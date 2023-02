FC Luzern Stadtrat ist «in Sorge» und ruft Verantwortliche zur Einigung auf Der Luzerner Stadtrat ist besorgt, was das Geschehen neben dem Fussballplatz beim FC Luzern angeht. Um eine Lizenz für die Saison 2023/2024 zu ermöglichen, hat sich der Stadtrat nun an die Stadioneigentümerin gewandt. 10.02.2023, 09.26 Uhr

Der Stadtrat erwarte von allen Beteiligten, dass sie sich für den Fussballsport in Luzern einsetzen, schreibt er in einer Mitteilung vom Freitag. So müssten sie «alles dafür tun», dass in der Saison 2023/2024 Spitzenfussball in der Swissporarena möglich sei.