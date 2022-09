Ardon Jashari könnte erstmals für die Nati aufgeboten werden

FC Luzern Trotz Berater-Zankerei spielt Ardon Jashari gross auf – das FCL-Juwel könnte erstmals für die Nati aufgeboten werden Murat Yakin hat Luzern-Mittelfeldspieler Ardon Jashari schon mehrmals im Stadion beobachtet. Vielleicht bekommt der 20-Jährige am Freitag seine erste Einladung für das Schweizer A-Nationalteam. Denn auch andere Verbände sind heiss auf Jashari. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 13.09.2022, 17.17 Uhr

Wie schnell geht das denn? Anfang Jahr übernahm Mario Frick den FC Luzern. Nach zwei Trainings wusste der Liechtensteiner: «Da haben wir einen aus der U21, der uns im Abstiegskampf sofort helfen kann.» Frick setzte vom ersten Spiel an auf den defensiven Mittelfeldspieler. Und Jashari lieferte, wurde auf Anhieb zum Leistungsträger.

Ardon Jashari befindet sich in Topform: Bei Luzerns 6:0-Kantersieg in Winterthur ist der 20-jährige Baarer zusammen mit Asumah Abubakar (im Hintergrund) der überragende Spieler. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Jashari war als 19-Jähriger ein entscheidender Faktor der erfolgreichen Luzerner Rückrunde mit 29 Punkten aus 18 Spielen. Ebenso wie in der Barrage gegen Schaffhausen, in der er gar als Torschütze brillierte. Als Belohnung gab's für das FCL-Juwel einen neuen Vertrag bis 2026 mit einer massiven Lohnerhöhung. Ausserdem machte ihn Frick zum Saisonstart und kurz vor dem 20. Geburtstag zum Captain neben Christian Gentner, der nur noch selten in der Startelf spielt.

Ein kompletter Spieler, der an den jungen Sforza erinnert

Nationalcoach Murat Yakin zeigte sich im Frühling beeindruckt von den Leistungen des Shootingstars. Am 19. Mai beobachtete der ehemalige FCL-Trainer Ardon Jashari in der Swisspor-Arena im Heimspiel gegen YB (2:2). Vor zweieinhalb Wochen gegen Sion (2:0) wurde Yakin erneut im Stadion gesehen. Wie Insider wissen, hält er grosse Stücke auf Jashari, diesen kompletten Fussballer, der an Ciriaco Sforza in jungen Jahren bei GC und Aarau erinnert.

Die Westschweizer Zeitung «Le Matin» widmete dem Luzerner am Montag einen Artikel mit dem Titel «Ardon Jashari, génie de l’espace» – die Rede ist von einem Weltraum-Genie. Weil der 20-jährige defensive Mittelfeldmann mit grosser Reife mit und ohne Ball im Raum spielt. Trotz der Lobeshymne erwarten ihn die Romands wahrscheinlich nicht auf der Kaderliste, die Murat Yakin am Freitag für die Spiele der Nations League von Ende Monat in Spanien und gegen Tschechien bekannt geben wird. Auch nicht für die WM Mitte November.

Albanien, Kosovo und Nordmazedonien wollen Jashari

Dennoch ist das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft für Jashari möglich. Denn auch Albanien und Kosovo sowie Nordmazedonien, das Herkunftsland seiner Eltern, buhlen um die Dienste des Zugers. Yakin müsste Jashari nur einmal spielen lassen, dann wäre diese Diskussion beendet. Zweifellos hat die Schweiz beim Spieler die besten Karten.

Offenbar sein persönliches Trumpf-Ass hat Jashari beim Berater gezogen. Er zeigt sich auf jeden Fall in Fragerunden mit Journalisten und in den sozialen Medien in Form von gemeinsamen Bildern mehr als zufrieden mit Agron Krasniqi. Der langjährige Scout aus Kriens arbeitete die letzten vier Jahre beim FC Barcelona für die 1. Mannschaft international und dazu Barcelona B, seit dieser Saison ist er als Berater von Jashari tätig. An Krasniqis Seite hat der Hochbegabte Mitte Juni seinen Vertrag beim FCL bis Sommer 2026 verlängert.

Alpstaeg mit Berater gegen Jashari-Agent Krasniqi

Ardon Jashari (rechts) bei der Vertragsverlängerung bis Sommer 2026 mit seinem Berater Agron Krasniqi (links) auf der Geschäftsstelle des FC Luzern. Bild: PD

Seltsam mutet an, wenn dieser Agron Krasniqi per eingeschriebenen Brief von der FC Luzern Holding AG mit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg ohne Begründung ein Stadionverbot in der Swisspor-Arena bekommt. Alpstaeg ist de facto Stadionbesitzer. Bei Widersetzung wird Jasharis Berater sogar mit der Polizei gedroht.

Natürlich geht's um Begehrlichkeiten, die der seit Anfang Jahr ständig steigende Wert des Spielers weckt. Auf Nachfrage geben weder Alpstaeg, noch der FC Luzern und auch nicht Krasniqi Auskunft.

Charakterstarker Jashari geht trotz der Unruhe unbeirrt seinen Weg

Dem Vernehmen nach sollen Alpstaeg und ein ebenfalls erfahrener Berater erwartet haben, dass sich Jashari vom Agenten trennt und sich auf ihre Seite schlägt. Rätselhaft ist, wenn in einer Boulevardzeitung gemutmasst wird, dass Alpstaeg den Beraterwechsel als illoyal empfunden haben soll. Denn er als FCL-Besitzer müsste mit Teilhaber Josef Bieri vor drei Monaten ins Bild gesetzt worden sein, dass Jashari bei der Kontraktverlängerung von Krasniqi beraten wurde. Und üblicherweise und mit Recht lässt sich ein Spieler nicht von Klubseite, sondern von externen Personen bei einer Vertragsverlängerung beraten.

Was im ganzen Berater-Zank positiv stimmt, ist die unfassbar starke Reaktion des Spielers: Kurz nach Veröffentlichung der Querelen lieferte Jashari in Winterthur eine Topleistung ab.

