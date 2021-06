FC Luzern Packende Doku zum Cupsieg des FCL enthält intime Einblicke «Cupsiegerjungs – die Doku» heisst der Film von Yannick Julen und Adriano Gerussi zum insgesamt dritten Titelgewinn im Schweizer Cup der Luzerner Klubgeschichte. Daniel Wyrsch 04.06.2021, 05.00 Uhr

FCL-Captain Christian Schwegler küsst die Sandoz-Trophäe nach dem Cupsieg. Lucas Alves schaut dem «Heissmacher» der Mannschaft zu. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

52 Minuten dauert das Werk, das intime und spannende Einblicke in das Innenleben der Mannschaft des FC Luzern gewährt. Julen und Gerussi durften im Halbfinal und im Cupfinal im Sitzungszimmer des Hotels, in der Garderobe und in den Katakomben des Stadions sowie im Mannschaftsbus filmen.