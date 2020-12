Matchbericht & Noten «Ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung: Wir verlieren nicht» – FCL spielt nur 0:0 gegen FCZ Luzern vergibt wie gegen YB und Sion viele Chancen gegen Zürich: Das Heimspiel endet torlos. Daniel Wyrsch 16.12.2020, 22.49 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini wollte nach dem 0:0 gegen den FC Zürich nicht jammern. Dafür hatte seine Mannschaft insgesamt zu aktiv und kreativ gespielt. Der 45-jährige Westschweizer hob das Positive hervor: «Meine Spieler haben die nötige Konzentration und Lust bewiesen, dieses Spiel nicht zu verlieren.» Denn der frühere Schweizer Nationalspieler kennt den Fussball aus langjähriger Erfahrung. Er weiss, wie ungerecht dieses Spiel sein kann, dass nach ungenützten Chancen nicht selten der Gegner den Verlauf der Begegnung mit einem Tor auf den Kopf stellt und schliesslich die drei Punkte gewinnt.

Doch so weit wollten es die Luzerner im erstmals seit dem Restart der vergangenen Saison ohne einen einzigen Zuschauer besetzten Heimstadion nicht kommen lassen. Sie verteidigten konzentriert und konsequent, wie das Celestini analysierte. Zudem stellte er fest: «Obwohl wir unsere Chancen nicht verwertet haben, ist uns ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung gelungen: Wir verlieren nicht.»

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 16. Dezember 2020)

Dem FC Zürich keine erstklassige Chance zugestanden

Das mag für kritische Beobachter nach schönreden tönen, denn im Abschluss sündigten die Innerschweizer übermässig. Dennoch muss man Celestini und dessen Schützlingen zugutehalten, dass sie von A bis Z eine fokussierte und intensive Leistung abgerufen haben. Denn der Gegner aus Zürich ist in der gegenwärtigen Form nicht irgendwer. Die Mannschaft von Massimo Rizzo hatte aus den letzten acht Spielen unter dem Nachfolger von Ludovic Magnin 16 Punkte gesammelt. Der FCZ bewies dabei meistens seine Klasse im Umschaltspiel. Mit 19 erzielten Toren ist das Team aus dem Letzigrund gegenwärtig in der Super League am statistisch torgefährlichsten. Doch die sehr defensiv eingestellten Zürcher kamen gegen den FCL gerade mal zu drei Halbchancen: In der 27. Minute hatten Blaz Kramer, Aiyegun Tosin und Wielfried Gnonto bei ihrem Konter nur noch zwei Luzerner Feldspieler gegen sich, Gnonto blieb im Sechzehnermit einem Pass an Varol Tasar hängen. Dazu kam der eingewechselte Assan Ceesay zu zwei Abschlüssen (56./58). Luzern-Torhüter Marius Müller musste überhaupt keinen Schuss abwehren.

FCZ-Trainer Rizzo musste nach dem Punktgewinn eingestehen: «Wir haben das Glück in Anspruch nehmen müssen.» Und: «Die Bälle verloren wir recht schnell, dabei muss man sehen, dass wir es mit einem guten Gegner zu tun hatten.» Damit beschrieb er die Überlegenheit der Gastgeber richtig: Teilweise spielten die Luzerner Powerplay. Celestini dürfte vor allem eine Statistik zu denken geben: «31 Mal haben wir auf’s Tor geschossen», sagte er. Dabei kam kein einziger Treffer zustande, was den FCL-Coach zur wenig überraschenden Festellung brachte: «Uns fehlt die Effizienz.»

Das war die Steigerung der letzten beiden Ligapartien zu Hause gegen den Meister YB (2:3-Niederlage) und auswärts gegen Sion (2:1-Sieg). «Auch in diesen beiden Begegnungen kamen wir zu total 14 Chancen, haben aber zusammen nur vier Tore erzielt», musste Celestini bereits im Wallis eingestehen.

Schürpf vergibt Topchance, Tasar trifft nur den Pfosten

Gegen den FCZ hatten Pascal Schürpf und Varol Tasar die besten Möglichkeiten: Der Basler Schürpf verzog seinen Schuss in der 15. Minute nach einem Abpraller. Normalerweise lässt der 31-jährige Linksaussen solche Chancen nicht aus. Weniger Schussglück als beim Siegtor in Sion bekundete diesmal der Deutsch-Türke Tasar. Nach einer präzisen Flanke des sehr präsenten Martin Frydek landete seine Direktabnahme in der 65. Minute am Torpfosten.

