FC Luzern Sieben Nachwuchskräfte aus der talentierten U21 trainieren mit dem FCL-Fanionteam – «Giftzahn» Müller faltet Neuling zusammen Wie FCL-Trainer Mario Frick ankündigte, trainieren seit heute Montag mehrere Begabte aus der U21 mit den Profis. Dem einen oder anderen bläst ein rauer Wind entgegen: Stammgoalie Marius Müller geigt U21-Captain Mauricio Willimann schon im ersten Training die Meinung. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.12.2022, 14.25 Uhr

Die U21-Talente Ronaldo Dantas Fernandes (links) und Mauricio Willimann (rechts) spielen sich im Training mit der ersten Mannschaft den Ball zu. Bild: Daniel Wyrsch (Luzern, 5. Dezember 2022)

Die U21 des FC Luzern absolvierte am Samstag den letzten Match der ersten Saisonhälfte. In Bulle gewann das Team von Michel Renggli 4:0. Das ist der achte Sieg in Folge, seit Mitte Oktober bleibt der Wildcard-Aufsteiger aus der Innerschweizer Metropole unbesiegt. Die älteste Nachwuchsmannschaft des FCL ist klarer Tabellenleader in der dritthöchsten Liga.

FCL-Cheftrainer Mario Frick kündigte vergangene Woche an, dass er mindestens sechs Spieler der U21 ins Kader seiner Super-League-Mannschaft holt. Zählt man Torhüter Pascal Loretz (19) und Stürmer Nando Toggenburger (18) dazu, die bereits seit Anfang Saison dabei sind, wechselte sogar mehr als ein halbes Dutzend aus der U21 nach oben zu den Profis.

Mit Aussenverteidiger Severin Ottiger (19) und dem offensiven Mittelfeldspieler Ronaldo Dantas Fernandes (17) kehren zwei Spieler ins Kader zurück, die im «Eins» schon Vorbereitungen mitmachten.

Premiere für Hegglin, Breedijk und Willimann

Erstmals bei den Profis dürfen Mittelfeldmann Iwan Hegglin (20), Luuk Breedijk (18) und Mauricio Willimann (19) mittrainieren. Der Schweiz-Holländer Breedijk ist in glänzender Form: In den letzten zwei Spielen schoss der linke Flügel drei Tore.

Luzern-Keeper Marius Müller nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn ihm etwas nicht passt. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Luzern, 9. November 2022)

Mauricio Willimann ist Captain der U21 und Innenverteidiger. Er machte am Montagvormittag gleich im ersten Training unliebsame Bekanntschaft mit «Giftzahn» Marius Müller. In der Manier des legendären FCL-Meistercaptains Roger Wehrli (65) griff der 29-jährige Deutsche den zehn Jahre jüngeren Neuling an, der bei einer Übung zu früh vor dem Tor auftauchte und schoss. «He Alter! Wart mal ein bisschen, ich war gar noch nicht bereit!», schnauzte Goalie Müller den verdutzten Willimann an. An den rauen Wind bei den Profis müssen sich einige U21-Kicker wohl zuerst gewöhnen.

