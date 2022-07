FC Luzern Stürmer Aziz Binous verlässt den FCL und wechselt zu YF Juventus Nach drei Jahren beim FC Luzern, darunter leihweise beim SC Kriens, wird der 21-Jährige seine Karriere in Zürich fortführen. 25.07.2022, 16.21 Uhr

Salah Aziz Binous verlässt den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger (10. Juli 2021)

Binous stiess im Sommer 2019 vom FC Lugano zum FC Luzern und kam in seiner ersten Saison zu fünf Einsätzen in der 1. Mannschaft der Innerschweizer, wie der FC Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Kurz nach dem Start der darauffolgenden Saison habe sich Binous aber einen Kreuzbandriss zugezogen, welcher für ihn das Aus für den kompletten Rest der Saison bedeutete.