FC Luzern Vaso Vasic ist gegen YB ein starker Rückhalt – ihm und dem FCL fehlt wenig zur Rückkehr ins «gelobte Land» Dem FC Luzern reicht es im Auswärtsspiel bei Meister YB trotz Überzahl während mehr als 50 Minuten am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden. Dennoch wird Vaso Vasic, der Stellvertreter des verletzten Stammgoalies Marius Müller, für seine überragende Leistung mit Komplimenten überschüttet. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.10.2021, 15.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Torhüter Vaso Vasic überzeugt im Auswärtsspiel gegen die Berner Young Boys mit zahlreichen reflexstarken Paraden. Bild: Thomas Hodel/Keystone (Bern, 16. Oktober 2021)

Vaso Vasic hat sich beim FC Luzern nicht nur als reflexstarker und mitspielender Torhüter entpuppt, der 31-Jährige ist auch ein interessanter Erzähler. Eine besondere Anekdote geht in seine Kindheit zurück. Wenn der im Aargau aufgewachsene serbische Bosnier früher mit seiner Familie von den Ferien auf dem Balkan in die Schweiz zurückkehrte, pflegte sein Vater ein Ritual: Kaum war die Grenze überschritten, kniete er nieder und küsste den Boden. Für Radomir Vasic war die Schweiz das gelobte Land.

Der kleine Vaso tat es dem Vater gleich, zusammen küssten sie symbolisch die neue Heimat der Familie. «Mein Vater war so dankbar, konnte er mit uns in der Schweiz leben, er war ein sehr gefühlvoller Mensch, der sich bis zu seinem Tod im Dezember 2014, das innere Kind bewahrt hatte», erzählte Vaso Vasic unserer Zeitung Ende Juli, wenige Wochen nach seiner Verpflichtung beim FCL.

Vasic gibt Lob an seine hart arbeitenden Vorderleute weiter

Vaso Vasic ist ein ähnlicher Typ wie sein Vater. Und auch als mittlerweile 31-jähriger Mann trägt er sein Herz immer noch auf der Zunge. Am Samstag um kurz vor 20 Uhr wäre er im Wankdorf bereit gewesen, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Zusammen mit seiner Mannschaft wollte er den ersten Saisonsieg feiern. Aber dann kurz vor dem Einbiegen in die Siegerstrasse, quasi wenige Meter vor dem Eintreffen im gelobten Land, passierte es doch noch, der FCL-Schlussmann wurde nach einer leicht abgefälschten Hereingabe von Meschack Elia und dem Torschuss von Nicolas Moumi Ngamaleu bezwungen: 1:1-Ausgleich in der 94. Minute anstelle des erlösenden ersten Vollerfolgs.

Vaso Vasic fängt einen Kopfball von Christian Fassnacht (rechts) elegant im Fliegen. Bild: Thomas Hodel/Keystone (Bern, 16. Oktober 2021)

«Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an», bestätigte Vasic den Journalisten nach dem Match. Er verdiente sich das viele Lob für die überragende Leistung, die formstarken YB-Profis Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Ulisses Garcia und Ngamaleu waren mit ihren Abschlussversuchen fast am FCL-Keeper verzweifelt. Vasic selbst sprach von einer Riesenleistung seiner Vorderleute:

«Meine Mitspieler haben sehr stark verteidigt, darum ist meine Leistung entsprechend besser ausgefallen.»

Bittere Gefühle nach späten Ausgleich trotz langer Überzahl

Trotz allen Komplimenten beschrieb Luzerns Nummer 90 seine Gefühlslage kurz nach dem Match mit den Worten: «Das ist zum Kotzen, wenn man so spät den Ausgleich kassiert.» Umso bitterer für den FCL ist, dass die Mannschaft nach dem Platzverweis von YB-Mittelfeldmann Christopher Martins (38.) über 50 Minuten in Überzahl spielen konnte, die 1:0-Führung durch einen Elfmetertreffer von Marvin Schulz (30.) nicht zum ersten Vollerfolg in der zehnten Saisonpartie nutzte.

Die Parade von Vaso Vasic gegen den Kopfball von Christian Fassnacht (Nr. 16) aus der Perspektive Richtung Tor. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 16. Oktober 2021)

Nüchterner kommentierte Fabio Celestini die eigene Leistung: «Unsere Mannschaft, bei der acht Spieler ausgefallen sind, hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Sie hat alles gegeben, um zu gewinnen. Natürlich tut es weh, wenn man in den letzten Sekunden zwei Punkte verliert.» Der Luzern-Coach konstatierte jedoch:

«Wenn wir immer so auftreten wie gegen YB, bin ich unbesorgt um die Zukunft des Teams.»

Celestini schätzt Vasic genauso wie Müller

Celestini unterstrich einmal mehr sein Vertrauen in Ersatzkeeper Vasic: «Vaso hat von Anfang an Leistung gezeigt, er hat als mitspielender Torhüter sofort bestens zu unserer Spielidee gepasst. Ich schätze ihn genauso wie den verletzten Stammgoalie Marius Müller.» Der 28-jährige Deutsche kämpft immer noch gegen die hartnäckigen Adduktorenprobleme, zusammen mit dem am Knie verletzten Pascal Schürpf schaute sich Müller die Partie auf der Tribüne an. Die Rückkehr der beiden Teamleader steht nach wie vor in den Sternen.

Umso wichtiger, dass Sportchef Remo Meyer im Sommer nach dem Rücktritt von David Zibung reagierte und mit Vaso Vasic einen erfahrenen und kompetitiven Torwart verpflichtete.

Der gläubige Christ ruft inzwischen konstant Leistung ab

Vasic ist nach den Auslandabenteuern bei Apollon Smyrnis in Griechenland und Royal Excel Mouscron in Belgien ein reiferer Profi geworden. Anders als in der Zeit davor bei den Grasshoppers, für die er 66 Super-League-Spiele absolvierte, ist der gläubige Christ jetzt bereit, konstant Leistung abzurufen. Nach einem etwas holprigen Start ist er mit nunmehr zwölf Pflichtspielen für Luzern auf dem besten Weg, in Abwesenheit von Müller ein permanent starker Rückhalt zu werden.

Mirakulöse Faustabwehr von Vaso Vasic gegen den Schuss von Michel Aebischer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 16. Oktober 2021)

Dem Teamplayer mit Vertrag bis zum Saisonende geht es um die Mannschaft, Vasic fühlt sich äusserst wohl beim FCL: «Diesen Teamgeist und Zusammenhalt, das habe ich in einem Profiteam noch nie erlebt.» Damit auch die sportliche Zufriedenheit grösser wird, ist für ihn klar:

«Den ersten Saisonsieg müssen wir nun halt am nächsten Sonntag zu Hause gegen St. Gallen einfahren.»

Die Erleichterung danach wäre wohl zu vergleichen mit der Rückkehr in die Schweiz früher an der Seite des Vaters.