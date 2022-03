FC Luzern Vizecaptain Marco Burch beweist mit dem Team im Wankdorf: «Der FC Luzern gibt nie auf» Nach zehn Minuten 0:2 im Rückstand, erringt der FC Luzern beim aktuellen Schweizer Meister Young Boys ein 2:2-Unentschieden. Der 21-jährige Innenverteidiger Marco Burch aus Alpnach spielt beim FCL eine Hauptrolle. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.03.2022, 17.13 Uhr

Dem FC Luzern ist am Samstag beim Noch-Meister YB in Bern eine erstaunliche Mentalitätsleistung gelungen. Nach einem Doppelschlag innerhalb von 111 Sekunden der furios gestarteten Gastgeber lagen die Luzerner in der 10. Minute 0:2 im Rückstand. «Beim Blick auf die Anzeigetafel befürchtete ich zu diesem frühen Zeitpunkt, dass wir eine Packung bekommen könnten», erzählte FCL-Coach Mario Frick nach dem Match.

Doch die kämpferische Einstellung des 47-jährigen Trainers aus dem Fürstentum Liechtenstein hat sich nach zwei Monaten der Zusammenarbeit offenkundig auf seine Mannschaft übertragen. Innenverteidiger Marco Burch betonte nach dem 2:2-Unentschieden im Wankdorf: «Der FC Luzern gibt nie auf, wir haben bis am Schluss daran geglaubt. Umso schöner, dass wir mit dem Punkt etwas Zählbares mitnehmen konnten.»

Innenverteidiger Marco Burch: Der Alpnacher erzielt im 49. Super-League-Spiel für den FC Luzern sein zweites Tor. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Burch durchlebt Wechselbad der Gefühle

Der 21-jährige Obwaldner erlebte in diesem turbulenten Match Höhen und Tiefen. Zuerst wurde der Schweizer U21-Internationale mit seinen Kollegen in der Defensive von den schnellen Bernern auf der Plastikunterlage vorgeführt: YB-Goalgetter Jordan Siebatcheu drückte mit seinem Körper den 1,83 Meter grossen Alpnacher weg, köpfelte die präzise Flanke von Edimilson Fernandes in der 8. Minute zum 1:0 ins Netz. Beim 2:0 der Gastgeber konnte Burch mit dem Fuss eine scharfe Hereingabe von Lewin Blum nicht klären, Felix Mambimbi drückte den Ball mühelos ins Tor hinter Marius Müller. Burch: «Wir hatten Mühe, ins Spiel zu kommen. Das war eine anstrengende Woche mit drei Spielen.» Er erklärte das ungenügende Abwehrverhalten in der Anfangsphase so:

«Wir versuchten, den Rhythmus aufzunehmen, liessen die falschen Räume offen. YB hat das zweimal eiskalt ausgenützt.»

Kryptischer Torjubel von Marco Burch nach seinem Anschlusstreffer zum 1:2 gegen die Young Boys. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (5. März 2022)

Die Gäste kamen mit zunehmender Spielzeit immer besser in den Match. Dabei half, dass die Berner dem neuntplatzierten FCL bis zur Pause überraschenderweise Zeit liessen um durchzuatmen und die Organisation neu zu finden. Burch eroberte in der 41. Minute «den Ball in der eigenen Zone. Ich habe den Raum gesehen und bin mit nach vorne gegangen», erzählte der zentrale Verteidiger. Mit Luzerns Nummer 10, Samuele Campo, konnte der Alpnacher Doppelpass spielen und schliesslich von der halbrechten Seite aufs YB-Tor schiessen. Ein Radioreporter aus der Innerschweiz meinte, der 1:2-Anschlusstreffer sei nicht unhaltbar gewesen. Torschütze Marco Burch antwortete abgeklärt:

«David von Ballmoos ist ein Riesengoalie, ich möchte keine Torhüter-Analyse vornehmen. Schön, ging der Ball rein.»

Burch freute sich im 49. Super-League-Spiel für den FC Luzern über seinen zweiten Torerfolg. Sein erster Treffer gelang ihm übrigens am 1. Mai 2021 beim 2:1-Sieg in Vaduz – damals stand Frick noch beim Gegner an der Seitenlinie.

Rechtsverteidiger Dräger mit starker Skorerbilanz

Zurück zum Match im Stadion Wankdorf, das mit rund 24'500 Fans gut gefüllt war: «Das Anschlussgoal kurz vor der Pause hat uns extrem geholfen», befand Burch. In der zweiten Halbzeit versuchten die Young Boys zielstrebig ihren dritten Treffer zu erzielen und den Vorsprung wieder auf zwei Tore zu erhöhen. Die Luzerner Defensive wankte, aber fiel dank dem herausragenden Goalie Marius Müller und ein wenig Glück nicht. Das eröffnete dem FCL die Gelegenheit, in der 85. Minute nach einem Corner von Marvin Schulz auszugleichen: Ardon Jashari legte für Mohamed Dräger auf, der Rechtsverteidiger vollendete aus über 20 Metern. «Ein Sonntagsschuss am Samstag», kommentierte der 25-jährige Deutsch-Tunesier schmunzelnd. Burch: «Er hat schon ein paar Mal bewiesen, dass er einen guten Schuss aus der zweiten Reihe besitzt. Ich mag ihm das Tor sehr gönnen.»

Beide Luzerner Treffer in Bern schossen Abwehrleute. Notabene hat der von Nottingham Forest ausgeliehene Dräger in sieben Pflichtspielen für den FCL drei Tore erzielt und zwei Assists gegeben.

Frenetisch bejubelter 2:2-Ausgleich (von links): Asumah Abubakar, Torschütze Mohamed Draeger, Marco Burch (verdeckt), Ardon Jashari und Denis Simani. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Vizecaptain Burch hat an Persönlichkeit gewonnen

Doch auch Burch darf zufrieden auf das Remis gegen YB und die letzten drei Wochen mit total fünf Ligapartien und acht errungenen Zählern zurückblicken. In fünf Pflichtspielen hatte der waschechte Innerschweizer ausserdem die Captainbinde getragen. Burch ersetzte als Vizecaptain den erst in Bern in die Startelf zurückgekehrten Christian Gentner – und hat dabei sichtbar breitere Schultern erhalten:

«Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich in dieser Lage habe»,

sagte der beim FCL ausgebildete Profi, «vom Trainer erhalte ich Vertrauen, das ich in jedem Training und Match zurückzahlen möchte.»

Burch bleibt kämpferisch – über die Wichtigkeit des Remis gegen YB für den abstiegsgefährdeten FCL sagte er: «In unserer Situation ist jeder Punkt enorm viel wert. Wir nehmen jeden Zähler mit, den wir kriegen.»

