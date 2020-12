FC Luzern Swiss Football League eröffnet Verfahren gegen Marius Müller nach seiner Kritik am Schweizer Schiedsrichterwesen Der FCL-Goalie Marius Müller kritisierte nach der Niederlage in Lausanne die Schweizer Schiedsrichter. Die Swiss Football League hat nun ein Verfahren gegen den Deutschen eröffnet. Aktualisiert 21.12.2020, 19.12 Uhr

(jwe) Es waren Worte, die man selten so hört von Fussballern. Marius Müller, Torhüter beim FC Luzern, kritisierte nach der 1:2-Niederlage in Lausanne das Schiedsrichterwesen in der Schweiz. Er sagte zum Beispiel: