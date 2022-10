FC Luzern Was hat ein Treffen zwischen Alpstaeg und Bieri gebracht? – Aufatmen bei FCL-Trainer Frick Die zerstrittenen Aktionäre der FCL Holding AG, Bernhard Alpstaeg (52 Prozent) und Josef Bieri (48 Prozent), trafen sich am Samstag zum Gespräch. Am Abend siegte die Mannschaft von Mario Frick auswärts gegen GC mit 3:1. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 30.10.2022, 11.17 Uhr

Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (rechts) und Josef Bieri in ruhigeren Zeiten anlässlich eines Heimspiels in der Swisspor-Arena. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Luzern, 21. Juni 2020)

Am Donnerstag findet die Generalversammlung des FC Luzern im VIP-Bereich der Swisspor-Arena statt. Alles ist angerichtet für den einmaligen Showdown in der 121-jährigen Klubgeschichte des grössten und wichtigsten Innerschweizer Sportvereins. Erwartet wird ein Erdbeben. Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg will gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit der FCL-Fans und Klub-Sympathisanten den Verwaltungsrat abwählen, anstelle von Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer eine eigene Führung installieren.

Bernhard Alpstaegs (52 Prozent) Gegenpart hat Josef Bieri inne. Der Surseer besitzt 48 Prozent der Holding-Aktien und setzt sich vehement für die Beibehaltung der aktuellen Klubführung ein. Doch ohne Aktionärsbindungsvertrag ist Bieri am Donnerstag chancenlos an der GV, er kann Swisspor-Patron Alpstaeg aus St. Niklausen in der Gemeinde Horw, der zudem 60 Prozent am Stadion besitzt, nicht stoppen.

Funken Hoffnung aufs Einlenken von Alpstaeg besteht bis zuletzt

Oder gibt's doch noch leise Hoffnung auf eine Wiedervereinigung? Gestern Samstag haben sich Alpstaeg und Bieri zum Gespräch getroffen. Die beiden Aktionäre verraten nichts über die Ergebnisse des Treffens, denn Stillschweigen sei vereinbart worden.

Was unsere Zeitung schon länger weiss: Es gab eine Vereinbarung, die im Februar 2021 bei der Neuausrichtung des Klubs sowohl Alpstaeg wie auch Bieri wollten und anerkannten, betreffend Verwaltungsrat.

Abmachung: Nur der VR stellt ein oder entlässt Führungsleute

Dieses VR-Gremium mit Präsident Stefan Wolf, Vizepräsident Josef Bieri, Laurent Prince (ehemaliger Technischer Direktor des Schweizerischen Fussballverbandes) und Ursula Engelberger (Rechtsanwältin) sowie Bruno Affentranger (Kommunikationsberater von Bernhard Alpstaeg/ derzeit im freiwilligen Ausstand) sollte dem Vertrag zufolge autonom über die Einstellung und die Suspendierung von Führungspersonen beim FC Luzern entscheiden. Dazu gehört auch die Personalie des Sportchefs. Bekanntlich weigerte sich der VR, entgegen der Anweisungen von Bernhard Alpstaeg, Remo Meyer zu entlassen.

Während zwischen Alpstaeg und der Klubführung ein unüberbrückbarer Graben besteht, hat sich die Mannschaft von Mario Frick auch resultatmässig gefangen: Mit dem 3:1-Auswärtssieg am Samstag gegen GC feierten die Innerschweizer den zweiten Vollerfolg hintereinander. Vor einer Woche hatte der FCL zu Hause Lugano mit demselben Resultat bezwungen.

FCL rückt zwischenzeitlich auf den dritten Rang vor

Bevor die Sonntagsspiele Sion - Zürich (14.15 Uhr), Winterthur - St. Gallen und YB - Basel (beide 16.30 Uhr) ausgetragen sind, belegt Luzern mit 19 Punkten aus 13 Spielen Platz 3.

Mario Frick zu den beiden aufeinanderfolgenden Siegen vor der höchst brisanten GV vom Donnerstag: «Die positiven Ergebnisse sind extrem bedeutend. Ganz wichtig ist, dass wir den Fokus immer auf die Spiele legen. Auf den Rest haben wir keinen Einfluss.» Und der 48-jährige Liechtensteiner ergänzt:

«Wir können mit einem sehr guten Gemüt in die Woche gehen, haben hintereinander zwei Heimspiele vor der Brust. Den Donnerstag lassen wir jetzt einfach auf uns zukommen.»

FCL-Trainer Mario Frick (rechts) jubelt an der Seite von Assistenztrainer Roman Matter (links), Freistossgeber Ardon Jashari (Nummer 6) sowie Assistenztrainer Claudio Lustenberger (in Rot) über den brillanten 3:1-Führungstreffer von Dejan Sorgic (nicht im Bild). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 29. Oktober 2022)

Mario Frick und einige seiner Spieler werden an der wegweisenden und in die Geschichte des Vereins eingehenden Generalversammlung anwesend sein. Wie wahrscheinlich mehrere tausend FCL-Fans, die vor dem Stadion auf der Luzerner Allmend erwartet werden.

