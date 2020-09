FC Luzern: Testspiel gegen FC Aarau abgesagt Das Testspiel von morgen Samstag zwischen dem FC Luzern und dem FC Aarau findet nicht statt. Stattdessen wird am Dienstag gegen Wohlen getestet. 04.09.2020, 12.03 Uhr

Ersatzspieler des FC Luzern in der Swissporarena. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 25. August 2020)

(rem) Der FC Luzern hat das Testspiel vom Samstag gegen den FC Aarau «aufgrund der Entwicklungen in den letzten Tagen» abgesagt. Eine reguläre Vorbereitung auf das Spiel sei aufgrund der Vorfälle im Verlauf der Woche nicht möglich gewesen, schreibt der FCL in einem Communiqué.

Beim FC Luzern ist Anfang Woche ein Jungprofi in der U19-Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden. In der Folge musste das ganze Team der Luzerner zum Test. Bis auf ein Spieler, der bereits in häuslicher Quarantäne war, wurden alle Profis negativ getestet.

Der FC Luzern wird nun im Hinblick auf den Saisonstart am 19. September auswärts in Lugano am nächsten Dienstag zu Hause gegen den FC Wohlen einen weiteren Test austragen. Auf welchem Spielfeld das Testspiel ausgetragen werden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.