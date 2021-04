Fc luzern Der «Stürchli» entzückt mit viel Gefühl im Fuss – über eine bisher unentdeckte Fähigkeit von FCL-Angreifer Schürpf Das 50. Saisontor des FC Luzern ist schön wie ein Kunstwerk: Pascal Schürpf verblüfft in der Rolle des Architekten, Varol Tasar ist der Vollender. Daniel Wyrsch 23.04.2021, 05.00 Uhr

Pascal Schürpf gelingt ein Traumpass zum späten 1:0-Siegtor über Lausanne-Sport. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. April 2021)

Pascal Schürpf liebt sein Image als «Stürchli». Der 1,90 Meter grosse Angreifer bringt die FCL-Fans manchmal fast zur Verzweiflung, wenn er sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt und statt als Ballweiterleiter zum Fehlpassgeber wird. Doch im Moment ist Schürpf wieder in Form – und Trainer Fabio Celestini wird belohnt für sein Festhalten am 31-jährigen Basler.

Die Meinung über Schürpf etwas revidiert

Die Anhänger waren am Mittwoch im Heimspiel gegen Lausanne verblüfft, wie Schürpf als Assistgeber zauberte. Die Meinung eines Fans, die wohl stellvertretend für viele ist: «Was für ein schönes Tor! Ich habe meine Meinung zu Schürpf etwas revidiert. Er ist zwar technisch limitiert und vergibt viel zu viele todsichere Chancen. Aber der Pass auf Tasar war vom Feinsten.»

Und Pascal Schürpf postet:

Angreifer Pascal Schürpf lächelte, er frischte seine «Stürchli»-Reputation auf:

«Ich finde es toll, wenn ich so bezeichnet werde. Stell dir vor, so ein ‹Stürchli› schiesst noch ein Tor – oder ihm gelingt ein Traumpass!»

Ein Aufatmen war nach dem Abpfiff des 30. FCL-Ligaspiels durch die Swisspor-Arena gegangen. Der in der 90. Minute durch Joker Varol Tasar erzielte 1:0-Siegtreffer über Lausanne-Sport bedeutete für den FC Luzern den ersten Sieg seit dem 7. März und enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Seit die Innerschweizer auf eine defensive Hauptausrichtung umgestellt haben, stimmen die Ergebnisse: In drei Pflichtspielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden, drei Treffer – und nur ein einziges Gegentor.

Die Tore sind immer noch spektakulär

Trotzdem haben es die Luzerner nicht verlernt, spektakulär zu treffen: Im Cup-Viertelfinal in Lugano schoss Pascal Schürpf mit Hilfe des Windes über Torhüter Sebastian Osigwe hinweg den Ausgleich und Ibrahima Ndiaye kickte den langen Abschlag von Marius Müller am Ex-Krienser Keeper vorbei in die Maschen zum 2:1-Sieg.

In Ausführung und Vollendung übertraf allerdings der einzige Treffer des Spiels gegen Lausanne alles: Das 50. Ligator des FCL in dieser Saison gehört zu den attraktivsten überhaupt. Als Fussball-Gourmet schnalzt man mit der Zunge: Ein Goal so schön wie ein Kunstwerk. Und der Architekt war nicht der Edeltechniker Louis Schaub, der zu diesem Zeitpunkt längst ausgewechselt bei den Ersatzleuten auf der Tribüne sass. Sondern Pascal Schürpf, der das Tor beim SRF so erklärte: «Guter Pass von Samuel Alabi zu mir. Varol Tasar schreit etwa zehn Mal, ich dachte mir, den muss ich anspielen. Der Ball hatte die richtige Schärfe, Yvan Alounga berührt ihn fast noch.» Und:

«Tasar verwertet ihn schliesslich super. Das hat er unglaublich gut gemacht.»

Die Vollendung von Tasar mit dem starken linken Fuss war perfekt.

Varol Tasar feiert sein Tor zum 1:0. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 21. April 2021)

Packing: Fünf Gegenspieler mit einem Pass eliminiert

Dennoch soll der Fokus für einmal auf die Vorlage gerichtet sein. Denn Schürpf gelang beim Zuspiel etwas Besonderes, das im Fachjargon Packing genannt wird. Mittels Packing wird die Anzahl der überspielten Gegenspieler ermittelt. Dabei werden sowohl Pässe als auch Dribblings einbezogen. Beim Pass von Schürpf auf Tasar wurden fünf Lausanner Feldspieler überspielt, nur Torhüter Mory Diaw befand sich noch hinter dem Ball. Luzerns «Super-Joker» Tasar überwand diesen mit einem gefühlvollen Lupfer – so vollendete er Schürpfs Kunstwerk.

Allerdings darf bei aller Begeisterung und Freude über den Siegtreffer nicht vergessen werden, dass ein solcher nur erzielt werden kann, wenn die Partie bis zu diesem Zeitpunkt unentschieden steht. Daran hatten selbstverständlich alle eingesetzten 15 FCL-Profis ihren Anteil. Das aufopferungsvolle, solidarische Verteidigen zahlte sich aus.

Konsequentes Einsteigen von Knezevic

Allen voran fiel Abwehrchef Stefan Knezevic mit einem spektakulären wie gekonnten Tackling in den Schlussminuten an der eigenen Grundlinie auf. Der 24-jährige Innenverteidiger präsentierte sich wie zu seinen bisher besten Zeiten in der Luzerner Top-Rückrunde im Frühling 2018 unter Gerardo Seoane. «Kneze» stellte fest:

«Wir stehen tiefer, das macht die Aufgabe als Verteidiger einfacher.»

Im nächsten Match am Sonntag (16.00 Uhr) zu Hause gegen Zürich und überhaupt, würden sie wieder spielen, wie es der Coach verlangt.