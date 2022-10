FC Luzern Topklubs strecken Fühler nach Jashari aus – wird der junge FCL-Captain von Yakin zur WM aufgeboten? Für Luzerns Neo-Nationalspieler Ardon Jashari kommen pro Heimspiel zwischen 10 und 15 Scouts ins FCL-Stadion. Wahrscheinlich werden es am Samstag (18 Uhr) nicht weniger sein, wenn er mit dem FC Luzern bei den Grasshoppers in Zürich antritt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Dynamisch und ballsicher: Luzerns defensiver Mittelfeldspieler Ardon Jashari. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Nicht nur für den FC Luzern sind die nächsten Tage und Wochen extrem wichtig, auch für Mittelfeldspieler Ardon Jashari ist die nahe Zukunft sehr bedeutend. Am 9. November wird Nationalcoach Murat Yakin im Verkehrshaus Luzern das Schweizer Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgeben. Für den 20-jährigen Neo-Nationalspieler aus Baar könnte der Ort der Medienkonferenz ein gutes Omen sein. Schliesslich gehört Jashari, seit er zwölf Jahre alt ist, dem FC Luzern an.

Im Zusammenhang mit Murat Yakin ist ein interessantes Video aus dessen Zeit beim FCL aufgetaucht. Es zeigt den damaligen Trainer der Innerschweizer Anfang des Jahres 2012 bei einem Testspiel in Zug. Yakin trägt eine dicke FCL-Jacke. Als er durch den Spielertunnel in Richtung Spielfeld auf der Hertiallmend geht, kneift er beim Vorbeigehen einen neunjährigen Buben an der Wange. Es ist der kleine Ardon Jashari.

Der damalige FCL-Trainer Murat Yakin trifft beim Vorbeigehen den neunjährigen Ardon Jashari Anfang 2012 an einem Testspiel in Zug. Video: PD

Das Video erinnert an den Skistar Marco Odermatt aus Buochs, der als Dreikäsehoch sein Idol Didier Cuche am Pistenrand getroffen hatte.

Ging Yakin vor elf Jahren intuitiv auf Jashari zu?

Yakin und Jashari waren vor fast elf Jahren zufällig für einen Augenblick aufeinandergetroffen. Und trotzdem stellt sich die Frage, ob es kein Zufall war, dass der Nationaltrainer schon damals intuitiv wusste, welches künftige Fussball-Juwel ihm im Stadion in Zug zuwinkte? Rational muss man jedoch festhalten: Murat Yakin, der mit seinem Bruder Hakan in Oberengstringen eine moderne Fussballhalle besitzt, mag es einfach, auf begeisterte Jungkicker zuzugehen.

Wenige Tage nach seinem Einstand im Nationalteam beim 2:1-Sieg in St.Gallen gegen Tschechien antwortete Jashari auf unsere Frage, was ihm die Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar bedeuten würde:

«Der Trainer entscheidet, ich wäre bereit. Eine WM mit 20 gibt es nicht alle Tage. Das wäre noch einmal eine andere Liga.»

FCL-Trainer Mario Frick findet allerdings, dass es für die Weiterentwicklung von Ardon Jashari nicht entscheidend wäre, ob der defensive Mittelfeldspieler schon bei der am 20. November beginnenden WM dabei ist. «Er ist ja noch so jung, er könnte nachher noch vier bis fünf Turniere spielen, wenn man sowohl WM- wie EM-Teilnahmen zählt.» Und:

«Selbstverständlich wäre es Ardon zu gönnen, wenn er dabei wäre, aber ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen oder Muri sagen, dass er ihn unbedingt mitnehmen muss. Es ist allein die Entscheidung des Nationaltrainers.»

Nationaltrainer Murat Yakin und Neuling Ardon Jashari beim ersten Training des Luzern-Profis. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Bad Ragaz, 19. September 2022)

Für Frick zählt jetzt GC und nicht Jasharis WM-Ticket

Für Frick ist das Wichtigste,

«dass Ardon in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause voll durchzieht. Damit er uns hilft, um wieder den Anschluss nach oben zu schaffen.»

Die nächste Meisterschaftspartie der Luzerner findet am Samstag (18 Uhr) in Zürich gegen die Grasshoppers statt. «Mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke ist er für uns fast unverzichtbar», erklärt Frick, der seinen jungen Captain im Verein mindestens noch bis Ende Saison zur Verfügung haben möchte.

Captainbinde und Beraterstreit getrotzt

Die Captainwahl hatte dem FCL-Coach im Sommer Kritik eingebracht, weil einige selbsternannte Experten glaubten, dieses Amt käme zu früh. Frick: «Ardon ist zusammen mit Denis Simani Vizecaptain. Christian Gentner ist unser Captain. Weil ‹Gente› selten in der Startelf steht, trägt Jashari meistens die Binde am Arm.» Frick windet seinem Führungsspieler aber ein Kränzchen: Es erstaune ihn auch, wie Jashari Woche für Woche performe.

Selbst der Beraterstreit um seine Person hat der Form nicht geschadet. Frick:

«Das ist seiner Karriere nur förderlich, wenn er diesem Druck in jungen Jahren standhält.»

Klar ist den Scouts nicht entgangen, dass der FCL ein Juwel besitzt. Zwischen 10 und 15 Vertreter von europäischen Topklubs sitzen pro Heimspiel auf der Tribüne. Hoffenheim und Wolfsburg, die in den Medien explizit erwähnt wurden, seien weniger attraktiv als die anderen Vereine, die Jashari beobachten, sagt FCL-Medienchef Markus Krienbühl. Klubs nennt er keine. Der Name Arsenal fällt oft – oder Ajax. Entdecker Frick könnte sich gut vorstellen, dass Jashari künftig Profi in der Bundesliga oder Premier League sein wird.

