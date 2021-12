Fussball Der FC Luzern im Abstiegskampf-Modus und Simon Grether verspricht: «Es gibt eine Reaktion, wir müssen dreckig sein» Die Luzerner Mannschaft lebt nach dem Nackenschlag vom Wochenende wieder. Sie versprüht im Training viel Biss und es wird lautstark kommuniziert. Simon Grether kennt den FCL im Krisenmodus und fordert ein «dreckiges» Luzern. Janick Wetterwald 1 Kommentar 08.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der im Sommer neu verlegte Rasen hinter der Swisspor-Arena, er geht mit dem FC Luzern durch die Krise. Er erlebt, wie Interimstrainer Sandro Chieffo seinen Jungs am Dienstag vor dem Morgentraining eine klare Ansage macht:

«Wer nicht mitzieht, der kann nach Hause gehen.»

Sandro Chieffo steht noch vor zwei Spielen mit dem Fanionteam des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Niemand geht nach Hause. Der dreckige, nasse Rasen wird anschliessend ordentlich beansprucht. Eine lautstarke und motivierte Luzerner Mannschaft ist am Werk. Nach dem Training hat der Rasen einige offen Wunden. Die Körpersprache, sie stimmt.

Grether verspricht eine Reaktion

Rückblick: Am Samstagabend im Zürcher Letzigrund schenkte der FCL dem Gegner frühe Tore. Spieler liessen den Kopf hängen, verwarfen die Hände – es war kein Aufbäumen, kein Stolz zu sehen.

Simon Grether wurde gegen den FCZ zur Pause eingewechselt. Der dienstälteste FCL-Spieler sagt zur 0:4-Niederlage: «So ein Auftritt darf uns nicht noch einmal passieren. Wir müssen eine Reaktion zeigen.»

Simon Grether ist der dienstälteste FCL-Spieler und im teaminternen Mannschaftsrat vertreten. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (1. August 2021)

Die mitgereisten Fans winkten nach dem Spiel in Zürich ab, liessen die Mannschaft stehen. «Ich muss den Fans recht geben, das hatten wir in diesem Moment verdient», sagt Grether und hängt noch einen Satz an:

«Das soll ein Zeichen sein an die Mannschaft.»

Bewirkt die Winterpause wieder Wunder?

Im Sommer 2020 sagte der in Basel aufgewachsene Grether mit einem Augenzwinkern: «Anscheinend pusht es uns immer, wenn wir in der Winterpause einen neuen Trainer bekommen.»

Fabio Celestini übernahm im Winter 2019/20 von Thomas Häberli die Leitung. Zuvor im Winter 2017/18 war es Gerardo Seoane, der Markus Babbel als FCL-Trainer beerbte. Die erste Rückrunde mit Seoane sowie mit Celestini, sie war jeweils erfolgreich.

Auf diesen Plan vertraut die Luzerner Führung nun ein weiteres Mal. Sandro Chieffo wird im Winter wieder die U21 übernehmen, die 1. Mannschaft bekommt einen neuen Übungsleiter.

Simon Grether hat schon einige Krisen in der Innerschweiz mitgemacht. Der in Meggen wohnhaft Familienvater sagt, es sei nicht einfach, aus so einer Negativspirale herauszukommen. Die Ursachen seien oft nicht ganz klar zu benennen. Klar ist:

«Was uns in jeder Krise geholfen hat: als Einheit kämpfen.»

So soll es gehen: voller Einsatz, egal unter welchen Bedingungen. Simon Grether hier im Spiel gegen Lugano aus der letzten Saison. Bild: Martin Meienberger (10. Februar 2021

Der neue Trainer habe dann noch den einen oder anderen neuen Impuls geliefert. Das sei aber eher der kleinere Teil, den grossen Brocken müssen die Spieler selber aus dem Weg räumen.

Dreckig sein und nicht rumlamentieren

Der erste Brocken am späten Sonntagnachmittag heisst Grasshopper Club Zürich. Der zweite im Letzigrund heimische Verein hat am vergangenen Wochenende genau wie der FCZ überzeugt. GC fertigte auswärts in St.Gallen den FCSG mit 4:0 ab.

Der Gegner ist aus Luzerner Sicht aber momentan zweitrangig. Wichtig ist, dass die Mannschaft ein Bild abgibt, dass der höchsten Spielklasse würdig ist. Das sieht auch der 29-jährige Simon Grether so: «Jetzt hilft nur noch kämpfen, laufen, dreckig sein.»

Jeder müsse mehr machen, seine Leistung verbessern und aufhören mit rumlamentieren. Das habe man auch in Gesprächen wieder thematisiert – innerhalb der Mannschaft, mit dem Trainer und auch mit dem Sportchef.

Vorbei mit lamentieren, der FCL ist mitten im Abstiegskampf-Modus. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Gespräche, die richtigen Worte, sie sind momentan für den FCL enorm wichtig. Die Leistung auf dem Rasen, sie entscheidet aber über die Platzierung in der Tabelle. Die Leistung, sie stimmte am Dienstagmorgen auf dem dreckigen Trainingsrasen.

Doch die Punkte gibt's am Wochenende im weiten Rund des Letzigrunds. Es wird ein anderer Gegner gegenüberstehen, doch mit dem Zürcher Rasen hat der FC Luzern noch eine ganz grosse Rechnung offen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen