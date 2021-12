Tor und Platzverweis Cumic-Szene wird zur Comic-Szene: Das sagen der FCL-Trainer, seine Mitspieler und die Fans zur «dummen» Aktion Es waren Szenen, die man eher selten auf einem Fussballplatz sieht: Nikola Cumic schiesst für den FC Luzern den Ausgleich, zieht beim Jubel das Trikot aus und kassiert darum den Platzverweis. Janick Wetterwald aus Zürich Jetzt kommentieren 12.12.2021, 21.31 Uhr

In der 57. Spielminute darf FCL-Angreifer Nikola Cumic auf den Rasen. Es scheint lange so, als könne er nichts bewirken in der Luzerner Offensive. In der 74. Minute grätscht er einen GC-Spieler um und sieht die gelbe Karte. In der 79. Minute trifft der Serbe zum Ausgleich für den FC Luzern und könnte damit eine Schlussoffensive seiner Mannschaft einläuten. Die Glocken, sie verstummen aber schnell: Cumic zieht beim Torjubel sein Trikot aus, Schiedsrichter Luca Piccolo zeigt im die zweite gelbe Karte, und so muss der Torschütze unter die Dusche. Die Aktion in fünf Bildern: