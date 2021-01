FC Luzern Vertragsverlängerung mit FCL-Trainer Fabio Celestini wegen Quarantäne auf Eis gelegt? FCL-Sportchef Remo Meyer hatte versprochen, dass er über die angekündigte Vertragsverlängerung mit Fabio Celestini vor dem ersten Match im Jahr 2021 Auskunft gibt. Daniel Wyrsch 18.01.2021, 17.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zum Mittwoch nächster Woche nicht mehr auf dem Trainingsplatz, sondern in häuslicher Quarantäne: FCL-Coach Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 4. Januar 2020)

Das Startspiel ins neue Kalenderjahr vom nächsten Sonntag gegen Lugano ist wie die folgende Partie vom Mittwoch nächster Woche in St. Gallen verschoben worden. Bekanntlich befinden sich Trainer Celestini, der komplette Staff und das ganze Team des FC Luzern seit dem letzten Samstag in einer zehntägigen Quarantäne. Auf die Frage, ob der Sportchef weiterhin mit dem Berater von Celestini und via Handy oder Zoom auch mit dem Trainer selbst verhandelt, gibt FCL-Medienchef Markus Krienbühl keine konkrete Antwort: «Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Remo Meyer und Fabio Celestini in der aktuellen Situation in einem intensiven Austausch über viele Themen befinden.»

Über die Verlängerung des Ende Saison auslaufenden Trainerkontrakts, der ursprünglich schon im Sommer 2020 durch einen neuen hätte ersetzt werden sollen, gibt der FCL erst Auskunft, «sobald es von unserer Seite etwas zu kommunizieren geben sollte».

Lebensmittellieferungen an Spieler in Quarantäne

Bei den Kadermitgliedern, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, stellt sich die Gesundheitsfrage. Krienbühl kann eine teilweise Entwarnung geben:

«Von stärkeren Krankheitssymptomen sind die Spieler bislang verschont geblieben.»

Vom Klub erhalten die Profis und Staffmitglieder in der Quarantäne zu Hause Hilfe: Mit jedem Spieler werden individuelle Gespräche geführt über jeweilige Notwendigkeiten. «Dies geht von der Unterstützung mit Trainingsgeräten bis hin zu Lebensmittellieferungen», so Krienbühl. Der Fitnessstand der Spieler wird übrigens nicht per GPS überprüft. Die Profis seien selbst verantwortlich, die Trainingsvorgaben zu erfüllen.