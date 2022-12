FCL-Fehde Trauriger FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli nach der Holding-GV: «Das ist eine Katastrophe» Walter Stierli wurde an der Generalversammlung der FCL-Holding AG vorgeführt. Der 74-jährige Ex-Präsident erzählt, wie er den Mittwochabend im Schützenhaus erlebt hat. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.12.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der frühere Präsident des FC Luzern, Walter Stierli, beim Eintreffen vor der Wirtschaft zum Schützenhaus, wenige Meter von der Swisspor-Arena entfernt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. Dezember 2021)

FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli wurde von den Anwälten zur Holding-GV vom Mittwoch eingeladen – nur um dann am Eingang in den Saal wieder ausgeladen zu werden. «Ich sei nicht rechtmässiger Besitzer des Aktienanteils, wurde mir gesagt», erzählt der 74-Jährige. Stierli hatte sich am Mittwoch, wenige Stunden vor dem Showdown, via Anwalt erstmals zur Causa Aktiendeal mit Bernhard Alpstaeg geäussert und betonte, alles sei rechtmässig über die Bühne gegangen.