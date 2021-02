FC Luzern Regisseur Louis Schaub lässt seine FCL-Zukunft offen: «Es ist zu früh, darüber zu reden, wir haben noch so viele Spiele» Louis Schaub ist der Assist-König der Super League, der österreichische Internationale lehnt sich deshalb nicht zurück. Und FCL-Trainer Fabio Celestini will den Spielmacher noch besser machen. Daniel Wyrsch 15.02.2021, 18.28 Uhr

Louis Schaub hatte am Sonntag entscheidenden Anteil am 4:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht FC Vaduz: Der österreichische Nationalspieler führte den FC Luzern mit zwei überragenden Assists zum 1:0 und 2:0 auf die Erfolgsstrasse. Im Schweizer Fernsehen wurde der Spielmacher vom begeisterten Experten Bruno Berner mit dem früheren FCL-Regisseur Hakan Yakin verglichen. Trotz dem Kompliment des Kriens-Trainers winkt Louis Schaub ab: «Solche Vergleiche dienen hauptsächlich den Medien.»

Der technisch starke Linksfuss Louis Schaub im Heimspiel gegen die Vaduz. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Sonntag, 14. Februar 2021)

Den 17 Jahre älteren Schweizer Ex-Internationalen habe er nicht oft spielen sehen. «Hakan Yakin war sicher ein hervorragender Fussballer», findet Schaub. Doch der 26-jährige Österreicher ist längst nicht zufrieden mit dem bisher Erreichten in Luzern. Mit insgesamt acht Torvorlagen (plus drei Toren) ist er derzeit zwar der beste Assistgeber der Liga.

Aber Schaub möchte mit dem FCL unbedingt öfter gewinnen und weiter oben in der Tabelle stehen als auf Platz 9. «Schön ist, dass mir viele gute Spiele gelungen sind, positive Ergebnisse haben wir jedoch zu selten geschafft.» Aus 18 Begegnungen resultierten nur fünf Siege.

Dank Spielerrotation wird die Kraft eingeteilt

Der Start in die zweite Saisonhälfte ist dem Team recht gut gelungen. Aus vier Partien holte es sieben Punkte. Auch für den begabten Linksfuss Schaub war der sportliche Auftakt ins neue Kalenderjahr erfreulich: Drei Assists und ein Tor sprechen für seine Qualitäten. Dabei war er nach einer Woche der Vorbereitung positiv auf Corona getestet worden, durfte während zehn Tagen in Team-Quarantäne keinen Sport machen. «Das war suboptimal. Danach sind unsere Einsatzzeiten gut gesteuert worden. Zudem ist es eine Kopfsache, will man den Gegner 90 Minuten unter Druck setzen und aktiv sein.»

Louis Schaub fühlt sich fit. «Ich hatte nur leichte Symptome. Nun hoffe ich, dass wir auch in den kommenden Spielen Kraft haben.» Der nächste Match ist am Mittwoch (18.15 Uhr) in St. Gallen, eine Nachholpartie. Dass sich die Ostschweizer derzeit in einer Negativspirale befinden, aus den letzten fünf Begegnungen nur zwei Zähler sammelten, beschäftigt den offensiven Mittelfeldmann nicht: «Für uns zählen einzig die 90 Minuten in St. Gallen.»

Zu einer Fortsetzung der positiven FCL-Resultate beitragen könnte die Atmosphäre. Louis Schaub: «Ich fühle mich hier wohl, mein erster Eindruck wurde in den letzten Wochen und Monaten bestätigt. Wir haben eine sehr gute Stimmung im Verein. Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir unser Ziel erreichen.» Es wäre nicht das erste Mal, dass Luzern nach einer schwachen Hinrunde in der Rückrunde den Sprung in die obere Tabellenhälfte schafft.

Seiner Familie geht es in Luzern «richtig gut»

Seiner Partnerin und dem dreijährigen Sohn gefällt es in Luzern und der Umgebung ebenfalls. «Wir fühlen uns wohl hier, auch privat geht es uns richtig gut. Trotz den Einschränkungen durch Corona gehen wir täglich spazieren, es ist schön, in dieser Gegend zu leben», schwärmt Schaub. Sportlich und persönlich läuft es, also deutet alles darauf hin, dass der Regisseur und der FCL Ende Saison die Option wahrnehmen, die definitive Übernahme vom 1. FC Köln Tatsache wird? «Diese Frage kommt zu früh. Ich fokussiere mich auf die vielen ausstehenden Spiele, schauen wir, was in den nächsten drei Monaten passiert.»

Die Innerschweizer haben mit 18 Partien noch das Programm einer kompletten Halbsaison zu absolvieren, dazu sind sie weiterhin im Cup vertreten. Fabio Celestini ist zufrieden mit Schaub. Dennoch möchte der FCL-Coach, dass er etwas verändert: «Louis soll nicht zu viel laufen, dafür in den entscheidenden Szenen noch mehr Energie haben.» In diesem Punkt könnte die Nummer 10 Hakan Yakin glatt etwas abschauen ...