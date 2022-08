FC Luzern Wechselt Ibrahima Ndiaye vom FCL zu einem ägyptischen Topklub? Nach den Vorfällen während und nach der 1:4-Niederlage in St. Gallen ist fast vergessen gegangen, dass einer der Cuphelden von 2021 im Begriff ist, den FC Luzern zu verlassen: Ibrahima Ndiaye. Der 24-jährige Stürmer aus Senegal wird voraussichtlich zurück nach Ägypten wechseln. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.08.2022, 14.50 Uhr

FCL-Stürmer Ibrahima Ndiaye vor eineinhalb Wochen in Aktion im Cornaredo in Lugano. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Bei der 1:4-Klatsche des FC Luzern am Samstag in St. Gallen stand Ibrahima Ndiaye schon nicht mehr im Kader von Mario Frick. Nach dem Spiel, welches aufgrund des Fehlverhaltens mehrerer FCL-Protagonisten (Marius Müller, Samuele Campo und Lorenzo Bucchi) während und nach der Partie für grosses Aufsehen sorgte, bestätigte der Cheftrainer: «Definitiv ist sein Abgang noch nicht. Es steht ein Transfer von Ibrahima Ndiaye im Raum, darum gehörte er nicht zum Kader gegen St.Gallen.»

Wie nun durchsickert, kehrt «Ibra» Ndiaye voraussichtlich nach Ägypten zurück, wo der Angreifer schon zwischen 2016 und 2019 bei Wadi Degla mit einem Unterbruch durch eine Leihe beim griechischen Verein Ergotelis auf Kreta tätig war.

Dem Vernehmen nach soll es sich diesmal nicht um einen Klub handeln, der zwischen Erst- und Zweitklassigkeit pendelt, sondern um einen Spitzenklub. Die Rede ist von Al Ahly oder Zamalek, den beiden grossen Rivalen aus Kairo.

Empacher führte die Ägypter Salah, Elneny und Kahraba in die Schweiz

Falls Ibrahima Nidaye tatsächlich zu Al Ahly oder Zamalek wechseln wird, hat sein Berater Sascha Empacher hervorragende Arbeit geleistet. Der Inhaber der Agentur Spocs Global Sports hatte vor ein paar Jahren die jungen Ägypter Mohamed Salah und Mohamed Elneny zum FC Basel sowie Mahmoud Kahraba zum FC Luzern gebracht.

Während Salah (heute Liverpool) eine Weltkarriere machte und auch Elneny für Millionen in die Premier League (zu Arsenal) wechselte, hatte der FCL aus disziplinarischen Gründen mit Kahraba Pech. Die Innerschweizer stellten ihren Star 2014 frei, nachdem er dem damaligen FCL-Sportchef Alex Frei nach einem Spiel in Basel den Handschlag verweigert hatte.

Mahmoud Kahraba (Mitte) bekommt beim FC Luzern Besuch von seinen ägyptischen Landsleuten Mohamed Salah (rechts) und Mohamed Elneny (links), beide spielten damals beim FC Basel. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 8. August 2013)

Beliebter und sozial tätiger Luzerner Cup-Held

Bei Ndiaye gibt es überhaupt keinen Grund für eine Trennung dieser Art wie damals beim Ägypter Kahraba, der aktuell bei Al Ahly unter Vertrag steht. Der Senegalese «Ibra» ist in Luzern beliebt bei Mitspielern wie Fans. Dazu ist er bekannt für sein wohltätiges und soziales Handeln in seiner Heimat.

Ibrahima Ndiaye spielte drei Jahre für die Blau-Weissen und hat 110 Pflichtspiele für den FCL bestritten. Dabei hat er 24 Tore geschossen und acht vorbereitet.

Mindestens gleich viel Ablöse wie beim Kauf des Spielers

Sollte der Transfer zu einem der Spitzenvereine aus Kairo gelingen, wird die Ablöse mindestens gleich hoch sein wie damals beim Kauf des Spielers von Wadi Degla.

Ibrahima Ndiaye (links) in seinem wohl letzten (Heim-)Spiel mit dem FC Luzern. Der GC-Spieler Petar Pusic (rechts) kämpft mit dem Senegalesen um den Ball. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

Grossen Anteil hatte der kämpferische, drahtige und kopfballstarke Stürmer am Cupsieg 2021. Insgesamt schoss «Ibra» auf dem Weg zum Gewinn der begehrten Sandoz-Trophäe vier Tore: Beim 3:1-Finalsieg über St. Gallen das wichtige 1:0, ebenfalls beim 2:1-Halbfinalerfolg gegen Aarau das 1:0, im Viertelfinal in Lugano das 2:1-Siegtor in der Verlängerung. Und schon im Achtelfinal gegen Chiasso hatte er einen Treffer zum 2:1-Sieg beigesteuert.

