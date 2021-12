FC Luzern Probleme beim FCL liegen tiefer – blutleerer Auftritt im letzten Vorrundenspiel gegen Servette Der Zustand des Super-League-Schlusslichts wird immer besorgniserregender: Nicht einmal im abschliessenden Match des Jahres raffen sich die FCL-Spieler auf, 0:2 unterliegen sie zu Hause Servette. Nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen – das ist die Bilanz eines designierten Absteigers. Eine Ursachenforschung. Daniel Wyrsch 3 Kommentare 19.12.2021, 13.57 Uhr

Fassungslosigkeit spiegelt sich in den Gesichtern der erfahrenen FCL-Profis: Torhüter Marius Müller und Captain Christian Gentner nach dem verlorenen Heimspiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

FCL-Routinier Pascal Schürpf hatte im Vorfeld der Partie versprochen: «Es hat sich viel angestaut, darum will jeder alles raushauen. Ich glaube, im letzten Spiel vor den Ferien wird jeder bis in die Fingerspitzen motiviert sein.» Nach der 0:2-Pleite vor eigenem Publikum gegen Servette muss der nach einer Stunde eingewechselte Stürmer schwer enttäuscht feststellen:

«Das ist unglaublich, man schämt sich langsam, denn mit dieser Leistung können wir nicht zufrieden sein, das ist einmal mehr zu wenig gewesen.»

Einen Spielbericht verdient die schwache Leistung des FC Luzern im Heimspiel gegen Servette nicht, nur eine kurze Zusammenfassung: In der ersten Halbzeit agiert der Gastgeber extrem passiv, das Umschaltspiel aus dem trägen Abwehrdispositiv funktioniert nicht. Spätestens 30 Meter vor dem gegnerischen Tor verliert der FCL den Ball an den Gegner. Nach der Pause laufen die Blau-Weissen die Servettiens an, ziehen ein Pressing auf. Aber nach 15 Minuten der zweiten Halbzeit erlischt die Hoffnung: Ein Freistoss des überragenden Miroslav Stevanovic köpfelt Servette-Innenverteidiger Nicolas Vouilloz in der 61. Minute ungedeckt zum 2:0-Endstand ein.

Konsequente Regelauslegung führt zum Penalty und Rückstand

Pech für den FCL beim 0:1-Rückstand als eine Intervention von Aussenverteidiger Silvan Sidler mit dem Knie gegen Stevanovic von Schiedsrichter Fedayi San als penaltywürdiges Foul geahndet wird. Keine falsche, aber eine strenge Regelauslegung. Den Elfmeter verwertet Stevanovic in der 19. Minute.

So hat man Pascal Schürpf in fünf Jahren beim FCL nicht gesehen: Mit hängendem Kopf schleicht er nach dem enttäuschenden letzten Vorrundenmatch gegen Servette vom Platz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Bezeichnend für den völlig unzureichenden, uninspirierten Einsatz der Luzerner ist, dass sie in diesem letzten Match der Vorrunde nur zu zwei erwähnenswerten Torchancen gekommen sind, nämlich einer pro Halbzeit: Eckstoss Filip Ugrinic auf Ibrahima Ndiaye, dessen Kopfball Servette-Goalie Edin Omeragic reflexstark über die Latte lenkt. Und ein Fernschuss des sonst gegen Stevanovic überforderten Sidler. Auch bei dieser Luzerner Aktion ist der Stellvertreter von Genfs verletztem Stammkeeper Jérémy Frick zur Stelle.

Schlechteste Halbsaison der Luzerner in 16 Jahren Super League

Die Zeichen stehen definitiv auf Sturm: Der aktuelle Cupsieger FC Luzern steht mit nur elf Punkten in 18 Spielen am Tabellenende, das Team hat bloss einen Match gewonnen. Seit dem Aufstieg 2006 ist es die schlechteste Vorrunde der Innerschweizer. Seit sie in der 2003/04 eingeführten Super League mitspielen, ist das die negativste Halbsaison.

Nach seinem letzten Spiel als Interimscoach ist auch Sandro Chieffo bedient. Der 42-jährige Italo-Zürcher hat in vier Partien mit dem FCL nur einen Punkt geholt, so kommt er statistisch auf extrem tiefe 0,25 Zähler pro Match. Auf die Frage, was er seinem Nachfolger als Ratschlag mitgeben würde, um mit dieser Mannschaft in der Rückrunde den Abstieg zu verhindern, spricht Chieffo Klartext:

«Für mich ist das Allerwichtigste die Basis, der Teamspirit. Wir müssen eine Kultur reinbringen, wo jeder Spieler weiss, dass er in jedem Spiel 100 Prozent abliefern muss.»

Und: «Sicher müssen wir an der Mentalität arbeiten, wir müssen so an ihr arbeiten, dass die Spieler wirklich perfekt aufspielen und sich herausfordern.»

Chieffo findet:

«Die Qualität ist vorhanden. Aber ist die Basis nicht gegeben, dann wird es schwierig.»

