Der FC Luzern verpflichtet den ehemaligen Barcelona-Junior Àlex Carbonell Àlex Carbonell wechselt per sofort mit einem Vertrag bis Ende Saison 2022 zum FC Luzern. Der 23-jährige Spanier stösst vom FC Valencia zum Team von Trainer Fabio Celestini. 29.09.2020, 17.08 Uhr

(rem) Carbonell absolvierte seine Jugend beim FC Barcelona, bevor er sich nach Stationen beim FC Reus Deportiu und dem FC Cordoba dem FC Valencia anschloss. In der letzten Spielzeit wurde der defensive Mittelfeldspieler an Fortuna Sittard aus der holländischen Eredivisie ausgeliehen. Carbonell wechselt nun mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2022 in die Innerschweiz und wird das Team von Fabio Celestini verstärken, wie der FC Luzern mitteilt.