FC Luzern Samuele Campo fällt mehrere Wochen aus Samuele Campo zog sich beim Spiel in Lausanne eine Meniskusverletzung zu und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Damit wird der Offensivspieler der Mannschaft von Fabio Celestini mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. 04.11.2021, 11.49 Uhr

Samuele Campo im Cupspiel gegen den FC Schaffhausen Ende Oktober Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Die Verletzung zog sich Samuele Campo am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den FC Lausanne-Sport zu. Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, haben Nachuntersuchungen ergeben, dass die Meniskusverletzung einen operativen Eingriff nötig macht, welcher in den kommenden Tagen durchgeführt werden wird und eine mehrwöchige Wettkampfpause nach sich zieht. (pw)