Varol Tasar mit einem Abschluss Bild: Martin Meienberger (Luzern, 16. Dezember 2020)

Doch zu selten waren die letzten Zuspiele der Luzerner so genau wie bei Frydeks Flanke. Das machte die Sache vor dem Tor für die Schützen nicht einfach. Am entscheidenden letzten Pass müssen die Innerschweizer bestimmt noch arbeiten, um nicht wieder einen solch grossen Aufwand zu betreiben, ohne sich selbst zu belohnen. Der FCL steht nach zwölf Partien mit 13 Punkten immer noch auf Platz 7. Die Ausbeute ist auch von den Zählern her zu wenig. Am Sonntag (16 Uhr) geht’s nach Lausanne zum Stammklub von Celestini. Der ärgerte sich, dass Schiedsrichter Lionel Tschudi die Intervention von Ousmane Doumbia an Schürpf (38.) nicht via VAR überprüft hatte. «Das war ein Penalty», fand der Luzern-Coach.



Luzern-Spielmacher Louis Schaub sagte nach dem torlosen Remis beim TV-Sender «Blue Sport»: «In der ersten Halbzeit sind wir uns selber im Weg gestanden.» Dabei dachte er wahrscheinlich vor allem an die erste von zwei Chancen in der 15. Minute, als Silvan Sidler auf Martin Frydek flankte und dessen Schuss statt ins Tor an die Beine von FCL-Stürmer Dejan Sorgic ging. Der österreichische Internationale Schaub machte dann auch noch auf den «Stangel»-Schuss von Varol Tasar im zweiten Umgang aufmerksam. Natürlich meinte er damit Tasars Aluminium-Treffer. Schaub rechnete genervt vor: «Wir vergaben gegen Zürich Torgelegenheiten für drei bis vier Spiele.» Nur ein FCL-Profi war nach dem Spielende nicht frustriert: Keeper Marius Müller. Er feierte seinen zweiten Saisonmatch ohne Gegentor – nach dem 2:0-Heimsieg gegen Sion. Müller: «Meine Jungs haben einen super Job gemacht. Kein einziger Schuss kam aufs Tor.» Trotzdem hätte er gerne gesiegt: «Die Chancen dazu hatten wir.»

Luzern - Zürich 0:0

SR Tschudi.

Luzern: Müller; Sidler (69. Schwegler), Lucas, Knezevic, Frydek; Schulz; Schaub, Ugrinic; Tasar (69. Alounga), Sorgic, Schürpf (77. Ndiaye).

Zürich: Brecher; Wallner, Sobiech, Nathan, Aliti; Domgjoni, Doumbia; Tosin (74. Rohner), Marchesano (57. Schönbächler), Gnonto (46. Winter); Kramer (46. Ceesay).

Bemerkungen: Luzern ohne Ndenge, Emini, Binous und Burch (alle verletzt) und Grether (rekonvaleszent). Zürich ohne Kololli, Omeragic, Britto, Hekuran Kryeziu (alle verletzt) und Janjicic (krank). 65. Pfostenschuss Tasar. Verwarnungen: 22. Doumbia (Foul), 30. Nathan (Foul), 61. Ugrinic (Foul), 88. Sorgic (Unsportlichkeit), 88. Domgjoni (Unsportlichkeit), 89. Alounga (Foul).

Varol Tasar regt sich nach einer guten Torchance fürchterlich auf. Aktivposten Varol Tasar vom FC Luzern (links) gegen FCZ-Spieler Aiyegun Tosin. Filip Ugrinic mit einem Schuss aufs Tor. Louis Schaub (Luzern) vor Ousmane Doumbia (Zürich) am Ball. Blick in die leere Swissporarena. FCL-Spieler Silvan Sidler am Ball vor FCZ-Spieler Wilfried Gnonto. Filip Ugrinic (Luzern) gegen Blaz Kramer (Zürich). Die Zuercher wehren einen Freistoss ab, von Louis Schaub, vorne, von Luzern beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zuerich vom Mittwoch, 16. Dezember 2020 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Zweikampf zwischen Luzerns Pascal Schürpf (unten) und Zürichs

Pelae Cardoso Nathan. Luzerns Varol Tasar (links) im Kampf um den Ball mit Zürichs Wilfried Gnonto Fordert Engagement: FCL-Trainer Fabio Celestini. Luzerns Filip Ugrinic (rechts) gegen FCZ-Spieler Antonio Marchesano FCZ-Präsident Ancillo Canepa vor dem Spiel.

Am Sonntag um 16 Uhr folgt das Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport in der neuen Arena Stade La Tuilière. Das Jahr 2020 schliesst der FCL am 23. Dezember mit dem Heimspiel gegen den FC Basel ab.