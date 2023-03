FC Luzern Vor dem FCL-Spiel beim FCZ: Goalie-Phänomen Loretz und Verteidiger Jaquez imponieren Frick Der FC Luzern will am Samstag (18.00 Uhr) im Letzigrund erstmals in dieser Saison den FC Zürich bezwingen. Ein Sieg würde die Position der aktuell fünftplatzierten Innerschweizer im Kampf um die europäischen Plätze verbessern. Beim FCL könnten gleich fünf Eigengewächse in der Startelf stehen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

FCL-Torhüter Pascal Loretz wird nach dem 1:0-Sieg gegen Servette von Cheftrainer Mario Frick umarmt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Die 19-jährigen FCL-Youngsters Pascal Loretz und Luca Jaquez gehören zum starken Jahrgang 2003 bei den Innerschweizern. Ausserdem sind die Begabten fast am gleichen Tag auf die Welt gekommen: Loretz am 1. Juni, Jaquez am 2. Juni. Nach gemeinsamen Jahren im Nachwuchs spielen sie beim FCL jetzt auch zusammen in der Super League.

Am letzten Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg gegen Servette verteidigte der zentrale Abwehrmann Luca Jaquez erstmals bei den Profis vor Goalie Pascal Loretz. FCL-Trainer Mario Frick zeigte sich beeindruckt von Jaquez’ Spiel: «Das war eine überragende Leistung von Luca bis zu seiner Auswechslung.» In der 62. Minute musste der Innenverteidiger den Platz aufgrund von Muskelkrämpfen verlassen. Lag es an seiner fehlenden Spielpraxis? Schon in der Vergangenheit musste sich Jaquez wegen Krämpfen auswechseln lassen. Im September beim 6:0-Sieg in Winterthur (73.) und acht Tage später im Cup in Bellinzona (106./Verlängerung). Frick: «Luca ist frustriert, erneut wegen Krämpfen raus zu müssen.»

Frick vergleicht Jaquez mit Akanji in jungen Jahren

Frick hält viel vom 1,87 Meter grossen und 80 Kilo schweren Jungprofi. Er verglich Jaquez kürzlich mit dem jungen Manuel Akanji, der heute als bester Schweizer Verteidiger gilt und bei Manchester City spielt. Frick will den ungeschliffenen Diamanten Jaquez behutsam aufbauen und nicht verheizen. Vor dem Match in Genf war sich der Coach sicher, dass der junge Profi gereift und bereit ist für das erste Profispiel im Jahr 2023. Nach dem muskulären Aus gegen Servette ist für Frick klar:

«Wir müssen genau abklären, weshalb Luca Jaquez wieder gestoppt wurde.»

Nicht nur das Physische und die Ernährung wird untersucht, sondern auch im mentalen Bereich sei man aktiv.

Zwischen den hochtalentierten Jaquez und Loretz besteht übrigens eine weitere Parallele: Beide haben seit dem letzten Sonntag sechs Super-League-Einsätze auf dem Konto. Ob Frick gegen Zürich in der Innenverteidigung wieder auf Jaquez oder auf Routinier Denis Simani (nach Gelbsperre) setzt, ist noch offen. Frick: «Ich überlege mir, wer neben Ismajl Beka spielt.»

Der zentrale Abwehrmann Luca Jaquez (rechts) spricht mit FCL-Goalie Marius Müller während dem Heimspiel gegen Winterthur. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 5. 11. 2022)

Gesundheitlicher Zustand von Müller wird in Nati-Pause angeschaut

Für Loretz war es in Genf das sechste Spiel in Folge. Er profitierte von der ungewöhnlichen Konstellation, dass sich im Cupspiel gegen Thun mit Marius Müller und Vaso Vasic gleich die Nummer 1 und 2 verletzt hatten. Nach den tadellosen Leistungen von Loretz blieb dem 32-jährigen Routinier Vasic nach der Genesung nur die Ersatzrolle hinter dem 13 Jahre jüngeren Goalie, der sonst in der U21 im Tor steht.

Müller hatte in der Vorwoche erstmals seit der Schulterverletzung von Ende Januar mit der Mannschaft trainiert. Hätte er sich danach fit gefühlt, wäre er gegen Servette zum Comeback gekommen. Stattdessen spürt er die Blessur, kann der 29-jährige Deutsche aktuell nicht mehr zusammen mit den anderen Goalies trainieren. Frick erklärte am Donnerstag: «Marius Müller hat immer noch Schmerzen an der Schulter, er ist weiterhin nicht einsatzbereit. Gegen Zürich steht Pascal Loretz im Tor.»

Loretz wird mit jeder zusätzlichen Partie ohne Gegentor aus dem Spiel heraus zum Goalie-Phänomen. Alle fünf Treffer, die er kassierte, fielen vom Penaltypunkt. Loretz bleibt auf und neben dem Feld stets ruhig. Das beeindruckt auch den Coach. Diese Woche wurde Loretz erstmals für das U21-Nationalteam aufgeboten. Wie es gesundheitlich mit Müller weitergeht, werde in der Länderspielpause genauer analysiert, so Frick.

Vielleicht mit fünf Spielern aus der eigenen Jugend

Gegen den FCZ (Platz 8) könnten neben Loretz und Jaquez mit Ardon Jashari, Severin Ottiger und Dejan Sorgic total fünf beim FCL ausgebildete Spieler in der Startelf stehen. Luzern, aktuell auf Rang 5, möchte mit dem neunten Saisonsieg ins obere Tabellendrittel

FCL: Jashari mit neuen Nati-Zielen Der 20-jährige Luzern-Captain Ardon Jashari geht positiv damit um, dass er nach der WM-Teilnahme in Katar nicht im Aufgebot des Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin für den EM-Qualifikationsstart gegen Belarus und Israel steht. «Ich soll die Spieler der U21-Nati und Trainer Patrick Rahmen kennenlernen», sagt Jashari am Donnerstag nach dem FCL-Training. An der U21-EM im Sommer ist der Mittelfeldmann als Schlüsselspieler vorgesehen. Ottiger für gesperrten Dräger als Rechtsverteidiger? Mit Mohamed Dräger ist am Samstag gegen den FC Zürich der andere WM-Fahrer des FCL gesperrt. Der tunesische Internationale holte gegen Servette zwei Verwarnungen und damit seine zweite gelb-rote Karte der Saison. An Drägers Stelle könnte erstmals in der Liga unter Mario Frick der 19-jährige Severin Ottiger auf der rechten Seite verteidigen. Der Nachwuchsmann hatte bereits einen Super-League-Teileinsatz: Im Dezember 2021 unter Sandro Chieffo gegen Servette (0:2).

