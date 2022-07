FC Luzern: Die Erkenntnisse aus dem 0:0 gegen den FC Zürich

FC Luzern Torlos, aber sicher nicht trostlos: Das sind die Erkenntnisse aus dem 0:0 gegen den FCZ Der FC Luzern holt zum Super-League-Start beim Schweizer Meister FC Zürich mit einem 0:0 einen Punkt. Turi Bucher, Zürich Jetzt kommentieren 24.07.2022, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das also soll der FCL Ausgabe 2022/23 sein? Der darf sich so durchaus sehen lassen! Klar, es ist erst eine Partie gespielt, es ist erst ein Punkt gewonnen – aber was der FC Luzern am Samstagabend in der Letzigrund-Hitze von Zürich auf den Rasen brachte, war gut, war besser als das, was der Meister FCZ zeigte, macht Mut und richtig Lust auf die nächsten FCL-Spiele.

Luzern startete mit dem 0:0 gegen den FCZ zwar torlos, aber alles andere als trostlos in das Super-League-Jahr. Es war ein erfrischender, herzhafter, eben: richtig guter Auftritt des Teams von Trainer Mario Frick.

Die neuen FCL-Spieler machen positiv auf sich aufmerksam. Gegen den FCZ hinterliessen Verteidiger Pius Dorn und Stürmer Joaquin Ardaiz einen zufriedenstellenden Eindruck. Beide dürfen noch auffälliger spielen, müssen sich noch mehr in Szene setzen. Gerade der Uruguayer Ardaiz hätte sich bereits im ersten Spiel als Torschütze notieren lassen können. Herausragend aber war der Kamerun-Schweizer Nicky Beloko. Er eroberte sich mit seiner Kampfkraft im Mittelfeld viele Bälle und holte sich so im FCL-Ensemble die Bestnote. Man war sich einig auf der Letzi-Tribüne, und das eigentlich dickste Kompliment lautete: Gegen einen wie Beloko möchte man nicht spielen, den hat man lieber im eigenen Team. Der Slowake Jakub Kadak spielte nur kurz und hatte kaum Ballkontakt.

Dreifacher Kopfballversuch (von links): Joaquin Ardaiz, Karol Mets (FCZ) und Nicky Beloko. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Die neben Dorn bewährte Abwehrreihe wirkte sehr motiviert und stabil; auf den Torhüter ist eh Verlass; Offensivmann Asumah Abubakar scheint in seiner Rolle als hängender Flügel aufzuleben.

Dann noch die Captainposition: Luzerns Supertalent Ardon Jashari krampfte wertvoll nach hinten und leistete mit seinen Pässen kluge Arbeit nach vorne. Auch hier gilt: Es ist erst ein Spiel gespielt, aber Jashari im Captainamt macht so Sinn. Die gelb-rote Karte in der Nachspielzeit kassierte der erst 19-Jährige etwas unglücklich. Auf das Spiel hatte der Platzverweis keinen Einfluss mehr.

Die Lust, die Wucht, die Power, die Dynamik, die schon in der ersten Saisonpartie über den Platz flog – wenn das der FCL 22/23 sein soll, dann wird man sich nicht mit dem Tabellenende beschäftigen müssen, wird man viel Freude am FC Luzern haben.

Der FCL hat kein Tor geschossen, obwohl er sich gute Torchancen erarbeitete. Ob Ardaiz zum erhofften Luzerner Topskorer werden kann, muss sich noch weisen, muss er selber beweisen. Die eiskalte Verwertung der Torchancen bleibt jedenfalls ein Thema beim FCL, eines, das kritisch diskutiert wird.

Captain Jasharis Platzverweis nach gefährlichem Spiel mit hohem Bein bedeutet, dass dieser im nächsten Spiel gesperrt sein wird, bedeutet für Coach Frick, dass er im nächsten Spiel gegen Lugano eine Taktik ohne seine Mittelfeld-Drehscheibe finden muss.

Die erneute Verletzung von Leaderfigur Pascal Schürpf gibt zu denken. Schürpf ist und bleibt verletzungsanfällig. Findet er, findet sein Körper aus diesem Leidensweg heraus? Schürpf wurde in der Halbzeit zwecks mehr Offensivkraft und mehr Emotionen eingewechselt und musste nach einer Viertelstunde schon wieder raus. Die Rede war von einer Zerrung; so wie Schürpf mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz humpelte, muss auch ein Muskelfaserriss in Betracht gezogen werden. Aufschluss wird die medizinische Untersuchung von heute geben.

Ardaiz trifft mit seinem Kopfball nur die Latte

Der FC Zürich hatte am Samstag nach einer Boranijasevic-Hereingabe durch Marchesano (9.) und mit einem Kamberi-Kopfball (26.) seine besten Torchancen. Luzern hätte in der 38. Minute nach einem Sololauf von Ardaiz und vor allem in der 51. Minute mit dessen Kopfball in Führung gehen können. Ardaiz platzierte den Ball an die Latte.

