Goalie-Rochade beim FC Luzern: Im Innerschweizer Cup-Hit vom Samstag (15.30 Uhr) in Schötz wird Vaso Vasic erstmals unter Mario Frick in einem Pflichtspiel das Tor des Superligisten hüten. Was hat das mit Marius Müller zu tun, der zuletzt mit einer unpassenden Aussage nach der 1:4-Klatsche in St.Gallen aufgefallen ist?

Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.08.2022, 14.34 Uhr