sportchef Remo Meyer hatte mich im Gespräch überzeugt.»

Auf die Frage, ob er Ende Saison beim FCL bleiben und übernommen werden könnte, antwortet er:

«Ich mache mir darüber momentan keine Gedanken. Mit guten Leistungen will ich überzeugen, dann müssen Feyenoord und Luzern im Sommer eine Lösung finden.»

Wehrmann ist gerade dabei, sich in einem grösseren Zuhause einzuleben. Mit seiner Freundin fand er in Kriens eine schöne und geräumige Wohnung.

Die Nummer 3 trägt er übrigens, «weil nur noch die 2 und 3 frei waren –und eine höhere Nummer ab 28 wollte ich nicht». Seine Nachname Wehrmann deutet auf eine deutsche Herkunft hin. Hat er dort Verwandte? «Der Vater meines Grossvaters kam aus Deutschland, aber ausser deutscher Vorfahren habe ich keinen verwandtschaftlichen Bezug. Ich fühle mich zu 100 Prozent als Niederländer.»

Nur fast der Vorname von Johan Cruyffs Sohn

In seiner offenen, sympathischen Art erzählt er die amüsante Geschichte, wie er zu seinem Vornamen Jordy gekommen ist. Sein Vater wollte ihn gleich wie Johan Cruyffs Sohn Jordi nennen. Dagegen hatte die Mutter etwas, statt die spanische Form des Namens schlug sie die englische Version vor: Jordy mit Y, ausgesprochen «Tschordi». Die Eltern einigten sich darauf, Wehrmann muss beim Erzählen verschmitzt lächeln: «It's a nice story», freut er sich. Deutsch wolle er lernen, das Schweizerdeutsch in der Kabine klinge für ihn wie Chinesisch.

Zu erzählen hat er einiges. Als Siebenjähriger wechselte er aus Den Haag in die Feyenoord Rotterdam Academy. Seinen Eltern und sein Grossvater fuhren ihn, bis er ab dem Alter von zwölf Jahren selbständig mit dem Zug reisen durfte, fast täglich die 40 Kilometer hin und zurück. Seine Augen glänzen: «Das waren schöne Zeiten im Nachwuchs.»

Schwärmen von Weltstar Robin van Persie

Bei Feyenoord im Kader des Profiteams hat er unter anderem Robin van Persie kennengelernt. «Er war im letzten Jahr seiner Karriere, ein grossartiger Fussballer, eine echte Legende. Wenn wir uns irgendwo in der Nähe der Fans aufhielten, wollten die Leute nur Bilder und Autogramme von Robin van Persie.»

Der Kontakt zu van Persie, dem heutigen Stürmertrainer der Rotterdamer, besteht immer noch. Unter Feyenoord-Coach Dick Advocaat gab Wehrmann sein Eredivisie-Debüt. Ist Advocaat ein harter Hund?

«Trainer Dick Advocaat weiss, was zu tun ist. Seine Analysen sind messerscharf. Ich habe grossen Respekt vor ihm, wie er mit 73 Jahren noch mit dieser Energie und Freude täglich an die Arbeit geht.»

Diesen positiven Antrieb spürt man auch bei Jordy Wehrmann. Trotz der nach wie vor schwierigen Tabellensituation für den FCL in der engen Liga mit lediglich zehn Punkten Differenz zwischen Platz 2 (Basel) und 10 (Vaduz), denkt er nur positiv: «Unser einziges Ziel ist, die Tabelle hochklettern. Etwas anderes gibt es nicht.» Das nächste Spiel findet am Donnerstag (20.30 Uhr) auswärts gegen den FC Zürich statt.