Der FCZ war – ohne die Stammkräfte Gnonto, Dzemaili, Kryeziu und Aliti in der Startformation – mit Ballstafetten auf der Suche nach sich selber; der FCL war zielstrebiger auf der Suche nach dem gegnerischen Tor und deshalb die bessere Mannschaft. Darum sagte FCL-Coach Frick nach dem Schlusspfiff: «Ich bin im Zwiespalt. Soll ich enttäuscht oder glücklich sein? Immerhin, wenn du nicht gewinnen kannst, ist es gut, dass du dann nicht noch verlierst.»

Mohamed Dräger: «Dieser Saisonstart ist okay, ich bin zufrieden mit diesem Punkt im ersten Auswärtsspiel in Zürich», sagte der nach rund einer Stunde für den verletzten Stürmer Pascal Schürpf eingewechselte FCL-Spieler Mohamed Dräger. «Allerdings sind die Gefühle gemischt, denn wir hätten für unseren Auftritt drei Punkte verdient. Aber mit der Chancenauswertung hapert es noch. Die Torchancen waren teilweise schon letzte Saison unsere Hypothek, das müssen wir verbessern. Immerhin mussten wir keinem Rückstand hinterherlaufen.»

Quelle: PilatusToday

Denis Simani (FCL-Verteidiger): «Wir haben rund um unseren Strafraum nicht viel zugelassen. Wir sind immer besser ins Spiel gekommen und hatten dann fast ein bisschen zu viel Respekt vor dem Schweizer Meister. Ardon Jashari hat es als Captain hervorragend gemacht.»

Quelle: PilatusToday

Franco Foda (Trainer FC Zürich): «Zu Beginn des Spiels und auch am Ende der Partie waren wir überlegen. Wir hatten Chancen, auch wenn es nicht hundertprozentige Torchancen waren. Immerhin haben wir erstmals in dieser Saison kein Gegentor erhalten. Meine Mannschaft wollte mehr, aber es fehlte die Spritzigkeit, die Dynamik.»

Yanick Brecher (Torhüter FC Zürich): «Wir spielen noch nicht auf dem Niveau wie letzte Saison. Aber das durfte auch keiner erwarten. Die Chance, gegen den FC Luzern zu verlieren, war aber aufgrund des Spielverlaufs immer sehr klein. Der Schritt in den gegnerischen Strafraum fehlt bei uns noch. Aber wir haben auch Kräfte gespart, weil wir am Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation eine Runde weiterkommen wollen.

Mario Frick (FCL-Trainer):

Quelle: PilatusToday

FCL-Trainer Mario Frick (links) und Asumah Abubakar nach dem Spiel. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Mohamed Dräger (rechts) scheitert an FCZ-Torhüter Yanick Brecher. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Schiedsrichter Luca Piccolo zeigt Ardon Jashari (links) die gelb-rote Karte. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Samuele Campo (rechts) gegen Zürichs Wilfried Gnonto. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Zürichs Karol Mets im Sandwich zwischen den Luzernern Joaquin Ardaiz (links) und Nicky Beloko. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Marco Burch (rechts) gegen Zürichs Jonathan Okita Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Marti Frydeck (links) mit vollem Einsatz gegen Zürichs Aiyegun Tosin. Bild: Michael Buholzer / Keystone (23. Juli 2022) Luzerns Pius Dorn (vorne) deckt den Ball geschickt ab gegen Zürichs Antonio Marchesano. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Nicky Beloko mit einem Schuss aufs Tor. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Ardon Jashari (Mitte) gegen Zürichs Aiyegun Tosin Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Ibrahima Ndiaye (rechts) gegen Zürichs Adrian Guerrero Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Gibt Anweisungen: FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Kopfballduell zwischen Luzern Joaquin Ardaiz (vorne) und Zürichs Karol Mets. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Joaquin Ardaiz (vorne) gegen Zürichs Lindrit Kamberi. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Nicky Beloko (links) gegen Zürichs Stephan Seiler. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Viel Verkehr im Strafraum des FC Zürichs. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Kopfballduell zwischen Luzerns Dejan Sorgic (unten) und Zürichs Check Conde Bild: Michael Buholzer / Keystone (23. Juli 2022) Luzern Ibrahima Ndiaye (vorne) gegen Zürichs Karol Mets Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) Luzerns Denis Simani (links) gegen Zürichs Aiyegun Tosin. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022) FCL-Fans machen Stimmung im Letzigrund. Marc Schumacher / freshfocus Die beiden Trainer begrüssen sich vor dem Spiel: Franco Foda (Zürich, links) und Mario Frick (Luzern). Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen