FC Luzern Trotz den Toren als Einwechselspieler sagt FCL-Stürmer Dejan Sorgic: «Wir müssen diese Rolle akzeptieren» Die Formkurve von FCL-Stürmer Dejan Sorgic zeigt steil nach oben – rechtzeitig für die entscheidende letzte Phase. Schon am Mittwoch (20.30 Uhr) treten die Luzerner zum Direktduell um den direkten Ligaerhalt auswärts gegen den FC Sion an. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Dejan Sorgic stand am Sonntag gegen Servette sieben Minuten auf dem Rasen, da gelang dem 32-Jährigen aus Unterägeri die wichtige 2:0-Führung in dem am Ende 4:0 gewonnenen Spiel. «Dieses Tor war der Knackpunkt der Partie und bewirkte eine grosse Erleichterung im ganzen Team», stellte Sorgic fest.

Torschütze Dejan Sorgic (rechts) bejubelt mit Samuele Campo (verdeckt) und Asumah Abubakar seinen Treffer zum 2:0 gegen Servette – und dankt mit seiner Geste seinem Coiffeur. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 8. Mai 2022)

Der Mittelstürmer hatte bei der Aktion eine diffizile Aufgabe zu erfüllen. Asumah Abubakar passte den Ball in höchstem Kontertempo im Sechszehner quer zu Sorgic, der hatte aber immer noch zwei Abwehrspieler der Genfer vor sich. Er selbst aber fand: «Ich nahm das schöne Zuspiel von Abubakar an und habe den Ball einem Servettien durch die Beine ins Tor geschossen.» Dieses entschlossene Handeln zeigt: Sorgic ist wieder in Form, er überlegt nicht mehr vor dem Tor, sondern handelt instinktiv. So wie das ein Goalgetter tun muss. Für ihn selbst ist wichtig, «dass ich ruhig geblieben bin».

Zurück auf dem Weg in die Startelf

Coach Mario Frick hat die steigende Formkurve beim letztjährigen FCL-Goalgetter (13 Saisontore) bereits kommen sehen: «Schon im Training habe ich einen klaren Aufwärtstrend bei Dejan Sorgic festgestellt. Für den Match gegen Servette hatte ich mir überlegt, ihn in der Startformation aufzustellen. Am Ende ist aber als Joker alles optimal aufgegangen, er traf zum 2:0 und leitete das 3:0 mit ein.»

In alter Topform präsentierte sich Sorgic erstmals wieder vor drei Wochen beim 3:2-Heimsieg gegen St.Gallen. In diesem Match schoss er als Joker den 2:2-Ausgleich. Frick:

«Der Treffer war der Dosenöffner für ihn, er hatte eine ganz andere Körpersprache als zuvor und ist seither befreit im Kopf.»

Der Liechtensteiner kann sich als früherer Mittelstürmer gut in Sorgic und die anderen FCL-Angreifer hineinversetzen. «Auch ich hatte einst als Profi mehrmonatige Durststrecken ohne Torerfolge durchmachen müssen.» Frick führte aber keine Einzelgespräche, um Sorgic wieder in Torlaune zu bringen.

Mario Frick applaudiert nach dem Schlusspfiff beim Spiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Luzern, 8. Mai 2022)

Härteres Training unter Frick zahlt sich aus

Dem Angreifer hat dafür gut getan, dass unter Frick härter trainiert wird. Sorgic erklärte dazu:

«Ich fühle mich nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich besser in Form.»

Befragt zu den drei Jokertoren des FCL gegen Servette antwortete er: «Wir Spieler, die reinkommen, müssen die Rolle akzeptieren. So wie der Coach Anteil an diesen Treffern hat mit den Einwechslungen zum richtigen Zeitpunkt.»

Man spürt, dass der Ex-Captain unbedingt wieder in die Startelf zurückkehren will. Nach seinem fünften Saisontor und in toller Verfassung könnte er eventuell schon am Mittwoch (20.30 Uhr) in Sion von Anfang an spielen. «Der Sieg gegen Servette gibt Auftrieb, wir sind parat, um den Rückstand auf Platz 8 zu verkürzen», so Luzerns Nummer 9. Übrigens: Sein Torjubel mit den gekreuzten Fingern galt ganz einfach dem Coiffeur als Dank für die dynamische Frisur.

