Fc luzern FCL-Sportchef Remo Meyer wirkt in der Trainerfrage zaudernd Seit Mittwoch sind total 18 Spieler und Fabio Celestini zurück aus der Quarantäne. Verlängert Sportchef Remo Meyer den Vertrag mit dem Trainer? Daniel Wyrsch 28.01.2021, 18.17 Uhr

Die Ausgangslage für den FC Luzern vor dem ersten Spiel im Kalenderjahr 2021 wird immer komplizierter: Der Tabellenletzte FC Vaduz hat mit dem überraschenden Sieg beim FC Zürich den Rückstand zum Neuntplatzierten FCL auf zwei Punkte verkürzt. Zwar haben die Liechtensteiner und ihr Abwehrchef Yannick Schmid zwei Spiele mehr absolviert, aber das 1:0-Siegtor des Ex-Luzerners bringt Vaduz die Hoffnung zurück im Abstiegskampf.

Der FCL muss nun zwingend dafür sorgen, dass er nächste Woche am Donnerstag (18.15 Uhr) zu Hause und am Sonntag (16.00 Uhr) in Genf in den beiden Spielen gegen Servette tüchtig punktet.

Die siebtplatzierten Genfer haben ähnlich schwierige Bedingungen vor den Direktduellen gegen Luzern. Auch sie befanden sich bis zum ersten Training am Mittwoch in Quarantäne und haben seit sieben Wochen keinen Pflichtmatch mehr bestritten. Immerhin besitzt Servette aus ebenfalls 14 Partien mit 19 Punkten sechs Zähler mehr als der FCL.

Remo Meyer sprach beim offiziellen Trainingsstart nach den Festtagen zur Mannschaft. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 4. Januar 2021)

Vertragsgespräche in einer unsicheren Situation

Gerade in dieser heiklen Lage befinden sich die Innerschweizer mit Fabio Celestini in intensiven Gesprächen. Der Vertrag des 45-jährigen Trainers läuft Ende Saison aus. Wie Remo Meyer bereits im Sommer betonte und kurz vor Weihnachten bestätigte, ist der Klub mit der Arbeit von Celestini äusserst zufrieden. Der FCL-Sportchef versprach, dass er vor dem ursprünglich am letzten Sonntag geplanten ersten Spiel gegen Lugano informieren werde. Tut er dies nun vor dem Heimspiel gegen Servette oder wartet er zuerst einige Partien ab? FCL-Medienchef Markus Krienbühl antwortet:

«Nein, wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit Fabio Celestini. Natürlich hat die Quarantäne alles etwas verzögert, aber, sobald es etwas zu kommunizieren gibt, werden wir dies auch tun.»

Das Vorgehen wirkt zaudernd. Hat die unbefriedigende Ausbeute von 13 Punkten aus 14 Spielen Meyer verunsichert? Dabei sind die meisten Experten der Meinung, dass die Luzerner in den ausstehenden 22 Partien genügende Zähler im Kampf gegen den Abstieg gewinnen werden. Allerdings sorgt die massiv eingeschränkte Vorbereitung für Unsicherheit.

Kritik wegen möglicherweise zu grossem Risiko

Nur ein Testspiel konnte der FCL bestreiten. Das war am sechsten Vorbereitungstag eine 1:3-Niederlage in Kriens gegen den FC Zürich. Zu Beginn der zweiten Vorbereitungswoche bekamen Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub positive Coronatestresultate. Am Samstag jener Woche folgten zusätzlich «mehrere positiv getestete Spieler» (O-Ton FCL), womit Kantonsarzt Roger Harstall die gesamte Mannschaft in Quarantäne schickte. Ende der dritten Woche wurden schliesslich bei Nachtests noch einmal mindestens vier Spieler und drei Staffmitglieder positiv auf Covid-19 getestet. Diese Personen befinden sich noch immer in häuslicher Isolation.

FCL-Chefcoach Fabio Celestini am Mittwoch beim Trainingsneustart im Schneetreiben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. Januar 2021)

Die sportliche Leitung unter Remo Meyer muss sich die Kritik gefallen lassen, dass man dem Brasilianer Lucas Alves über die Festtage die Erlaubnis zur Reise in die Heimat gab. War das im Nachhinein möglicherweise ein zu grosses Risiko in Coronazeiten? Krienbühl: «Nein. Wie es zu den Ansteckungen innerhalb der Mannschaft kam, kann man aktuell nicht sagen, entsprechend wollen wir uns an den Spekulationen auch nicht beteiligen.» Übrigens: Lucas Alves wehrte sich vehement dagegen, der Corona-Einschlepper zu sein: «Ich habe das Virus nicht aus Brasilien mitgebracht.»