Sandro Chieffo mit sichtbaren Sorgenfalten bei seiner Derniere als FCL-Interimscoach. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Eine Frage ist, ob zur Qualität eines Spielers neben seiner Technik, seiner taktischen Reife und seines physischen Zustands nicht auch die Mentalität, also der Siegeshunger und sein Einfluss auf die Mannschaft, zählen. Kommt man in der Analyse zu diesem Schluss, dann braucht es dringend neue Elemente auf dem Platz.

Neuer Innenverteidiger und ein kräftiger Stürmer müssen her

Kompensiert müssen sicher die beiden Abgänge in der Innenverteidigung werden – neben Holger Badstuber wird aller Voraussicht nach auch David Domgjoni (gegen Servette mit Patrick Farkas wie schon gegen GC nicht im Aufgebot) den FCL in der Winterpause verlassen. Und im Sturm wirkt Dejan Sorgic je länger je mehr isoliert. Der Strafraumstürmer benötigt entweder einen Vorlagengeber vom Format eines Louis Schaub oder einen kräftigen und kopfballstarken Sturmpartner, der ihm Bälle ablegen und Räume öffnen kann.

Die Problematik mit der fehlenden Mentalität liegt allerdings tiefer: Hierfür müssen sich alle für den Sport verantwortlichen Führungskräfte hinterfragen. Haben sie alles unternommen, damit die Mannschaft die bestmöglichen Bedingungen hatte, um ihr Leistungspotenzial abzurufen?

Personelle Entscheide wirken sich kontraproduktiv aus

Die Personalentscheide während der Vorrunde führten zu noch schlechteren Leistungen und weniger Punkten – das gilt vor allem für die Freistellung von Cheftrainer Fabio Celestini und zweier Assistenten. Aber auch die Abservierung von Ex-Bayern-Star Badstuber hat sich negativ ausgewirkt. Bei allen Mängeln des alternden, angeschlagenen Verteidigers, aber kämpferisch hat der Ex-Abwehrchef seinen Mann gestanden. Nach dem Knall vom Donnerstag ist die Mannschaft noch blutleerer aufgetreten als davor. Das muss Sportchef Remo Meyer, Präsident Stefan Wolf und allen anderen Personen mit Einfluss beim FCL zu denken geben.

Penaltytreffer und sein 15. Assist dieser Saison im Spiel in Luzern: Servette-Rechtsaussen Miroslav Stevanovic (links) ist von FCL-Verteidiger Silvan Sidler mit fairen Mitteln nicht zu halten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 18. Dezember 2021)

Fussballer Pascal Schürpf jedoch kann nur seine Mannschaftskollegen anregen, in den zweiwöchigen Ferien den Kopf zu lüften und zu reflektieren: «Wir müssen darüber nachdenken, was wir in dieser Vorrunde geboten haben. Das war deutlich zu wenig.» Die Rückrunde müsse viel besser werden. Recht hat der 32-jährige Routinier. Die Spiele werden auf dem Platz entschieden – aber trotzdem nicht nur dort.

Telegramm

Luzern – Servette 0:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 8071 Zuschauer. – SR San.

Tore: 19. Stevanovic (Foulpenalty) 0:1. 61. Vouilloz (Freistoss Stevanovic) 0:2.

Luzern: Müller; Grether, Schulz, Burch, Sidler (81. Ottiger); Ugrinic (45. Tasar), Gentner, Ndenge (60. Schürpf), Ndiaye; Sorgic, Rupp (46. Wehrmann).

Servette: Omeragic; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Douline; Cognat (91. Rouiller), Valls; Stevanovic, Kyei (70. Rodelin), Antunes (70. Schalk).

Bemerkungen: Luzern ohne Cumic (gesperrt), Frydek (krank), Campo, Emini und Monney (alle verletzt). Servette ohne Imeri, Frick, Deana, Cespedes und Fofana (alle verletzt). – Verwarnungen: 21. Sasso, 52. Vouilloz, 61. Burch, 76. Sidler (alle Fouls). – Luzern spielt mit Trauerflor für den mit 81 Jahren verstorbenen Ex-Spieler Erwin Lustenberger.

3 Kommentare Franz Pfoster vor 23 Minuten 1 Empfehlung Immer wenn ich die freudlose Dauermiene des Sportchefs sehe, frage ich mich schon mit welchem Enthusiasmus und welcher Freude da positive Energie an die Mannschaft gelangen soll. Anscheinend sind die Verantwortlichen des FCL komplett blind und schwerhörig, dass man über Jahre dessen Arbeit anscheinend kritiklos zusieht, anders lässt sich nicht erklären warum diese Stelle nicht längst mit einem neuen kompetenten Mann besetzt wird. Wenn man all die Saläre der von ihm verpflichteten und wieder frühzeitig freigestellten Trainern mitsamt deren Staff und dazu auch den Spielern zusammenzählt, reicht eine sechsstellige Zahl sicher nicht mehr aus! Bei anderen seriös geführten Vereinen wäre da schon längst die Reissleine gezogen worden! Aber eben...what else, FCL! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen