FC Luzern: Gegen Lugano überzeugen beide Neuzugänge

FC Luzern Neuzugang Nicky Beloko krönt seine überragende Leistung mit dem Siegtor gegen Lugano Dem FC Luzern gelingt nach zweiwöchiger Pause im zweiten Saisonspiel ein 2:1-Erfolg auswärts gegen Lugano. Gleich zwei Neuzugänge trafen für die Luzerner. 08.08.2022, 05.00 Uhr

Das Cornaredo-Stadion ist ein hartes Pflaster für den FC Luzern. Dort hatten die Innerschweizer in der vergangenen Saison nichts zu feiern, verloren in der Meisterschaft zweimal und schieden im Frühling auch im Cup-Halbfinal unglücklich im Penaltyschiessen aus. Doch gestern wurde die Heimstätte des FC Lugano zum Ort des Triumphs für den FCL aus der Zentralschweiz: Die Spieler gingen in die Kurve zu den mitgereisten 500 Fans, jubelten mit ihnen über den 2:1-Sieg.

Luzerns Mittelfeldspieler Nicky Beloko (rechts) ist auch gegen den Luganese Belhadj Mahmoud schneller am Ball. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Auch der Staff liess es sich nicht nehmen, den ersten Saisonsieg im zweiten Ligamatch mit den Anhängern zu zelebrieren. Chefcoach Mario Frick stand mit dem Trainerteam etwas weiter hinten als die Manschaft – neben dem Tor bei der Grundlinie. «Super, dass wir diesen Match gewinnen konnten. Gerade bei diesen hohen Temperaturen im Tessin», sagte der 47-jährige Liechtensteiner wenige Minuten später zu den Journalisten.

Frick war erleichtert, denn seine Mannschaft hatte nach einer guten ersten Halbzeit und der 1:0-Führung das Spieldiktat im zweiten Durchgang den Luganesi überlassen.

«Wir verloren die Kontrolle»

, stellte der Trainer zu Recht fest. Das brachte ihn trotz dem Sieg etwas ins Grübeln, denn die Tessiner hatten ein Europacupspiel vom Donnerstag zu Hause gegen Hapoel Beer Scheva (0:2-Niederlage) in den Knochen – und waren sichtlich nicht in der besten körperlichen Verfassung.

Doch die Gäste aus Luzern hatten gestern einen Mittelfeldmann in ihren Reihen, der fast alle anderen Spielern auf dem Platz praktisch eine Klasse schlechter aussehen liess: Nicky Beloko. Der 22-Jährige mit Schweizer und kamerunischem Pass spielte überragend. So beschrieb denn auch sein Coach die Leistung.

Beloko holt Bälle, wo andere gar nicht hinkommen

Beloko eroberte immer wieder Bälle, wo andere gar nicht mehr ans Spielobjekt gekommen wären. Der physisch sehr starke Profi, der in der vergangenen Saison noch in der Challenge League bei Neuchâtel Xamax im Einsatz stand, war der Schlüssel zum ersten Saisonerfolg. In der 32. Minute gewann er gegen die Luganesi den Ball auf der linken Seite, passte zur Mitte, wo Pius Dorn die Kugel im vollen Lauf annahm und sich gekonnt gegen den routinierten Abwehrspieler Reto Ziegler durchsetzte und an Torhüter Amir Saipi vorbei unhaltbar zum 1:0 einschoss.

Als die Luzerner eine Viertelstunde vor Schluss durch einen wunderbaren Freistosstreffer von Ziegler das 1:1 hinnehmen mussten – und der Gegner zusehends immer besser aufkam, «zeigten meine Leute eine Reaktion, die für diese Mannschaft spricht», erwähnte Frick.

Daran hatte der Coach mitunter auch seinen Anteil: Er beorderte in der 84. Minute Varol Tasar aufs Feld. Genau jener Tasar, der nach seinem verhinderten Türkei-Engagement bei Giresunspor Mitte letzter Woche wieder zum FCL zurückgekehrt war. Tasar wurde am Flügel sofort durch 1:0-Schütze Dorn lanciert und machte mit seinem flachen Rückpass von der Grundlinie genau das Richtige. Die Hereingabe liess der ebenfalls eingewechselte Ibrahima Ndiaye clever zu Beloko durch, der die Idealvorlage mit einem satten und präzisen Schuss zum 2:1-Siegtor versenkte.

Ibrahima Ndiaye, Marco Burch, Nicky Beloko, Pius Dorn, Dejan Sorgic und Samuele Campo jubeln nach dem Tor zum 2:1. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Das Comeback des Super-Jokers als Assistgeber

Frick erklärte, warum er bereits auf Tasar setzte:

«Varol hat während der Woche hervorragend trainiert und sich für einen Einsatz empfohlen.»

Tasar war es übrigens, der Luzern am 21. Februar 2021 zum letzten Ligasieg im Cornaredo geschossen hatte: Als Super-Joker sorgte er nach einem 1:2-Rückstand in der Schlussphase mit zwei Toren für den 3:2-Erfolg unter Fabio Celestini.

Müller rehabilitiert sich fürs Penaltyschiessen im Cup

Doch die Luzern-Fans feierten während und nach dem Match einen anderen Profi besonders: Marius Müller. Der Torhüter hatte in der 50. Minute einen Foulpenalty von Zan Celar gehalten – und so ebenfalls einen grossen Anteil am Sieg seines Teams. Der 29-jährige Deutsche liess es sich nicht nehmen, in Richtung eines Journalisten einen Giftpfeil abzugeben.

Torhüter Marius Müller hält den Elfmeter von Zan Celar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Der Kritiker hatte nach dem verlorenen Penaltyschiessen im Cup-Halbfinal gemeint, Müller könnte auch mal wieder einen Elfmeter halten, nachdem alle fünf Luganesi getroffen hatten. «Einem Journalisten habe ich bewiesen, dass ich Elfer halten kann», meinte Müller trotzig. Wie alle Luzerner lächelte der Goalie am Ende glücklich. 15 Tage nach dem 0:0 in Zürich siegt der FCL in Lugano. Und empfängt am Mittwoch (19 Uhr) GC zum dritten Spiel.

«Hatten ein paar Körner mehr» Marius Müller war nach dem Spiel zufrieden, sieht aber auch Verbesserungspotenzial: «Hätten wir mehr Routine, hätten wir einige Fehler so nicht gemacht und unser Konzept besser umsetzen können.» Der grosse Deutsche fügt aber auch an,dass mans olche Spiele in der letzten Saison vielleicht auch noch verloren hätte und meint daher:«Ich rege mich nicht über die Fehler auf, aktuell freue ich mich über die drei Punkte.» Zudem gibt es auch von Müller ein Lob an die Adresse von Nicky Beloko:«Er spielt sehr kampfbetont und setzt die Forderungen vom Trainer super um.» Varol Tasar ist seit dieser Woche zurück in Luzern und im ersten Spiel gleich positiv aufgefallen, für Müller ist dies ein Zeichen, dass die Mannschaft funktioniert:«Die Spieler und auch der Coaching-Staff haben ihn vom ersten Tag an wieder aufgenommen wie zuvor und voll integriert, umso mehr freut mich seine positive Aktion.» Aber sowohl Müller wie auch der Neuzugang Pius Dorn merken an, dass Luzern heute wohl auch einen Vorteil hatte, weil Lugano unter der Woche in der Conference-League-Qualifikation ran musste. «Man hat gemerkt, dass wir ein paar Körner mehr im Tank hatten als Lugano», meinte Dorn nach dem Spiel. Der frühere Freiburg-Junior und ehemalige Spieler von Thun und Vaduz schoss das Tor zum 1:0, stellte nach dem Spiel aber die Mannschaft in den Vordergrund: «Wir haben drei Punkte geholt, und darüber freue ich mich am meisten.» Auch die Unterstützung der zahlreichen Luzerner Fans im Cornaredo hat es Dorn angetan: «Der Support heute war überragen,wir haben auch für die Fans gewonnen.» (sfr)

Telegramm

Lugano – Luzern 1:2 (0:1)

Cornaredo. – 3060 Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 32. Dorn (Beloko) 0:1. 75. Ziegler (Freistoss) 1:1. 84. Beloko (Tasar) 1:2.

Lugano: Saipi; Arigoni (46. Mahou), Durrer, Mai, Ziegler; Sabbatini, Doumbia (62. Haile-Selassie); Belhadj, Bottani (76. Babic), Valenzuela; Celar (62. Amoura).

Luzern: Müller; Dräger (84. Tasar), Burch, Simani, Frydek; Dorn, Emini (57. Gentner), Beloko; Kadak (84. Campo); Abubakar (57. Nidaye), Ardaiz (68. Sorgic).

Bemerkungen: Lugano ohne Aliseda, Bislimi, Facchinetti (alle verletzt). Luzern ohne Jashari (gesperrt) und Schürpf (verletzt). – 50. Müller hält Penalty von Celar. 51. Tor von Kadak aberkannt, weil nach VAR–Intervention Abubakar zuvor mit Hands. 64. Tor von Amoura wegen Abseits aberkannt. – Verwarnungen: 45. Müller und Celar (beide Unsportlichkeit), Trainer Frick (Reklamieren), 48. Emini, 74. Simani, 93. Frydek (alle Foul).

