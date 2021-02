FC Luzern Optimist Schürpf sehnt den Neustart mit dem FCL herbei Der FC Luzern geht heute Donnerstag (18.15) mit positiver Einstellung ins erste Spiel des Jahres gegen Servette – trotz Ungewissheit. In den nächsten sechs Wochen müssen die Innerschweizer ein Mammutprogramm absolvieren. Daniel Wyrsch 04.02.2021, 05.00 Uhr

Pascal Schürpf ist ein Mensch, der das Glas immer halb voll sieht. Er ist ein Optimist. Diesen Ruf bestätigt er: «Ich habe mich schon lange nicht mehr so aufs Training und Spiel gefreut wie jetzt.» Dabei wurde die Vorbereitung des Tabellenneunten FC Luzern durch eine zehntägige Team-Quarantäne beeinträchtigt. Auch der 31-jährige Basler musste diese Zeit strikt zu Hause in der Wohnung verbringen.

FCL-Profi Pascal Schürpf: «Wie fit wir sind, werden wir sehen.» Bild: Martin Meienberger (Luzern, 11.Januar 2021)

Umso mehr ist Pascal Schürpf bis in die Fingerspitzen motiviert, seit er ab Mittwoch letzter Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen darf. «Wenn einem etwas weggenommen wird, schätzt man es nachher umso mehr.» Einst musste er wegen eines Knorpelschadens fast ein Jahr aussetzen.

Das Glück, nicht positiv getestet worden zu sein

Von seiner herausragenden Einstellung hat der FC Luzern enorm profitiert. Seit der Ex-Basel-Profi vor vier Jahren aus Vaduz in die Innerschweiz wechselte, schoss er in 109 Super-League-Spielen 34 Tore und bereitete 25 Treffer vor. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Aussenangreifer Schürpf könnte kaum besser sein.

Der Linksfuss hat mit wenigen FCL-Mitspielern den Vorteil, dass er seinen Trainingseifer in den letzten viereinhalb Wochen seit dem Vorbereitungsauftakt nie einschränken musste.

«Der Anfang in der Quarantäne war schwer, weil ich nicht wusste, ob ich nicht doch auch positiv auf Corona getestet werden könnte. Zum Glück war das nicht der Fall, sonst hätte ich nicht mehr trainieren dürfen.»

Schürpf hatte sich daheim ein Home Gym eingerichtet mit einem Hometrainer, Kraftgeräten, Hanteln und Matten. Dort arbeitete er an seiner Fitness, so gut es eben möglich war. Er, der immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, gewinnt dieser besonderen Vorbereitung auch Positives ab: «Vielleicht ist meinem Körper diese Phase im Heimtraining sogar entgegengekommen.»

Aber selbst der grösste Positivdenker hat seine eigenen vier Wände irgendwann mal gesehen. So genoss Schürpf nach der Befreiung aus der Quarantänepflicht unter anderem, wieder selber einkaufen zu können. Seiner Verlobten, der G&G-Moderatorin Jennifer Bosshard, den Einkaufszettel mitzugeben, hatte er nach zehn Tagen satt.

Nur acht Tage trainiert vor sechs englischen Wochen

Wieder die Freiheit zu haben, die bevorzugten Lebensmittel einzukaufen, ist das eine. Dagegen wird die Herausforderung im Beruf eine andere sein. Denn dort steht ein Gegner gegenüber. Mit Servette ist es heute in Luzern und am Sonntag in Genf ein Widersacher, der fast gleichzeitig in Quarantäne war und nur einen Tag länger zurück im Mannschaftstraining ist. Allerdings reichte den Servettiens die Zeit, um am Sonntag gegen Lausanne schon wieder einen Match zu bestreiten. Das Léman-Derby endete mit einem 1:1-Remis. Genfs Torschütze Alex Schalk (4 Saisontreffer) dürfte heute in die Startelf zurückkehren. Zudem kann Servettes Toptorjäger Grejohn Kyei (5 Tore) nach abgesessener Sperre wieder spielen.

Der FCL jedoch muss drei verschobene Partien gegen Lugano, St.Gallen und Vaduz nachholen. Darum wird er inklusive Cup (am 10. März in Chiasso) gleich sechs englische Wochen in Folge mit insgesamt zwölf Pflichtspielen absolvieren. In dieses Mammutprogramm mit unmittelbar davor nur acht Tagen Training mit dem Gros der Mannschaft zu steigen, ist ein Spiel mit der Ungewissheit. «Unser Trainerteam hat alles versucht. Wie fit wir sind, werden wir sehen», sagt Schürpf. Die Vorfreude lässt sich der Routinier nicht nehmen – und das Ziel hat er vor Augen: «So schnell wie möglich punkten.»